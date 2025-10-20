Mezopotámiai Barbie-baklava: így készítheted el ezt a szirupos, őszi finomságot

Az egyik leginkább közkedvelt édesség a baklava, mely elmaradhatatlan egy jó kis gyrosozás után. Régre nyúlik vissza a különleges édesség története, a szálak egészen Mezopotámiáig vezetnek. Hoztunk egy olyan baklava receptet, melyet egy asszír áldozati sütemény inspirált, színe pedig olyan élénk rózsaszín, mintha csak Barbie cukrászdájából került volna elénk.

Forrás: Shutterstock

Honnan ered a baklava?

Nemzetek közt átívelő vita tárgyát képezi, hogy vajon hol keresendő a baklava eredete, jelenleg három versenyző van ringben: a görög placenta-torta (nem az!), a perzsa ihletésű lauzinaj, valamint a Közép-ázsiai eredetű rétegzett torták. Mivel a közel-keleti régióban számos hasonló süteményes recept létezik az egyes népek konyhájában, valószínű, hogy több kultúra együttes hatása kellett a ma ismert baklava megjelenéséhez.

Azonban a legrégebbi, a baklava előfutárának tekinthető recept az i. e. 1000 körül Asszíriából származik, melynek modern parafrázisát mindjárt meg is mutatkuk.

Ez a baklava recept tele van antioxidánssal, vitaminnal, mellyel egészségünkhöz, szépségünkhöz járul hozzá, természetes cukortartalma pedig az őszi hidegben turbózza fel energiaraktárainkat.

Asszír Barbie-baklava recept

Hozzávalók

Tészta hozzávalók:

540 g finomliszt

60 ml olívaolaj

240 ml céklalé

1 ¼ tk só

1 ½ ek citromlé

1 ek almaecet

Töltelék hozzávalók:

100 g pisztácia

100 g dió

1 tk fahéj

125 g vaj

Szirup hozzávalók:

120 ml méz

1 tk citromlé

60 ml víz

60 ml céklalé

Asszír Barbie-baklava készítése:

1. A baklava tészta hozzávalóit öntsük össze egy nagy tálban és gyúrjuk addig, míg egységes tésztaállagot nem kap. Utána lefedve tegyük 30 percre pihenni a hűtőbe.

2. Míg a tészta pihen, összeállítjuk a tölteléket: aprítsuk fel a pisztáciát és diót, majd keverjük össze a fahéjjal.

3. Olvasszuk fel a vajat.

4. Amikor a tészta eleget pihent, osszuk fel 12 egyenlő részre és nagyjából 20 x 30 cm vékony, szinte áttetsző tésztalapokat nyújtunk.

5. Melegítsük elő a sütőt 175 fokra.

6. Vajazzunk ki egy tepsit és a sodrófára feltekerve fokozatosan kezdjük el rátegezni a baklava tésztát. Minden réteget kenjünk meg vajjal, majd jöhet az újabb tészta.

7. Vegyük ketté a tölteléket: a negyedik réteg tetejét szórjuk meg a diós-pisztáciás töltelékkel majd folytassuk a rétegezést. Két további réteg után újabb adag töltelék jöhet, majd helyezzük rá a maradék rétegeteket.

8. Egy éles kés segítségével szeljük nagyjából 18-20 rombuszra

9. Süssük egy órán át asszír Barbie-baklavánkat, vagy amíg a teteje ropogós nem lesz.

10. Amíg a baklava sül, készítsük el a szirupot: a mézet, vizet, citromlét, valamit a céklalevet keverjük össze egy lábasban, forraljuk fel, majd alacsony lángon kevergessük még 5 percig. Utána hagyjuk kihűlni.

11. Amint a baklava kijött a sütőből, locsoljuk meg a sziruppal, majd hagyjuk, hogy a sütemény teljesen kihűljön. Pisztáciával meghintve tálaljuk.