Alakbarát spenótos palacsinta, ami igazi szupermodellderekat varázsol

Legyen szó reggeliről, ebédről vagy vacsoráról, ez az alakbarát spenótos palacsinta minden napszakban megállja a helyét – nem is akárhogyan! Ízletes, laktató és még a diétádat is támogatja, így nem látjuk okát annak, miért is ne fogyaszthatnád akár minden nap!
Alakbarát spenótos palacsinta, avagy a fogyókúra koronázatlan királynője
- Ha még csak ismerkedsz az életmódváltással, a mai receptünk kifejezetten neked szól!
- Ez a különleges palacsinta nem csupán elképesztően finom, de a vonalaidra is jó hatással van.
A diétás fogások iránti rajongásunk egyáltalán nem új keletű, de az tuti, hogy minden év januárjában új lendületet kap! Valószínűleg azért, mert a lelkünk mélyén (na jó, talán nem is annyira a mélyén) mindannyian ugyanarra vágyunk: jóllakni anélkül, hogy másnap három markos legény segítsége kelljen ahhoz, hogy magunkra ráncigáljuk a nadrágunkat.
Az alakbarát ételek pedig pontosan ezt a szabadságot adják meg nekünk: legyen szó brownie-ról, pizzáról vagy egy jóvágású rántott húsról, igazi luxust jelent, ha úgy élvezhetjük a finom falatokat, hogy közben nem kell bűntudatot éreznünk.
A mai diétás vacsora ötletünk is ezt nyújtja számodra: ínycsiklandó ízek, teli pocak és zéró megbánás!
Alakbarát spenótos palacsinta recept
Hozzávalók:
- 35 g spenót
- 1 közepes tojás
- 10 g méz
- 10 g mandulaliszt
- egy csipet fahéj
Elkészítés:
Az összetevőket helyezd egy turmixgépbe, keverd simára, majd kókuszolajon süss kis palacsintákat a masszából. Extrázhatod túróval, sajttal, vagy akár cottage cheese-zel is!
