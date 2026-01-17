Alakbarát spenótos palacsinta, ami igazi szupermodellderekat varázsol

Legyen szó reggeliről, ebédről vagy vacsoráról, ez az alakbarát spenótos palacsinta minden napszakban megállja a helyét – nem is akárhogyan! Ízletes, laktató és még a diétádat is támogatja, így nem látjuk okát annak, miért is ne fogyaszthatnád akár minden nap!

Ez az alakbarát spenótos palacsinta bűntudat nélkül fogyasztható.

Forrás: Shutterstock

Alakbarát spenótos palacsinta, avagy a fogyókúra koronázatlan királynője

Ha még csak ismerkedsz az életmódváltással, a mai receptünk kifejezetten neked szól!

Ez a különleges palacsinta nem csupán elképesztően finom, de a vonalaidra is jó hatással van.

A diétás fogások iránti rajongásunk egyáltalán nem új keletű, de az tuti, hogy minden év januárjában új lendületet kap! Valószínűleg azért, mert a lelkünk mélyén (na jó, talán nem is annyira a mélyén) mindannyian ugyanarra vágyunk: jóllakni anélkül, hogy másnap három markos legény segítsége kelljen ahhoz, hogy magunkra ráncigáljuk a nadrágunkat.

Az alakbarát ételek pedig pontosan ezt a szabadságot adják meg nekünk: legyen szó brownie-ról, pizzáról vagy egy jóvágású rántott húsról, igazi luxust jelent, ha úgy élvezhetjük a finom falatokat, hogy közben nem kell bűntudatot éreznünk.

A mai diétás vacsora ötletünk is ezt nyújtja számodra: ínycsiklandó ízek, teli pocak és zéró megbánás!

Alakbarát spenótos palacsinta recept

Hozzávalók:

35 g spenót

1 közepes tojás

10 g méz

10 g mandulaliszt

egy csipet fahéj

Elkészítés:

Az összetevőket helyezd egy turmixgépbe, keverd simára, majd kókuszolajon süss kis palacsintákat a masszából. Extrázhatod túróval, sajttal, vagy akár cottage cheese-zel is!

