Alakbarát spenótos palacsinta, ami igazi szupermodellderekat varázsol

Shutterstock - nelea33
gasztronómia palacsinta recept
Nagy Kata
2026.01.17.
Ha eddig azt hitted, a palacsinta kizárólag a lelkiismeret-furdalás legmélyebb bugyra lehet, akkor ideje újragondolnod mindent, amit eddig a tésztákról hittél! Bemutatjuk az alakbarát spenótos palacsintát, amivel csak úgy leolvadnak rólad a kilók!

Legyen szó reggeliről, ebédről vagy vacsoráról, ez az alakbarát spenótos palacsinta minden napszakban megállja a helyét – nem is akárhogyan! Ízletes, laktató és még a diétádat is támogatja, így nem látjuk okát annak,  miért is ne fogyaszthatnád akár minden nap! 

Alakbarát spenótos palacsinta egy tányéron
Ez az alakbarát spenótos palacsinta bűntudat nélkül fogyasztható.
Forrás: Shutterstock

Alakbarát spenótos palacsinta, avagy a fogyókúra koronázatlan királynője

  • Ha még csak ismerkedsz az életmódváltással, a mai receptünk kifejezetten neked szól! 
  • Ez a különleges palacsinta nem csupán elképesztően finom, de a vonalaidra is jó hatással van. 

A diétás fogások iránti rajongásunk egyáltalán nem új keletű, de az tuti, hogy minden év januárjában új lendületet kap! Valószínűleg azért, mert a lelkünk mélyén (na jó, talán nem is annyira a mélyén) mindannyian ugyanarra vágyunk: jóllakni anélkül, hogy másnap három markos legény segítsége kelljen ahhoz, hogy magunkra ráncigáljuk a nadrágunkat. 

Az alakbarát ételek pedig pontosan ezt a szabadságot adják meg nekünk: legyen szó brownie-ról, pizzáról vagy egy jóvágású rántott húsról, igazi luxust jelent, ha úgy élvezhetjük a finom falatokat, hogy közben nem kell bűntudatot éreznünk.

A mai diétás vacsora ötletünk is ezt nyújtja számodra: ínycsiklandó ízek, teli pocak és zéró megbánás! 

Alakbarát spenótos palacsinta recept 

Hozzávalók:

  • 35 g spenót
  • 1 közepes tojás
  • 10 g méz
  • 10 g mandulaliszt 
  • egy csipet fahéj 

Elkészítés: 

Az összetevőket helyezd egy turmixgépbe, keverd simára, majd kókuszolajon süss kis palacsintákat a masszából. Extrázhatod túróval, sajttal, vagy akár cottage cheese-zel is! 

@little.sunrayy Supermodel spinach pancake recipe ⬇️ 35g spinach 50g egg 10g honey 10g almond flour cinnamon Enjoy this healthy pancake 🥞 #healthypancakes #healthypancake #lowcaloriedessert #lowcaloriebreakfastideas #lowcaloriehighprotein ♬ 100 Dean blunt slowed - Doggz song

