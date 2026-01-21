„Az igazság mindig kiderül” – David Beckham állítólagos szeretője is Brooklyn Beckham mellett áll

David Beckham egykori asszisztense – és állítólagos szeretője – Rebecca Loos ismét megszólalt a Beckham család körüli feszültségek kapcsán, miután Brooklyn Beckham nyilvánosan beszélt a szüleivel, Daviddel és Victoriával való megromlott kapcsolatáról.
- Rebecca Loos nyilvánosan támogatásáról biztosította Brooklynt a szüleivel való konfliktusában.
- Instagram-kommentben utalt arra, hogy „túl jól tudja”, milyen a Beckham család belülről.
- Brooklyn szerint David és Victoria megpróbálták aláásni a házasságát Nicola Peltz Beckhammel.
- Loos korábban azt állította, viszonya volt David Beckhammel, amit a házaspár mindvégig tagadott.
- A nő az elmúlt húsz évben következetesen kitartott saját története mellett.
- A Beckham családon belüli feszültségek Brooklyn esküvője óta egyre látványosabbak.
David egykori asszisztense Brooklyn Beckham mellett áll
Brooklyn azt állította, szülei rendszeresen próbálták aláásni a házasságát Nicola Peltz Beckhammel, sőt, tönkre akarták tenni a kapcsolatukat. Rebecca Loos egy Instagram-kommentben reagált Brooklyn szavaira. „Annyira örülök, hogy végre kiáll magáért és nyilvánosan beszél” – írta, majd hozzátette: „Nagyon sajnáltam a szegény feleségét, túl jól tudom, milyenek tudnak lenni.” Egy másik hozzászólásra – amely Brooklyn vallomását lenyűgözőnek nevezte – mindössze ennyit válaszolt egy piros szívecskével: „Az igazság mindig kiderül.”
Rebecca korábban azt állította, Beckham szeretője volt
Loos neve 2004-ben került a címlapokra, amikor azt állította, hogy viszonya volt David Beckhammel, miközben a futballsztár már Victoria férje volt. Bár a Beckham házaspár határozottan tagadta a románcot, Loos az elmúlt húsz évben következetesen kitartott saját verziója mellett. Legutóbb 2025 márciusában a 60 Minutes Australia műsorában azt mondta: bátor döntés volt szembeszállnia a média egyik legerősebb párjával, és azért vállalta a nyilvánosságot, mert a klubban készült közös fotók megjelenése után úgy érezte, vissza akarja szerezni az irányítást a történet felett. Azt is elismerte, hogy fájdalmat akart okozni Davidnek, mert szerinte kétszínű életet élt – írja az E online.
A Beckham család viszálya
A családi viszály Brooklyn házassága körül kezdett igazán látványossá válni. Nicola Peltz nem Victoria Beckham ruhájában ment férjhez, ami találgatásokhoz vezetett, ám később azt nyilatkozta: technikai okok miatt nem tudott elkészülni a ruha. Victoria később gyönyörűnek nevezte az esküvőt, és hangsúlyozta, mennyire boldog volt fia öröme miatt.
A feszültségek azonban nem szűntek meg. Nicola nem vett részt Victoria 50. születésnapi buliján, amit azzal indokolt, hogy beteg nagymamájával volt, aki később elhunyt. Brooklyn és Nicola hiányoztak David Beckham 50. születésnapi ünnepléséről is 2025-ben, amit bennfentesek részben Romeo Beckham akkori barátnőjével kapcsolatos konfliktussal magyaráztak, bár ezt a család később cáfolta.
David Beckham a Netflix Beckham című dokumentumsorozatában elismerte, hogy a Rebecca Loos körüli botrány jelentette a legnagyobb terhet a házasságuk számára. „Harcolnunk kellett egymásért és a családunkért” – mondta az egykori focista. A nyilvános nyilatkozatok ellenére a Beckham család időről időre közös képekkel igyekszik azt sugallni: a teljes szakadás talán mégsem végleges, bár úgy fest, Brooklyn erről mást gondol.
