„Az igazság mindig kiderül” – David Beckham állítólagos szeretője is Brooklyn Beckham mellett áll

David Beckham egykori asszisztense – és állítólagos szeretője – Rebecca Loos ismét megszólalt a Beckham család körüli feszültségek kapcsán, miután Brooklyn Beckham nyilvánosan beszélt a szüleivel, Daviddel és Victoriával való megromlott kapcsolatáról.

Egyre több részlet lát napvilágot Brooklyn Beckham és szülei kapcsolatáról.

Rebecca Loos nyilvánosan támogatásáról biztosította Brooklynt a szüleivel való konfliktusában.

Instagram-kommentben utalt arra, hogy „túl jól tudja”, milyen a Beckham család belülről.

Brooklyn szerint David és Victoria megpróbálták aláásni a házasságát Nicola Peltz Beckhammel.

Loos korábban azt állította, viszonya volt David Beckhammel, amit a házaspár mindvégig tagadott.

A nő az elmúlt húsz évben következetesen kitartott saját története mellett.

A Beckham családon belüli feszültségek Brooklyn esküvője óta egyre látványosabbak.

David egykori asszisztense Brooklyn Beckham mellett áll

Brooklyn azt állította, szülei rendszeresen próbálták aláásni a házasságát Nicola Peltz Beckhammel, sőt, tönkre akarták tenni a kapcsolatukat. Rebecca Loos egy Instagram-kommentben reagált Brooklyn szavaira. „Annyira örülök, hogy végre kiáll magáért és nyilvánosan beszél” – írta, majd hozzátette: „Nagyon sajnáltam a szegény feleségét, túl jól tudom, milyenek tudnak lenni.” Egy másik hozzászólásra – amely Brooklyn vallomását lenyűgözőnek nevezte – mindössze ennyit válaszolt egy piros szívecskével: „Az igazság mindig kiderül.”

Rebecca korábban azt állította, Beckham szeretője volt

Loos neve 2004-ben került a címlapokra, amikor azt állította, hogy viszonya volt David Beckhammel, miközben a futballsztár már Victoria férje volt. Bár a Beckham házaspár határozottan tagadta a románcot, Loos az elmúlt húsz évben következetesen kitartott saját verziója mellett. Legutóbb 2025 márciusában a 60 Minutes Australia műsorában azt mondta: bátor döntés volt szembeszállnia a média egyik legerősebb párjával, és azért vállalta a nyilvánosságot, mert a klubban készült közös fotók megjelenése után úgy érezte, vissza akarja szerezni az irányítást a történet felett. Azt is elismerte, hogy fájdalmat akart okozni Davidnek, mert szerinte kétszínű életet élt – írja az E online.