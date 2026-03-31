Nem tudod, mit adj a kedvesednek húsvétra? Íme néhány tuti gasztrotipp, amiért odáig lesz

2026.03.31.
Ha még mindig nem tudod, mivel lepd meg szeretteted húsvétra, már nincs túl sok időd hezitálni. Éppen ezért összegyűjtöttük neked a legjobb húsvéti ajándékötleteket gasztroimádóknak.

A sablonos húsvéti édességek, csokinyuszik és festett tojások ideje lejárt. Egyre többen keresnek olyan meglepetéseket húsvétra, amik használata élményt nyújt, feldobják az ünnepi asztalt, vagy akár hosszabb távon is örömet okoznak. Ha idén te is szeretnél valami igazán különlegeset adni a hozzád közel állóknak, jó helyen jársz: összegyűjtöttük azokat az inspiráló húsvéti ajándékötleteket, amelyekkel garantált lesz a siker.

Húsvéti ajándékötletek, fiatal nő a konyhában ajándékot bont húsvéti fejpántban
Húsvéti ajándékötletek, azoknak, akik imádnak a konyhában sürögni, forogni.
Forrás: Shutterstock

Milyen ajándékot vegyünk? - Ezek legjobb húsvéti ajándékötletek gasztroimádóknak

A gasztroajándékok, különleges alapanyagok és praktikus konyhai kiegészítők egyaránt remek választások lehetnek. Nemcsak az ünnepi menüt dobják fel, hanem élményt is adnak – legyen szó főzésről, kóstolásról vagy közös időtöltésről. Ezek a termékek egyszerre kreatívak és hasznosak.

Húsvéti ajándékötletek: húsvéti édességek és hasznos termékek
1. piccantino Küfferle óriás csoki sárgarépa 5.930 Ft, 2. laicashop Laica szódakészítő antracit színben 36.990 Ft, 3. piccantino D&G húsvéti élesztős sütemény szicíliai mandulával rózsaszín dobozban 19.098 Ft, 4. piccantino Sodrófa 8.500 Ft, 5. borzsonyrel Börzsöny Rel bivalysonkan (1kg) 6.600 Ft, 6. alexandrakiado A hivatalos Bridgerton szakácskönyv 12.999 Ft, 7. alexandrakiado Pierre Hermé:Macaron mesterfoko 16.999 Ft, 8. bijo Tormaricum répás-tormás zöldségkrém (150g) 700 Ft, 9. termeszetizei Termelői torma mézben(230g) 3.290 Ft, 10. kifli Hankó Farm szarvasgombás füstölt fürjtojás (275kg) 4.999 Ft, 11. soldeli Fácánpástétom szarvasgombával (120g) 1.790 Ft, 12. cosori Cosori Iconic Single Smart 6,2 literes forrólevegős sütő 109.990 Ft, 13. soldeli Szeletelt füstölt tarja fekete sertésből (100g) 1.950 Ft, 14. mullertanya Müller Tanya struccsteak (1kg) 12.000 Ft, 15. sencor Sencor SPR 3600WH elektromos kukta 46.990 Ft, 16. emu-farm.hupont Emufarm Csanytelek emutojás Ár kérésre, 17. mullertanya Müller Tanya strucctojás 5.000 Ft/db 
Forrás: Shutterstock, 123RF, piccantino, laicashop,borzsonyrel, alexandrakiado, bijo, kifli , soldeli , cosori, mullertanya, sencor ,emu-farm.hupont,

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

