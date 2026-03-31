Anne Hathaway dinoszauruszok elől menekül a legújabb filmjében: a trailertől felrobbant az internet

Egy kertvárosi dráma keverve egy dinoszaurusz-invázióval? Úgy tűnik, Anne Hathaway új filmje pontosan erre épít és a frissen, ropogósan megjelent előzetes alapján a végeredmény egészen izgalmas lesz.
Megérkezett Anne Hathaway új filmjének, a The End of Oak Streetnek az első előzetese
- Anne Hathaway főszereplésével érkezik a különleges sci-fi, The End of Oak Street.
- A történet egy kertvárosi családot követ, akik dinoszauruszokkal teli világban próbálnak túlélni.
- A filmet a Valami követ rendezője, David Robert Mitchell készítette, a premier 2026 augusztusában várható.
A színésznő, aki nemrég újra felvette az ikonikus Andy Sachs szerepét Az ördög Pradát visel 2-ben (The Devil Wears Prada 2), most egy teljesen más műfajban tér vissza a vászonra.
A The End of Oak Street egy sci-fi, amely az 1980-as évek hangulatát idézi, és egy látszólag átlagos amerikai család életét követi nyomon, egészen addig, amíg a világuk szó szerint ki nem csúszik a talpuk alól.
Amikor a kertvárosból dinoszaurusz-terep lesz
A történet középpontjában a Platt család áll. A szülőket Anne Hathaway és Ewan McGregor (akinek a Trainspotting filmje, idén 30 éves) alakítják, mellettük pedig Maisy Stella és Christian Convery játsszák a gyerekeiket. A történet szerint a család élete egyetlen pillanat alatt fordul rémálommá: egy titokzatos kozmikus jelenség kiragadja a teljes Oak Street nevű utcát a megszokott környezetéből, és egy ismeretlen helyre sodorja át.
És itt jön a csavar: az új világban dinoszauruszok is vannak.
Az előzetes egyik pillanatában Hathaway karaktere kissé döbbenten megjegyzi: „Azt hiszem, az utcánk elmozdult.” Nos, ez még enyhe megfogalmazás. A környék ugyanis hamarosan inkább hasonlít egy őskori túlélőtúrára, mint egy csendes kertvárosi hétvégére.
Egy rég várt rendezői visszatérés
A filmet David Robert Mitchell rendezte, akinek neve már jó ideje különleges helyet foglal el a műfaji filmek – különösen a sci-fi és a horror kategóriában – rajongói között. A rendező 2014-ben robbant be igazán a Valami követ című horrorral, amely friss és hátborzongató koncepciójával azonnal kultstátuszba került.
Négy évvel később érkezett a szintén rejtélyes hangulatú Kaliforniai rémálom, amelyben Andrew Garfield ( aki idén a kinézetével borzolja inkább a hangulatot) egy bizarr összeesküvés-hálóba keveredik egy eltűnt szomszéd miatt. Azóta azonban Mitchell meglehetősen csendben volt – ezért is számít nagy eseménynek, hogy nyolc év után új filmmel tér vissza.
A The End of Oak Street azonban láthatóan új irányt jelent a rendező számára. Ezúttal egy nagyobb költségvetésű produkcióról van szó, amelyet a Bad Robot, vagyis J. J. Abrams produkciós cége is támogat, a forgalmazást pedig a Warner Bros. Pictures végzi. Ez már önmagában az mutatja, hogy a projekt jóval szélesebb közönséget céloz majd meg.
Cannes felé tart a dinoszauruszos film?
A film hivatalosan 2026. augusztus 12-én kerül a mozikba, de iparági pletykák szerint már korábban, a Cannes-i Filmfesztiválon is bemutatkozhat. Ez nem lenne meglepő, hiszen Mitchell előző filmje, a Kaliforniai rémálom is ott debütált versenyprogramban.
Ha így történik, akkor a dinoszauruszok, akár a francia Riviérán is feltűnhetnek majd!
Ezek is érdekelhetnek: