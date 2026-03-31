Anne Hathaway dinoszauruszok elől menekül a legújabb filmjében: a trailertől felrobbant az internet

Egy kertvárosi dráma keverve egy dinoszaurusz-invázióval? Úgy tűnik, Anne Hathaway új filmje pontosan erre épít és a frissen, ropogósan megjelent előzetes alapján a végeredmény egészen izgalmas lesz.

Anne Hathaway új dinós sci-fije teljesen új utakat nyit meg a színésznő előtt.

Forrás: profimedia

Megérkezett Anne Hathaway új filmjének, a The End of Oak Streetnek az első előzetese

A történet egy kertvárosi családot követ, akik dinoszauruszokkal teli világban próbálnak túlélni.

A filmet a Valami követ rendezője, David Robert Mitchell készítette, a premier 2026 augusztusában várható.

A színésznő, aki nemrég újra felvette az ikonikus Andy Sachs szerepét Az ördög Pradát visel 2-ben (The Devil Wears Prada 2), most egy teljesen más műfajban tér vissza a vászonra.

A The End of Oak Street egy sci-fi, amely az 1980-as évek hangulatát idézi, és egy látszólag átlagos amerikai család életét követi nyomon, egészen addig, amíg a világuk szó szerint ki nem csúszik a talpuk alól.

Amikor a kertvárosból dinoszaurusz-terep lesz

A történet középpontjában a Platt család áll. A szülőket Anne Hathaway és Ewan McGregor (akinek a Trainspotting filmje, idén 30 éves) alakítják, mellettük pedig Maisy Stella és Christian Convery játsszák a gyerekeiket. A történet szerint a család élete egyetlen pillanat alatt fordul rémálommá: egy titokzatos kozmikus jelenség kiragadja a teljes Oak Street nevű utcát a megszokott környezetéből, és egy ismeretlen helyre sodorja át.

És itt jön a csavar: az új világban dinoszauruszok is vannak.

Az előzetes egyik pillanatában Hathaway karaktere kissé döbbenten megjegyzi: „Azt hiszem, az utcánk elmozdult.” Nos, ez még enyhe megfogalmazás. A környék ugyanis hamarosan inkább hasonlít egy őskori túlélőtúrára, mint egy csendes kertvárosi hétvégére.

Egy rég várt rendezői visszatérés

A filmet David Robert Mitchell rendezte, akinek neve már jó ideje különleges helyet foglal el a műfaji filmek – különösen a sci-fi és a horror kategóriában – rajongói között. A rendező 2014-ben robbant be igazán a Valami követ című horrorral, amely friss és hátborzongató koncepciójával azonnal kultstátuszba került.