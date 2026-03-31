Hatalmi harc a palotában: Károly király és Vilmos herceg konfliktusa már a monarchiát is érintheti

Úgy tudni, III. Károly király és Vilmos herceg között egyre feszültebb a viszony. Apa és fia között komoly vita alakult ki arról, miként kellene kezelni a kegyvesztett András herceg botrányát. Bennfentesek szerint a konfliktus már messze túlmutat egy családon belüli nézeteltérésen, és a monarchia működésében is mélyebb törésvonalakat jelez.

A háttérben zajló konfliktus olyan mértékben elmérgesedett, hogy a család többi tagja is kénytelen állást foglalni. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a felek álláspontja egyre távolabb kerül egymástól, miközben a feszültség folyamatosan növekszik.

Vilmos herceg állítólag régóta elégedetlen azzal, ahogyan apja kezeli András ügyét. A 77 éves király sokáig ellenállt azoknak a kéréseknek, amelyek András herceg teljes kizárását vagy akár az utódlási sorból való eltávolítását sürgették. Mindez annak ellenére történt, hogy András neve összefonódott a néhai, elítélt szexuális bűnelkövetővel, Jeffrey Epsteinnel.

Palotai források szerint Vilmos úgy látja, a halogatás komoly kockázatot jelent. Meggyőződése, hogy az ügyet már évekkel ezelőtt határozottan rendezni kellett volna. Egy bennfentes úgy fogalmazott: Vilmos szerint nem engedhető meg, hogy a botrány következményeitől való félelem, vagy fenyegetések befolyásolják a döntéseket.

A háttérben állítólag több heves vita is lezajlott. A herceg különösen csalódott amiatt, hogy bár korábban nagyobb szerepet és befolyást ígértek neki, ezek nem valósultak meg. A közte és apja közötti feszültség a beszámolók szerint már a környezetük számára is egyértelmű, és folyamatosan erősödik.

Mindeközben egyre többen sürgetik, hogy a király adjon nagyobb döntési jogkört örökösének, különösen az olyan kényes ügyekben, mint András herceg helyzete. Ennek azonban egyelőre kevés jele mutatkozik.

A konfliktus egyik kulcsa éppen az, hogy mindkét fél határozott és erős akaratú vezetőként tekint magára. Egy forrás szerint Vilmos attól tart, hogy apja jelenlegi döntéseinek következményeit neki kell majd viselnie uralkodása alatt. Ez az a pont, amely különösen nyugtalanítja őt – írja a Radar Online.