Diétás, datolyás húsvéti sütemény – Büszkeséggel leszel tőle tele, nem plusz kalóriákkal

Az ünnepekkel együtt járnak az isteni falatok, és a terülj, terülj asztalkám. A sonkatálak és a kaszinótojások között azonban szeretnénk figyelni a diétára is, ebbe pedig az ízletes desszertek már sokszor nem férnek bele. Kivéve, ha a TikTok új sztársütijét készíted el. Ez a datolyás, diétás húsvéti sütemény egyszerre kényeztet és kalóriadeficitben tart.

A diétás húsvéti sütemény receptje

A TikTok népe nem véletlenül pörgött rá erre az édességre, hiszen nemcsak diétás, isteni finom is, ráadásul sütés nélküli süteményről van szó. A kis golyókat pofonegyszerű elkészíteni, és nem kellenek speciális hozzávalók sem, így kiváló választás ünnepi sütinek.

Hozzávalók:

Az alaphoz:

• 250 g datolya összeaprítva

• 60 g vaníliás, vagy csokis fehérjepor

• 2 ek kakaópor

• 30 g mogyoróvaj (opcionális)

• csipet só

Bevonat:

• 50 g étcsokoládé+ 1 ek puffasztott amarant

Elkészítés:

A datolyát tedd aprítóba és csinálj belőle pasztát. Add hozzá a fehérjeport, a kakaóport, a mogyoróvajat és a sót. Ha szeretnéd, a mogyoróvajat kihagyhatod, de ebben az esetben plusz datolyával vagy almapürével helyettesítheted, hogy jól formázható maradjon a golyó. Dolgozd krémes, formázható masszává az egészet. Ha ez megvan, csinálj a masszából kis golyókat, majd forgasd őket olvasztott étcsokis amarantba. Hűtőben dermeszd meg (10–15 perc).

Ebből az adagból körülbelül 12 datolyagolyó jön ki, egy golyóban pedig 110–120 kcal, 6 g fehérje, 12 g szénhidrát és 5 g zsír van, így könnyen beépíthető a napi kalóriadeficites menübe. A húsvéti süteménynek több variációja is terjed a TikTokon, mindenki a saját ízlésére alakítja. Ha tehát valami egyszerűre és diétásra vágysz, de nem akarsz lemondani a mennyei ízekről sem, akkor válaszd ezt.

Ha diétás recepteket keresel, ezeket is olvasd el: