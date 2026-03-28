2026. márc. 28., szombat

Diétás, datolyás húsvéti sütemény – Büszkeséggel leszel tőle tele, nem plusz kalóriákkal

2026.03.28.
Ha az újévi fogadalmadat még mindig tartod, vagy épp új motivációra kapnál tavasszal, ez az isteni recept neked szól. A TikTok új kedvenc húsvéti süteménye egyszerű, nagyon finom és nem hízlal.

Az ünnepekkel együtt járnak az isteni falatok, és a terülj, terülj asztalkám. A sonkatálak és a kaszinótojások között azonban szeretnénk figyelni a diétára is, ebbe pedig az ízletes desszertek már sokszor nem férnek bele. Kivéve, ha a TikTok új sztársütijét készíted el. Ez a datolyás, diétás húsvéti sütemény egyszerre kényeztet és kalóriadeficitben tart. 

Ez a datolyás húsvéti sütemény óriási sikert fog aratni az ünnepi asztalon, ráadásul diétás is. Forrás: Shutterstock

A diétás húsvéti sütemény receptje

A TikTok népe nem véletlenül pörgött rá erre az édességre, hiszen nemcsak diétás, isteni finom is, ráadásul sütés nélküli süteményről van szó. A kis golyókat pofonegyszerű elkészíteni, és nem kellenek speciális hozzávalók sem, így kiváló választás ünnepi sütinek

Az alaphoz:
    •    250 g datolya összeaprítva
    •    60 g vaníliás, vagy csokis fehérjepor
    •    2 ek kakaópor 
    •    30 g mogyoróvaj (opcionális)
    •    csipet só

Bevonat:
    •    50 g étcsokoládé+ 1 ek puffasztott amarant

Elkészítés:

  1. A datolyát tedd aprítóba és csinálj belőle pasztát.
  2. Add hozzá a fehérjeport, a kakaóport, a mogyoróvajat és a sót. Ha szeretnéd, a mogyoróvajat kihagyhatod, de ebben az esetben plusz datolyával vagy almapürével helyettesítheted, hogy jól formázható maradjon a golyó.
  3. Dolgozd krémes, formázható masszává az egészet.
  4. Ha ez megvan, csinálj a masszából kis golyókat, majd forgasd őket olvasztott étcsokis amarantba.
  5. Hűtőben dermeszd meg (10–15 perc).

Ebből az adagból körülbelül 12 datolyagolyó jön ki, egy golyóban pedig 110–120 kcal, 6 g fehérje, 12 g szénhidrát és 5 g zsír van, így könnyen beépíthető a napi kalóriadeficites menübe. A húsvéti süteménynek több variációja is terjed a TikTokon, mindenki a saját ízlésére alakítja. Ha tehát valami egyszerűre és diétásra vágysz, de nem akarsz lemondani a mennyei ízekről sem, akkor válaszd ezt.

@preppd_ ✨FERRERO ROCHER DATE BALLS ✨ These Ferrero rocher date balls are a great on-the-go healthier snack. They’re perfect for satisfying that sweet craving without the added guilt. It’s been a little while since I’ve made these but the they come together so easily it’s hard to go wrong. Start by soaking one cup of pitted dates in hot water to allow them to soften. Then to a food processor add 2 tbsp of peanut butter, 2 tbsp cacao powder, 1/2 cup chopped hazelnuts, 1/2 cup of oat flour or blended oats, soften dates, 1 tsp of vanilla extract and 2-3 tbsp agave; honey or maple syrup for the sweetness. Finish with a little plant milk and blitz till you get a soft malleable texture. Of course you may need to add more or less dry or wet ingredients to get the right texture. Take small chunks of dough, flatten and place a whole roasted hazelnut inside. Form into a ball shape and set aside in the fridge to firm up. Melt some chocolate of your choice and add crushed hazelnuts. I like to add a little olive or coconut oil to help the chocolate melt more smoothly and make it the perfect consistency for dipping. Once all your balls are coated leave them in the fridge to set and enjoyyyy! . . . . . . . #healthysnackideas #healthysnacking #ferrerorocher #dates #datedessertideas #datesnacks #healthierchoices #healthiersnacks #healthyfoodie #instafood #proteinballsrecipe #proteinsnacks #dates #datesfruit #agave #healthysweets #healthysweettreats #nutritioussnacks #sweettooth #foodblogger #easyrecipes #quickrecipes #plantbasedrecipes #veganrecipes #vegansnacks #plantbased ♬ Hey Lover - The Daughters Of Eve

Ha diétás recepteket keresel, ezeket is olvasd el:

A legfinomabb 10 perces túrós süti, amit akár diéta alatt is fogyaszthatsz

A diéta része lehet az édesség, minden az alapanyagokon múlik.

Alakbarát spenótos palacsinta, ami igazi szupermodellderekat varázsol

Ha eddig azt hitted, a palacsinta kizárólag a lelkiismeret-furdalás legmélyebb bugyra lehet, akkor ideje újragondolnod mindent, amit eddig a tésztákról hittél! Bemutatjuk az alakbarát spenótos palacsintát, amivel csak úgy leolvadnak rólad a kilók!

Hailey Bieber-féle alakbarát pizzatoast: minden, amire egy igazi it girl vágyik

Hailey Bieber legújabb trendje kivételesen nem a sminkről, a ruhákról vagy a körmökről szól. A szupermodell alakbarát pizzatoastja egy olyan dolog, ami nélkül lehet élni, csak éppen nem érdemes.

 

