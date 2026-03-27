Fehérjedús, laktató és gyors: csirkés-lencsés egytálétel sült répával – Recept

A tudatos táplálkozás egyik kulcsa a megfelelő fehérjebevitel. A fehérje nemcsak az izmok építésében és regenerációjában játszik fontos szerepet, hanem segít a teltségérzet fenntartásában, támogatja az anyagcserét, és hozzájárul az energiaszint stabilizálásához is. Éppen ezért a szakértők gyakran javasolják, hogy a napi étkezések tartalmazzanak jó minőségű fehérjeforrásokat, lehetőleg rostban gazdag alapanyagokkal és friss zöldségekkel kombinálva. A cikkünkben szereplő magas fehérjetartalmú egytálétel tökéletes alternatíva, ha már unod a csirke-rizst. Íme, a recept.

Egyszerű és gyors recept: céklás-csirkés egytálétel

Forrás: Life.hu

Fehérjebomba a rohanós hétköznapokra 313 kcal és 31 g fehérje adagonként

Rostban gazdag, laktató egytálétel

Gyorsan elkészíthető, mégis tápláló fogás

A lencse támogatja az emésztést és hosszan tartó teltségérzetet ad

A csirkemell sovány, jól hasznosuló fehérjeforrás

A gránátalma és a spenót extra vitaminokkal és antioxidánsokkal gazdagítja

Előre is elkészíthető, hűtőben akár 3 napig eltartható

Könnyen variálható: csirke helyett halloumi, lazac vagy tofu is használható

A modern, rohanó hétköznapokban az is fontos szempont, hogy az ételek gyorsan elkészíthetők legyenek. Egy jól megválasztott, egyszerű recept azonban egyszerre lehet tápláló, változatos és ízekben gazdag. Jó példa erre egy olyan egytálétel, amelyben a fő hozzávalókat egyszerre készítjük el, így időt takarítunk meg, miközben egy kiegyensúlyozott fogást kapunk.

Az ilyen ételek különösen akkor praktikusak, amikor szeretnénk könnyű, mégis tápláló ebédet vagy vacsorát készíteni.

a tenger gyümölcseivel készült fogások például sovány fehérjét biztosítanak,

a zöldségek és a teljes értékű gabonák rostokkal és értékes tápanyagokkal egészítik ki az ételt,

a krémes kókuszos alapú, zöldségekkel és barna rizzsel készült egytálételek egyszerre melegítőek, könnyűek és tele vannak élénk, friss ízekkel

a garnélarák és a tőkehal különösen jó választás, hiszen magas fehérjetartalmuk mellett alacsony zsírtartalmúak is

Ha azonban egy igazán gyors, mégis laktató fogást keresünk, remek alternatíva lehet egy fehérjedús tál, amelyben a húsos és növényi fehérjeforrások találkoznak.

A lencse például kiváló növényi fehérjeforrás, emellett jelentős mennyiségű rostot tartalmaz, ami segíti az emésztést és támogatja a bélrendszer egészségét. A csirkemell sovány, jól hasznosuló fehérjét ad az ételhez, míg a sült zöldségek és a friss zöld levelek vitaminokkal és ásványi anyagokkal gazdagítják a fogást.

A színes zöldségek és gyümölcsök nemcsak látványosabbá teszik az ételt, hanem hozzájárulnak a napi tápanyagszükséglet fedezéséhez is. A gránátalma például antioxidánsokban gazdag, a spenót pedig értékes vas- és vitaminforrás. Egy ilyen étel egyszerre laktató, kiegyensúlyozott és könnyen variálható, ezért ideális választás lehet akár ebédre, akár vacsorára.