2026. márc. 24., kedd

Bazsalikomos vegán kaviár, az ízletes antioxidánsbomba

Bába Dorottya
2026.03.24.
Hogyha ételeinket feldobnánk egy látványos, nem kevésbé ízletes gourmetkülönlegességgel, forduljunk a molekuláris gasztronómiához. A bazsalikomos vegán kaviár a fűszernövény tiszta esszenciája.

Joggal gondolhatjuk, hogy minél látványosabb ez gourmetrecept, annál bonyolultabb az elkészítése, ám a látszat néha bizony nagy tréfamester. TikTok- és internetszerte szárnyra kelt egy különleges vegán kaviár, mely gazdag ízeket, látványos textúrákat hoz ételeinkbe. A bazsalikomos kaviárgyöngyök sok recepttel ellentétben könnyedén beszerezhető hozzávalókból készülnek, elkészítése sem igényel diplomát.

Bazsalikomos vegán kaviár
A te konyhádat is feldobja a bazsalikomos vegán kaviár.
Forrás: Youtube

Bazsalikomos kaviárgyöngyök

  • A bazsalikom konyháink ízletes, egészséges gyógynövénye.
  • A bazsalikomos vegán kaviár 3 hozzávalóból áll, elkészítése roppant egyszerű.

Miért szeretjük a bazsalikomot?

Amellett, hogy számos nemzet, többek között az olasz konyha megkerülhetetlen fűszernövénye, mely zsenge ízeket szabadít fel, a füveskönyvek szerint a bazsalikom az egyik legütősebb gyógynövény. A-, C-, illetve K-vitaminban gazdag, emellett értékes antioxidánsforrás, így hadat üzen a sejtöregedésnek, védi az immunrendszert. Illóolajai ismert gyulladáscsökkentők, de nem lehet elvitatni puffadásgátló és antibakteriális hatását sem.

Javítja az emésztést, védi a szív- és érrendszert, de még ennél is jobb, hogy a stresszt is oldja. Kimondható tehát, hogy egy bazsalikomlevél elrágcsálása nemcsak szépségünkre, de mentális egészségünkre is jótékony hatással van, hamisítatlan superfood.

Legújabb, vegán kaviáros verziója pedig nem csupán az egészségtudatos életmód eleme lehet, de még ízlelőbimbóinkat is táncra perdíti.

A bazsalikomos vegán kaviár receptje

Ez a különleges vegán kaviár a molekuláris gasztronómia terméke, mely halszag nélkül engedi számunkra élvezni a különleges textúrát. Már csak azért is érdemes kipróbálni, mert bámulatos módon bővíti főzési repertoárunkat, miközben egyszerű lépéseket követünk

Hozzávalók

  • Friss bazsalikomlevél
  • Víz
  • Növényi olaj (olívaolajat ajánlunk)
  • Agar-agar

Így készülnek a bazsalikomos kaviárgyöngyök

1. Töltsünk meg egy poharat növényi olajjal, majd helyezzük 30 percre a fagyasztóba. Erre azért van szükség, hogy a vegán kaviár azonnal megdermedjen.
2. Mossuk meg és blansírozzuk a bazsalikomleveleket forrásban lévő vízben.
3. Miután a bazsalikom színe élénkzöld, íze pedig kellően intenzív lett, halásszuk ki a leveleket.
4. Némi vízzel turmixoljuk össze a bazsalikomot, majd szűrjük le a lét.
5. Adjunk hozzá az agar-agart, majd gyakori kevergetés mellett főzzük a keveréket.
6. Öntsük fecskendőbe vagy vékony szájú műanyag adagolóba a bazsalikomos lét, utána csepegtessük a hideg olajba.
7. Miután az összes bazsalikomos lé elfogyott, szűrjük le a vegán kaviárt és már tálalhatjuk is.

A bazsalikomos vegán kaviár kiváló kísérője salátáknak, hidegtálaknak, pirítósoknak, bruscettáknak és húsoknak.

Miért adjunk esélyt a vegán recepteknek?

Kevés megosztóbb létezik a gasztronómiában, mint a vegán életmód. Igaz, hogy követése komoly odafigyelést igényel, ám egy dolgot nem lehet elvitatni a vegán receptektől: kreativitásuk kimeríthetetlen, ahogy az állati származású hozzávalók adta kereteken kívül működnek.

Ismerj meg további vegán recepteket:

Chilis-ananászos marinált tofu vacsorára: itt van Hollywood anyagcsere-pörgető receptje

Csupán 3 fő összetevő, és elkészítheted a legegészségesebb anyagcsere-pörgető vacsorát. Íme a recept!

Desszertek a csinosabb alakért: 3 házi proteinszelet – Receptekkel

3 protein szelet, ami szinte már függőséget okoz, annyira csábítóan finomak.

Húsimádók kedvenc vegán receptje: szaftos hamis portobello burger

Hús- és gluténmentes, mégis eszméletlenül finom. Ez a vegán recept tuti befutó bárkit is hívj vendégségbe.

 

