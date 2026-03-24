Bazsalikomos vegán kaviár, az ízletes antioxidánsbomba

Joggal gondolhatjuk, hogy minél látványosabb ez gourmetrecept, annál bonyolultabb az elkészítése, ám a látszat néha bizony nagy tréfamester. TikTok- és internetszerte szárnyra kelt egy különleges vegán kaviár, mely gazdag ízeket, látványos textúrákat hoz ételeinkbe. A bazsalikomos kaviárgyöngyök sok recepttel ellentétben könnyedén beszerezhető hozzávalókból készülnek, elkészítése sem igényel diplomát.

A te konyhádat is feldobja a bazsalikomos vegán kaviár.

Forrás: Youtube

Bazsalikomos kaviárgyöngyök A bazsalikom konyháink ízletes, egészséges gyógynövénye.

A bazsalikomos vegán kaviár 3 hozzávalóból áll, elkészítése roppant egyszerű.

Miért szeretjük a bazsalikomot?

Amellett, hogy számos nemzet, többek között az olasz konyha megkerülhetetlen fűszernövénye, mely zsenge ízeket szabadít fel, a füveskönyvek szerint a bazsalikom az egyik legütősebb gyógynövény. A-, C-, illetve K-vitaminban gazdag, emellett értékes antioxidánsforrás, így hadat üzen a sejtöregedésnek, védi az immunrendszert. Illóolajai ismert gyulladáscsökkentők, de nem lehet elvitatni puffadásgátló és antibakteriális hatását sem.

Javítja az emésztést, védi a szív- és érrendszert, de még ennél is jobb, hogy a stresszt is oldja. Kimondható tehát, hogy egy bazsalikomlevél elrágcsálása nemcsak szépségünkre, de mentális egészségünkre is jótékony hatással van, hamisítatlan superfood.

Legújabb, vegán kaviáros verziója pedig nem csupán az egészségtudatos életmód eleme lehet, de még ízlelőbimbóinkat is táncra perdíti.

A bazsalikomos vegán kaviár receptje

Ez a különleges vegán kaviár a molekuláris gasztronómia terméke, mely halszag nélkül engedi számunkra élvezni a különleges textúrát. Már csak azért is érdemes kipróbálni, mert bámulatos módon bővíti főzési repertoárunkat, miközben egyszerű lépéseket követünk

Hozzávalók

Friss bazsalikomlevél

Víz

Növényi olaj (olívaolajat ajánlunk)

Agar-agar

Így készülnek a bazsalikomos kaviárgyöngyök

1. Töltsünk meg egy poharat növényi olajjal, majd helyezzük 30 percre a fagyasztóba. Erre azért van szükség, hogy a vegán kaviár azonnal megdermedjen.

2. Mossuk meg és blansírozzuk a bazsalikomleveleket forrásban lévő vízben.

3. Miután a bazsalikom színe élénkzöld, íze pedig kellően intenzív lett, halásszuk ki a leveleket.

4. Némi vízzel turmixoljuk össze a bazsalikomot, majd szűrjük le a lét.

5. Adjunk hozzá az agar-agart, majd gyakori kevergetés mellett főzzük a keveréket.

6. Öntsük fecskendőbe vagy vékony szájú műanyag adagolóba a bazsalikomos lét, utána csepegtessük a hideg olajba.

7. Miután az összes bazsalikomos lé elfogyott, szűrjük le a vegán kaviárt és már tálalhatjuk is.