Itt a tökéletes házi Big Mac szósz receptje: pár perc alatt megvagy vele

Téged is üldöz álmaidban a Big Mac szósz isteni íze? Akkor van egy jó hírünk, ugyanis az interneten fellelhető egy olyan verzió, ami teljesen olyan, mint az eredeti.

A házi Big Mac szószt pár perc alatt elkészítheted.

A házi Big Mac szósz receptje pár perc alatt

Szinte alig van ember a világon, aki ne szeretné a hamburgert, amelynek lelkét a jól elkészített marhahús mellett a szósz adja. Bár sokan a klasszikus ketchup, majonéz és mustár szenthármasához ragaszkodnak, de akik nyitottak a kísérletezésre, nekik bátran ajánljuk a házi Big Mac szószt, ami számos típusú hamburgerhez remekül passzol. A recept még a '60-as években született meg, sokáig féltve őrzött titok volt, hogy mégis miből áll a krémes szósz, azonban 2012-ben Dan Coudreaut séf a YouTube-on tette közzé, hogyan alkothatod meg azt otthon. A férfi 2004 és 2018 között volt a McDonald's vezető séfje és a kulináris innovációért felelős alelnöke.



Hozzávalók 4 hamburgerhez

14 evőkanál majonéz

50 gramm csemegeuborka

2 evőkanál mustár vagy dijoni mustár

1 teáskanál ecet vagy ugyanez a mennyiség a csemegeuborka levéből

1 és negyed teáskanál paprikapor

1 teáskanál fokhagymagranulátum

1 teáskanál hagymapor

1 csipetnyi bors

Elkészítés

A Big Mac szósz elkészítése tényleg pár perces folyamat, csak egy nagyobb tálra van szükséged, amiben össze tudod keverni az összetevőket. Kockázd fel apróra a csemegeuborkákat, miután ezzel készen vagy, tedd ezt egy nagy tálba. Add hozzá a majonézt, a mustárt, illetve az ecetet, de ha az nincs otthon, nincs semmi baj, ugyanis a csemegeuborka leve is tökéletes lesz neked. Ezután fűszerezd be, majd ezután alaposan keverd össze az egyveleget, amíg nem éred el a krémes, homogén állagot.

Extra tipp

A szószt nemcsak hamburger buciba, hanem akár wrapbe is felhasználhatod, esetleg ha a saláták nagy rajongója vagy, akkor öntetként is alkalmazhatod, mivel egy picit hasonlít az Ezer sziget öntet ízéhez.