Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 12., vasárnap Gyula

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hamburger

Itt a tökéletes házi Big Mac szósz receptje: pár perc alatt megvagy vele

Házi Big Mac szósz.
Laci Patricia
2026.04.12.
Ha mindig is érdekelt, hogyan tudnád a világ legnépszerűbb gyorséttermének ikonikus szószát elkészíteni otthon, akkor van egy jó hírünk. Mutatjuk a házi Big Mac szósz receptjét.

Téged is üldöz álmaidban a Big Mac szósz isteni íze? Akkor van egy jó hírünk, ugyanis az interneten fellelhető egy olyan verzió, ami teljesen olyan, mint az eredeti.

A képen hamburger tortillák láthatóak, amelyeken házi Big Mac szósz van.
A házi Big Mac szószt pár perc alatt elkészítheted.
Forrás: Shutterstock
  • A Big Mac szószt házilag is elkészítheted.
  • Könnyen beszerezheted hozzá az összes hozzávalót.
  • Pár perc alatt elkészítheted a szószt, ami még finomabbá teszi a hamburgered.

A házi Big Mac szósz receptje pár perc alatt

Szinte alig van ember a világon, aki ne szeretné a hamburgert, amelynek lelkét a jól elkészített marhahús mellett a szósz adja. Bár sokan a klasszikus ketchup, majonéz és mustár szenthármasához ragaszkodnak, de akik nyitottak a kísérletezésre, nekik bátran ajánljuk a házi Big Mac szószt, ami számos típusú hamburgerhez remekül passzol. A recept még a '60-as években született meg, sokáig féltve őrzött titok volt, hogy mégis miből áll a krémes szósz, azonban 2012-ben Dan Coudreaut séf a YouTube-on tette közzé, hogyan alkothatod meg azt otthon. A férfi 2004 és 2018 között volt a McDonald's vezető séfje és a kulináris innovációért felelős alelnöke.
 

Hozzávalók 4 hamburgerhez

  • 14 evőkanál majonéz
  • 50 gramm csemegeuborka
  • 2 evőkanál mustár vagy dijoni mustár
  • 1 teáskanál ecet vagy ugyanez a mennyiség a csemegeuborka levéből
  • 1 és negyed teáskanál paprikapor
  • 1 teáskanál fokhagymagranulátum
  • 1 teáskanál hagymapor
  • 1 csipetnyi bors

Elkészítés

  1. A Big Mac szósz elkészítése tényleg pár perces folyamat, csak egy nagyobb tálra van szükséged, amiben össze tudod keverni az összetevőket.
  2. Kockázd fel apróra a csemegeuborkákat, miután ezzel készen vagy, tedd ezt egy nagy tálba.
  3. Add hozzá a majonézt, a mustárt, illetve az ecetet, de ha az nincs otthon, nincs semmi baj, ugyanis a csemegeuborka leve is tökéletes lesz neked.
  4. Ezután fűszerezd be, majd ezután alaposan keverd össze az egyveleget, amíg nem éred el a krémes, homogén állagot.

Extra tipp

A szószt nemcsak hamburger buciba, hanem akár wrapbe is felhasználhatod, esetleg ha a saláták nagy rajongója vagy, akkor öntetként is alkalmazhatod, mivel egy picit hasonlít az Ezer sziget öntet ízéhez

Ezek a receptjeink is érdekelhetnek téged:

Burger bűntudat nélkül? Így készül az egészséges hamburgertál sokkal kevesebb kalóriával

Ha nem akarod, hogy feszüljön a nadrág.

Diétás pizzás csiga a lusta kisasszonyoknak: percek alatt kész

Emlékszel a sulis pizzás csigákra a büfében? Most mutatunk egy egészségesebb verziót, amit még a leglustább reggeleken is simán elkészítesz. Íme a tortillás, diétás pizzás csiga receptje!

Két fenséges hot dog recept, amit bűn lenne kihagyni

Ha te is rajongsz a töltőállomásokon kapható ropogósra sütött kifli és grillkolbász párosáért, akkor van egy remek hírünk a számodra: már az otthonodban is élvezheted kedvenc grillkolbászaidat, méghozzá a legjobb minőségben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu