A szalamandrapóz: a furcsa TikTok-trükk, ami percek alatt csökkentheti a stresszt

Néha nem egy hosszú meditációra vagy wellnesshétvégére van szükség ahhoz, hogy lenyugodjunk – elég lehet egy apró testmozdulat is. Legalábbis ezt állítják a wellnesskörökben most egy egyre többet emlegetett „szalamandrapózról”, amely néhány hét alatt TikTok-kedvenccé vált.

A szalamandrapóz segíthet a stressz csökkentésében.

A módszer a bolygóideg (nervus vagus) stimulálásán keresztül hat az idegrendszerre.

Néhány perc tudatos légzés és testtartás segíthet visszanyerni a nyugalmat.

A módszert egyébként a dán testterapeuta, Stanley Rosenberg írta le még 2017-ben megjelent könyvében, és azóta a somatikus - vagyis testérzetekre épülő - gyakorlatok hívei újra felfedezték. A koncepció egyszerű: egy különös, enyhén csavart testhelyzet segíthet jelezni az idegrendszernek, hogy „minden rendben van”. Vagyis: a test megnyugszik, az elme pedig követi.

Mi az a szalamandrapóz?

A szalamandrapóz nevét a kis kétéltűről kapta, amely mozgás közben hajlékony, hullámzó testtartást vesz fel. A gyakorlat célja, hogy ezt az enyhén aszimmetrikus, mégis természetes pozíciót utánozza.

A kivitelezés meglepően egyszerű:

Üljünk le törökülésbe, egyenes háttal.

Nyissuk meg a mellkast, lazítsuk el a vállakat.

A bal kezünket helyezzük a jobb bordánkra.

Finoman döntsük a fejünket jobbra, miközben a jobb kéz segít megtámasztani azt.

A tekintetet fordítsuk balra.

Lélegezzünk lassan és egyenletesen 2–3 percig.

Az eredmény egy enyhén csavart testhelyzet – ami felér egy jógapózzal –, amely kívülről talán furcsán fest, de éppen ez a „furcsaság” az, ami a gyakorlat hatékonyságát adhatja.

Miért segíthet a stressz csökkentésében?

A módszer kulcsa az úgynevezett bolygóideg, vagyis a nervus vagus stimulálása. Ez az ideg az egyik legfontosabb kommunikációs csatorna az agy és a belső szervek között, és fontos szerepet játszik a paraszimpatikus idegrendszer működésében – abban a rendszerben, amely a szervezet „nyugalmi üzemmódjáért” és a jó alvásért felel.