A szalamandrapóz: a furcsa TikTok-trükk, ami percek alatt csökkentheti a stresszt

Néha nem egy hosszú meditációra vagy wellnesshétvégére van szükség ahhoz, hogy lenyugodjunk – elég lehet egy apró testmozdulat is. Legalábbis ezt állítják a wellnesskörökben most egy egyre többet emlegetett „szalamandrapózról”, amely néhány hét alatt TikTok-kedvenccé vált.
Szalamandrapóz: az egyszerű idegrendszeri hack, ami segíthet lenyugodni stresszes helyzetben
- A szalamandrapóz egy egyszerű testtartás, amely segíthet csökkenteni a stresszt.
- A módszer a bolygóideg (nervus vagus) stimulálásán keresztül hat az idegrendszerre.
- Néhány perc tudatos légzés és testtartás segíthet visszanyerni a nyugalmat.
A módszert egyébként a dán testterapeuta, Stanley Rosenberg írta le még 2017-ben megjelent könyvében, és azóta a somatikus - vagyis testérzetekre épülő - gyakorlatok hívei újra felfedezték. A koncepció egyszerű: egy különös, enyhén csavart testhelyzet segíthet jelezni az idegrendszernek, hogy „minden rendben van”. Vagyis: a test megnyugszik, az elme pedig követi.
Mi az a szalamandrapóz?
A szalamandrapóz nevét a kis kétéltűről kapta, amely mozgás közben hajlékony, hullámzó testtartást vesz fel. A gyakorlat célja, hogy ezt az enyhén aszimmetrikus, mégis természetes pozíciót utánozza.
A kivitelezés meglepően egyszerű:
- Üljünk le törökülésbe, egyenes háttal.
- Nyissuk meg a mellkast, lazítsuk el a vállakat.
- A bal kezünket helyezzük a jobb bordánkra.
- Finoman döntsük a fejünket jobbra, miközben a jobb kéz segít megtámasztani azt.
- A tekintetet fordítsuk balra.
- Lélegezzünk lassan és egyenletesen 2–3 percig.
Az eredmény egy enyhén csavart testhelyzet – ami felér egy jógapózzal –, amely kívülről talán furcsán fest, de éppen ez a „furcsaság” az, ami a gyakorlat hatékonyságát adhatja.
Miért segíthet a stressz csökkentésében?
A módszer kulcsa az úgynevezett bolygóideg, vagyis a nervus vagus stimulálása. Ez az ideg az egyik legfontosabb kommunikációs csatorna az agy és a belső szervek között, és fontos szerepet játszik a paraszimpatikus idegrendszer működésében – abban a rendszerben, amely a szervezet „nyugalmi üzemmódjáért” és a jó alvásért felel.
A szalamandrapóz enyhe csavarása és a lassú légzés együtt segíthet:
- növelni a mellkas és a gerinc rugalmasságát,
- javítani a légzés mélységét,
- biztonsági jelzést küldeni az agynak.
Rosenberg szerint ez a kombináció fokozatosan csökkentheti a stresszreakciót. A pulzus stabilabbá válhat, az izmok ellazulnak, és a gondolatok is kevésbé pörögnek.
Egy apró szünet az idegrendszernek
A modern élet egyik paradoxona, hogy miközben rengeteg módszert keresünk a stressz kezelésére, sokszor a legegyszerűbb eszközöket hagyjuk figyelmen kívül: a testünket és a légzésünket.
A szalamandrapóz éppen ezért lett ennyire népszerű. Nem igényel jógaszőnyeget, különleges eszközöket vagy félórás meditációt. Elég néhány perc csend, egy tudatos testhelyzet, és egy kis figyelem a légzésre.
Nem csoda, hogy a TikTokon már mini „idegrendszerresetként” emlegetik.
