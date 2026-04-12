A szalamandrapóz: a furcsa TikTok-trükk, ami percek alatt csökkentheti a stresszt

Hajdu Viktória
2026.04.12.
Első ránézésre bizarr, mégis sokak szerint működik. A szalamandrapóz lehet a legújabb wellnesstrükk a stressz ellen. Mutatjuk, hogyan csináld!

Néha nem egy hosszú meditációra vagy wellnesshétvégére van szükség ahhoz, hogy lenyugodjunk – elég lehet egy apró testmozdulat is. Legalábbis ezt állítják a wellnesskörökben most egy egyre többet emlegetett „szalamandrapózról”, amely néhány hét alatt TikTok-kedvenccé vált.

A szalamandrapóz segíthet a stressz csökkentésében.
Szalamandrapóz: az egyszerű idegrendszeri hack, ami segíthet lenyugodni stresszes helyzetben

  • A szalamandrapóz egy egyszerű testtartás, amely segíthet csökkenteni a stresszt.
  • A módszer a bolygóideg (nervus vagus) stimulálásán keresztül hat az idegrendszerre.
  • Néhány perc tudatos légzés és testtartás segíthet visszanyerni a nyugalmat.

A módszert egyébként a dán testterapeuta, Stanley Rosenberg írta le még 2017-ben megjelent könyvében, és azóta a somatikus - vagyis testérzetekre épülő - gyakorlatok hívei újra felfedezték. A koncepció egyszerű: egy különös, enyhén csavart testhelyzet segíthet jelezni az idegrendszernek, hogy „minden rendben van”. Vagyis: a test megnyugszik, az elme pedig követi.

Mi az a szalamandrapóz?

A szalamandrapóz nevét a kis kétéltűről kapta, amely mozgás közben hajlékony, hullámzó testtartást vesz fel. A gyakorlat célja, hogy ezt az enyhén aszimmetrikus, mégis természetes pozíciót utánozza.

A kivitelezés meglepően egyszerű:

  • Üljünk le törökülésbe, egyenes háttal.
  • Nyissuk meg a mellkast, lazítsuk el a vállakat.
  • A bal kezünket helyezzük a jobb bordánkra.
  • Finoman döntsük a fejünket jobbra, miközben a jobb kéz segít megtámasztani azt.
  • A tekintetet fordítsuk balra.
  • Lélegezzünk lassan és egyenletesen 2–3 percig.

Az eredmény egy enyhén csavart testhelyzet – ami felér egy jógapózzal –, amely kívülről talán furcsán fest, de éppen ez a „furcsaság” az, ami a gyakorlat hatékonyságát adhatja.

Miért segíthet a stressz csökkentésében?

A módszer kulcsa az úgynevezett bolygóideg, vagyis a nervus vagus stimulálása. Ez az ideg az egyik legfontosabb kommunikációs csatorna az agy és a belső szervek között, és fontos szerepet játszik a paraszimpatikus idegrendszer működésében – abban a rendszerben, amely a szervezet „nyugalmi üzemmódjáért” és a jó alvásért felel.

A szalamandrapóz enyhe csavarása és a lassú légzés együtt segíthet:

  • növelni a mellkas és a gerinc rugalmasságát,
  • javítani a légzés mélységét,
  • biztonsági jelzést küldeni az agynak.

Rosenberg szerint ez a kombináció fokozatosan csökkentheti a stresszreakciót. A pulzus stabilabbá válhat, az izmok ellazulnak, és a gondolatok is kevésbé pörögnek.

Egy apró szünet az idegrendszernek

A modern élet egyik paradoxona, hogy miközben rengeteg módszert keresünk a stressz kezelésére, sokszor a legegyszerűbb eszközöket hagyjuk figyelmen kívül: a testünket és a légzésünket.

A szalamandrapóz éppen ezért lett ennyire népszerű. Nem igényel jógaszőnyeget, különleges eszközöket vagy félórás meditációt. Elég néhány perc csend, egy tudatos testhelyzet, és egy kis figyelem a légzésre.

Nem csoda, hogy a TikTokon már mini „idegrendszerresetként” emlegetik.

@healwithbritt Save this for those tough days my friends. Slow and gentle ❤️ #traumacoach #somatichealing #somaticexperiencing #vagusnerve #vagusnervestimulation #nervoussystemregulation #healingjourney #anxiety ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

Ezek is érdekelhetnek:

Lagree edzés Budapesten: kipróbáltuk a világ egyik legtrendibb fitnessmódszerét – És teljesen rákattantunk

Hollywoodból indult és már Budapesten is hódít egy igazán különleges edzésforma, amely egyszerre brutálisan hatékony és meglepően ízületkímélő. Kipróbáltuk a Lagree-t – és már az első óra után értettük, miért lett ez az új globális fitnessőrület.

Melyik csakrád aktív? Derítsd ki a tesztünkből!

Ismerd meg a tested hét láthatatlan irányítóközpontját, amik nélkülözhetetlenek a napi túléléshez!

Élvezetesebb együttlétre vágysz? Ezzel a pár egyszerű szexgyakorlattal elérheted álmaid orgazmusát!

10 perc mozgás = jobb szex!

 

