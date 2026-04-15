Zamatos zöldséges lasagne, ha hús nélküli vacsorával csábítanád el a kiszemeltedet

A lasagne tipikusan az az étel, amit szinte mindenki szeret: réteges, szaftos, illatos, és már az első falatban ott pihen az a meleg, otthonos érzés. A zöldséges lasagne ráadásul nem igényel se szakácstudást, se folyamatos felügyeletet, így búcsút inthetsz a főzés miatti stressznek. Épp ezért ideális választás egy otthoni randihoz, főleg, ha egy kicsit újragondolod, és húsmentes vagy épp vegán változatban készíted el.
Miért lesz ez a zöldséges lasagne a titkos randi fegyvered?
- Krémes, sajtos és laktató, de nem nehezít el.
- Könnyen átalakítható akár vegán egytálétellé is.
- Nemcsak finom, de tápláló húsmentes fogás is.
- A látszat ellenére egyszerűen elkészíthető.
Olyan ételt keresel, amivel simán lenyűgözöd a randipartneredet, de szeretnél helyet hagyni egy kis játékos csókdesszertnek is? A húsmentes lasagne receptje nem kompromisszum, hanem egy tudatos csavar a már jól ismert, és akár egyetlen serpenyőben is elkészíthető lasagne receptúrájában. A bársonyos fehér szósz, a sokféle zöldség és a krémes paradicsomszósz együtt egy igazán harmonikus, gazdag ízvilágot eredményez. A tetején megolvadó sajt pedig gondoskodik arról, hogy senkinek se hiányozzon a hús.
A zöldséges lasagne receptje
Hozzávalók:
- 1 ek extra szűz olívaolaj
- 1 bögre apróra vágott vöröshagyma
- 2 nagy gerezd fokhagyma, finomra vágva
- 800-1000 g fagyasztott vegyes zöldség
- negyed bögre friss bazsalikom, plusz a tálaláshoz
- 3 ek vaj
- 6 ek liszt
- 3,5 bögre tej
- só, bors, cukor ízlés szerint
- 250 g előfőzést nem igénylő lasagne lap
- 1 konzerv hámozott paradicsom
- 2,5 bögre reszelt parmezán vagy grana padano
Elkészítés
A százféleképpen elkészíthető lasagne zamatos zöldséges verziójához melegítsd elő a sütőt 190 Celsius-fokra, és enyhén olajozz ki egy közepes méretű tepsit. Egy serpenyőben hevítsd fel az olívaolajat, add hozzá a hagymát, és párold üvegesre kb. 5 perc alatt. Ezután mehet bele a fokhagyma, majd egy perc után keverd hozzá a kiolvasztott zöldségeket és a bazsalikomot. Egy másik serpenyőben olvaszd fel a vajat, szórd rá a lisztet, és keverd simára. Folyamatos keverés mellett öntsd hozzá a tejet, és főzd, amíg besűrűsödik. Adj hozzá egy bögre parmezánt, sózd, borsozd, majd keverd krémesre a fehér mártást. Ezt követően ez külön edényben főzd a konzerv hámozott paradicsomot amíg pépessé nem válik, egy kis sóval, cukorral ízesítsd.
Jöhet a rétegezés!
- Lasagne lap, zöldséges keverék és mártás.
- Paradicsomszósz és sajt.
Ezt folytasd egészen addig, amíg a tepsi tetejét eléred. Az utolsó lasagne lap tetejére kerüljön mártás és a maradék sajt. Fedd le fóliával, és süsd 30 percig, majd fólia nélkül még 15 percig. Tálaláskor szórd meg friss bazsalikommal. Jó étvágyat hozzá!
