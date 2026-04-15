Zamatos zöldséges lasagne, ha hús nélküli vacsorával csábítanád el a kiszemeltedet

gasztro lasagne recept húsmentes
Egy jól megválasztott vacsora fél siker egy randin. Ha nem szeretnél egyből egy steakkel nyitni, készítsd el ezt a mennyei zöldséges lasagne-receptet! Hiszen tévhit, hogy a férfiak fejét nem lehet egy remek húsmentes fogással elcsavarni.

A lasagne tipikusan az az étel, amit szinte mindenki szeret: réteges, szaftos, illatos, és már az első falatban ott pihen az a meleg, otthonos érzés. A zöldséges lasagne ráadásul nem igényel se szakácstudást, se folyamatos felügyeletet, így búcsút inthetsz a főzés miatti stressznek. Épp ezért ideális választás egy otthoni randihoz, főleg, ha egy kicsit újragondolod, és húsmentes vagy épp vegán változatban készíted el.

zöldséges lasagne nemcsak konyhatündéreknek
A zöldséges lasagne fogja megmenteni az otthoni randidat.
Miért lesz ez a zöldséges lasagne a titkos randi fegyvered?

  • Krémes, sajtos és laktató, de nem nehezít el.
  • Könnyen átalakítható akár vegán egytálétellé is.
  • Nemcsak finom, de tápláló húsmentes fogás is.
  • A látszat ellenére egyszerűen elkészíthető.

Olyan ételt keresel, amivel simán lenyűgözöd a randipartneredet, de szeretnél helyet hagyni egy kis játékos csókdesszertnek is? A húsmentes lasagne receptje nem kompromisszum, hanem egy tudatos csavar a már jól ismert, és akár egyetlen serpenyőben is elkészíthető lasagne receptúrájában. A bársonyos fehér szósz, a sokféle zöldség és a krémes paradicsomszósz együtt egy igazán harmonikus, gazdag ízvilágot eredményez. A tetején megolvadó sajt pedig gondoskodik arról, hogy senkinek se hiányozzon a hús.

Íme, a húsmentes lasagne receptje, amivel bárkit leveszel a lábáról!
A zöldséges lasagne receptje

Hozzávalók:

  • 1 ek extra szűz olívaolaj
  • 1 bögre apróra vágott vöröshagyma
  • 2 nagy gerezd fokhagyma, finomra vágva
  • 800-1000 g fagyasztott vegyes zöldség
  • negyed bögre friss bazsalikom, plusz a tálaláshoz
  • 3 ek vaj
  • 6 ek liszt
  • 3,5 bögre tej
  • só, bors, cukor ízlés szerint
  • 250 g előfőzést nem igénylő lasagne lap
  • 1 konzerv hámozott paradicsom
  • 2,5 bögre reszelt parmezán vagy grana padano

Elkészítés

A százféleképpen elkészíthető lasagne zamatos zöldséges verziójához melegítsd elő a sütőt 190 Celsius-fokra, és enyhén olajozz ki egy közepes méretű tepsit. Egy serpenyőben hevítsd fel az olívaolajat, add hozzá a hagymát, és párold üvegesre kb. 5 perc alatt. Ezután mehet bele a fokhagyma, majd egy perc után keverd hozzá a kiolvasztott zöldségeket és a bazsalikomot. Egy másik serpenyőben olvaszd fel a vajat, szórd rá a lisztet, és keverd simára. Folyamatos keverés mellett öntsd hozzá a tejet, és főzd, amíg besűrűsödik. Adj hozzá egy bögre parmezánt, sózd, borsozd, majd keverd krémesre a fehér mártást. Ezt követően ez külön edényben főzd a konzerv hámozott paradicsomot amíg pépessé nem válik, egy kis sóval, cukorral ízesítsd.

Jöhet a rétegezés! 

  1. Lasagne lap, zöldséges keverék és mártás.
  2. Paradicsomszósz és sajt.

Ezt folytasd egészen addig, amíg a tepsi tetejét eléred. Az utolsó lasagne lap tetejére kerüljön mártás és a maradék sajt. Fedd le fóliával, és süsd 30 percig, majd fólia nélkül még 15 percig. Tálaláskor szórd meg friss bazsalikommal. Jó étvágyat hozzá!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu