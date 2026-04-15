Zamatos zöldséges lasagne, ha hús nélküli vacsorával csábítanád el a kiszemeltedet

A lasagne tipikusan az az étel, amit szinte mindenki szeret: réteges, szaftos, illatos, és már az első falatban ott pihen az a meleg, otthonos érzés. A zöldséges lasagne ráadásul nem igényel se szakácstudást, se folyamatos felügyeletet, így búcsút inthetsz a főzés miatti stressznek. Épp ezért ideális választás egy otthoni randihoz, főleg, ha egy kicsit újragondolod, és húsmentes vagy épp vegán változatban készíted el.

Miért lesz ez a zöldséges lasagne a titkos randi fegyvered? Krémes, sajtos és laktató, de nem nehezít el.

Könnyen átalakítható akár vegán egytálétellé is.

Nemcsak finom, de tápláló húsmentes fogás is.

A látszat ellenére egyszerűen elkészíthető.

Olyan ételt keresel, amivel simán lenyűgözöd a randipartneredet, de szeretnél helyet hagyni egy kis játékos csókdesszertnek is? A húsmentes lasagne receptje nem kompromisszum, hanem egy tudatos csavar a már jól ismert, és akár egyetlen serpenyőben is elkészíthető lasagne receptúrájában. A bársonyos fehér szósz, a sokféle zöldség és a krémes paradicsomszósz együtt egy igazán harmonikus, gazdag ízvilágot eredményez. A tetején megolvadó sajt pedig gondoskodik arról, hogy senkinek se hiányozzon a hús.

A zöldséges lasagne receptje

Hozzávalók:

1 ek extra szűz olívaolaj

1 bögre apróra vágott vöröshagyma

2 nagy gerezd fokhagyma, finomra vágva

800-1000 g fagyasztott vegyes zöldség

negyed bögre friss bazsalikom, plusz a tálaláshoz

3 ek vaj

6 ek liszt

3,5 bögre tej

só, bors, cukor ízlés szerint

250 g előfőzést nem igénylő lasagne lap

1 konzerv hámozott paradicsom

2,5 bögre reszelt parmezán vagy grana padano

Elkészítés

A százféleképpen elkészíthető lasagne zamatos zöldséges verziójához melegítsd elő a sütőt 190 Celsius-fokra, és enyhén olajozz ki egy közepes méretű tepsit. Egy serpenyőben hevítsd fel az olívaolajat, add hozzá a hagymát, és párold üvegesre kb. 5 perc alatt. Ezután mehet bele a fokhagyma, majd egy perc után keverd hozzá a kiolvasztott zöldségeket és a bazsalikomot. Egy másik serpenyőben olvaszd fel a vajat, szórd rá a lisztet, és keverd simára. Folyamatos keverés mellett öntsd hozzá a tejet, és főzd, amíg besűrűsödik. Adj hozzá egy bögre parmezánt, sózd, borsozd, majd keverd krémesre a fehér mártást. Ezt követően ez külön edényben főzd a konzerv hámozott paradicsomot amíg pépessé nem válik, egy kis sóval, cukorral ízesítsd.