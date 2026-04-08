A könnyű vacsorák királynője: mthawamet bandora, a legínycsiklandóbb közel-keleti mártogatós

Bár mindenki tudja, hogy este 6 után már nem kellene enni – főleg, ha vigyázol a vonalaidra –, de ha találsz egy könnyű vacsoraötletet, akkor miért is ne próbálnád azt ki? De vigyázz, ha megízleled a mthawamet bandora mártogatóst, fennáll a veszélye, hogy innentől ez lesz a kedvenc diétás vacsorád!

A mthawamet bandora egy olyan közel-keleti mártogatós, amelytől megnyalod mind a tíz ujjad!

Mthawamet bandora, a közel-keleti csoda Ez az étel szó szerint azt jelenti, hogy fokhagymás paradicsom. Vagyis ezzel tuti nem lőhetsz mellé. A közel-keleti mártogatós kicsit hasonlít a shakshukára (ezzel talán már találkoztál), de annál sokkal könnyedebb étel. Egyszerű, könnyen elkészíthető és diétás (feltéve, ha nem olajozod túl, és nem eszel hozzá fehér kenyeret)! Kell ennél több?

Mikor esik a legjobban ez a közel-keleti étel?

Ha gyakorlati választ vársz, akkor elsősorban vacsorára a legjobb, de fogyaszthatod energiadús reggeliként vagy könnyed ebédként is. Ha viszont arra vagy kíváncsi, hogy mikor melengeti meg ez az étel a legjobban a szíved, akkor a válasz egyértelmű: csakis a legnagyobb szélsőségek során! Végre bepasiztál, és az első nálad töltött randira készítenéd el? Mehet! Szakítottatok, és annyira megviselt ez a trauma, hogy teljesen jéggé fagyott a szíved? Mehet! Életed egyik legjobb szeretkezése után összedobnál valamit? Mehet! Hiszen könnyű elkészíteni, és még könnyebb elfogyasztani ezt a vacsorát. Az íze pedig a mennyekbe fog elrepíteni!

A legszaftosabb mártogatós: mthawamet bandora

Ha büntetlenül akarsz nassolni, akkor figyelni kell arra, hogy hogyan készíted el ezt a csodát. Hiszen lehet diétás és kevésbé diétás verziót is készíteni belőle. A kulcs a mértékletesség: ne használj sok olajat, és olyannal mártogass, ami kevésbé hizlal. Sőt, ha a joghurt mércéjét is lejjebb csavarnád, akkor használhatsz zsírszegény verziót is.

Hozzávalók

4 érett, lédús paradicsom

1 kis fej fokhagyma

3 ek. natúr joghurt

1 ek. tahini

só, bors ízlés szerint (oregánó opcionálisan)

olívaolaj

Elkészítés

Vágd fel a paradicsomokat, helyezd őket egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, és ízesítsd sóval, borssal, és egy kis olívaolajjal, majd süsd kb. 25 percig egy 200 °C-ra előmelegített sütőben. A végén grillezheted is, hogy extrán megpiruljanak és megpuhuljanak. Ha kivetted a paradicsomokat és már kicsit kihűltek, akkor hámozd meg őket. Helyezd egy tálba a joghurtot és keverd össze a tahinivel. Sózd meg, majd adj hozzá 2-3 gerezd zúzott fokhagymát. És keverd meg jól. Add hozzá a joghurtos keverékhez a paradicsomokat is, és keverd el ezt is, de úgy, hogy a paradicsomok nagyobb darabokban maradjanak. A maradék fokhagymát szeleteld fel, és pirítsd meg egy kis olajban, majd öntsd rá a paradicsomos joghurt tetejére. Ezután pedig jöhet a tunkolás, akár diétás kenyérrel, akár zellerszárral.

A legjobb mártogatós vacsorarecept Ha könnyű vacsorára vágysz, akkor a mthawamet bandorát mindenképpen ki kell próbálnod! Akár boldog vagy, akár szomorú, ez az étel mindig feljebb tud vinni az érzelmi létrán.

