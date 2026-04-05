Fagyottszív-szindróma: amikor az érzelmek „hibernálódnak” – Eltűnik a fájdalom, de a boldogság is

Volt már olyan érzésed egy szakítás vagy egy komoly csalódás után, mintha az érzelmeid egyszerűen kikapcsoltak volna? Mosolyogsz, dolgozol, elmész a barátaiddal vacsorázni, de belül valami furcsán üres. Mintha a szívedet valaki jégbe zárta volna: ez a fagyottszív-szindróma.

A Vámpírnaplók sorozatból már ismerős lehet a fagyottszív-szindróma: ők egyszerűen ki tudták kapcsolni az érzelmeiket.

Amikor a szív „lefagy”: a fagyottszív-szindróma pszichológiája és az érzelmek újraélesztése A „fagyottszív-szindróma” nem hivatalos diagnózis, hanem egy gyakori érzelmi védekezési reakció trauma vagy szakítás után.

A tudomány szerint a szervezet ilyenkor szó szerint „lekapcsolja” az érzelmeket, hogy csökkentse a fájdalmat.

A szív felolvadása lassú folyamat, amely biztonság, önelfogadás és érzelmi újrakapcsolódás révén történik.

A közösségi médiában erre a furcsa jelenségre egyre gyakrabban használják az a kifejezést, hogy „fagyottszív-szindróma”. Nem, ez nem egy hivatalos pszichiátriai diagnózis, inkább egy olyan kollektív tapasztalat, amely sok embernek ismerős, egy fájdalmas érzelmi élmény után. A jelenség lényege nem az, hogy valaki ne akarna szeretni – hanem az, hogy a teste és az idegrendszere védekezésből ideiglenesen leállítja az érzelmi reakciókat, kvázi robotpilóta üzemmódba kapcsolva.

Amikor a szerelem tényleg fáj – Fizikailag is

A pszichológia régóta ismeri ezt a reakciót, csak éppen más néven: érzelmi zsibbadás vagy elkerülő reakció. Stresszes vagy traumatikus élmények után sok embernél jelentkezik ez az állapot, eltávolodnak a saját érzéseiktől.

A traumakutatás egyik legismertebb szakértője, Bessel van der Kolk szerint az emberi test három alapreakcióval válaszol a fenyegetésre: harc, menekülés vagy lefagyás. Ha az első kettő nem működik – például egy szakítás vagy árulás esetén –, az idegrendszer a harmadik opciót választja: lefagy.

Ilyenkor az ember ugyanúgy működik tovább a hétköznapokban, de érzelmileg mintha alacsonyabb „hőmérsékleten” élne. Ez a túlélés egyik formája.

Agykutatás: az elutasítás ugyanazt a fájdalmat aktiválja

A romantikus csalódás, a szakítás nem csak költői értelemben fáj. Az antropológus Helen Fisher agyi képalkotó vizsgálatai kimutatták, hogy az elutasítás ugyanazokat az idegpályákat aktiválja, mint a függőség.