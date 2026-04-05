Sztárapukák, akik életre keltik a húsvéti nyulat − Videó

Vannak sztárapukák, akik abszolút túlteljesítenek, legalábbis húsvétkor. Nem csak elhozzák gyerekeiknek a húsvéti nyulat, de ők maguk változnak azzá. Nézzük, kik ők!

John Legendet is láthattuk már húsvéti nyúlnak öltözve.

Húsvéti nyúlnak öltöztek a sztárapukák

A sztárok nem aprózzák el a húsvétot holmi tojásokkal és hidegtálakkal: náluk ez az ünnep egy igazi fesztivál. Néhány sztárapuka maga öltözik be húsvéti nyúlnak, csak hogy örömet okozzon a gyerekeinek. Kanye West és John Legend közösen és külön-külön is szívesen bújnak nyuszijelmezbe húsvétkor. Will Ferrell pedig anno ennél még messzebbre ment: jelmezbe bújva ugrált az előkertben és húsvéti dalokat énekelt gyerekeinek, amikor kicsik voltak. De az abszolút győztes nálunk Nick Cannon, aki nyúljelmezben átugrált a városon, hogy mind a 12 gyerekével megünnepelhesse a húsvét hétvégét.

Hogy miként festettek nyúlnak öltözve, azt az alábbi videónkban megnézheted:

