Eufória koktél – a csajos esték új főszereplője, amitől kijön a bennetek élő Maddy és Cassie is

Klusovszki Kíra
2026.05.24.
Elképzelted már valaha, milyen lenne egy estére belecsöppenni az Eufória világába? Nem kell tovább a fantáziádra hagyatkoznod – elég, ha belekortyolsz. Bemutatjuk az Eufória koktélt.

Az Eufória koktél messze túlmutat egy szimpla gin alapú variáción, ettől már az első korty után a saját filmed főszereplőjének érezheted magad. Ez a lilásan örvénylő, csillogó ital ugyanis tökéletesen hozza a sorozat életérzését, ráadásul annyira látványos, hogy szinte már sajnálnád meginni.

Miért ennyire jó az Eufória koktél? 

Az Eufória sorozat inspirálta, így nem is kérdés, hogy ez az ital jóval több, mint egy egyszerű koktél.

Magában hordozza Rue bizonytalanságát, Jules feltűnő és színes világát, valamint Maddy erejét és Cassie kacérságát is – a csajos estékhez pedig pontosan ez kell.

Ez az az ital, ami az együtt töltött pillanatokat egy kicsit különlegesebb szintre emeli savanykás ízvilágával, de mégis hűsítő, izgalmakkal teli textúrájával.

Hozzávalók: 

  • 5 cl pink gin
  • 1 cl kék curaçaó
  • fél frissen facsart lime leve
  • 2 cl bodzaszirup
  • tonik
  • ehető csillámpor (szinte kötelező)
  • jég

Elkészítés: 

Tölts meg egy poharat jéggel, majd öntsd rá a pink gint. Add hozzá a kék curaçaót, szórd bele az ehető csillámport, és rázd vagy keverd össze alaposan. Ezután jöhet a lime leve és a bodzaszirup, ami a kicsit virágos-édeskés egyensúlyát adja, majd öntsd fel az egészet tonikkal, hogy könnyed, pezsgős érzést keltsen.

Ha extra ízekre vágysz, használj színes cukordíszt a pohár szélére, és tegyél bele egy kevés savanyú gumicukrot is – ez még jobban kihozza a koktél karakterét.

Ha szeretnétek közösen átélni az Eufória sorozat hangulatát, készítsétek el ti is a következő csajos estére. 

