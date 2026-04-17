Elő a csillámporokkal: így másold le a legcsilivilibb Eufória-sminkeket – VIDEÓ

Te is alig vártad, hogy kijöjjön az Eufória új évada? Nemcsak a sztorit imádod, hanem az önkifejező és glamourral teli make-up trendet is, amit teremtett? Akár Maddy tusvonalát alkotnád újra magadon, akár Rue csillámkönnyeit, most meghallgattattak az imáid! Elhoztuk a legtutibb tutorialokat a híres Eufória-sminkekkel kapcsolatban.

Az Eufória egészen új sminktrendeket teremtett, melyekben a művészi szabadság kerül előtérbe. Vagyis jó hír: nem kell profi sminkesnek lenned ahhoz, hogy újraalkosd a legérzékibb sminkeket! Pont a pontatlanságtól és a kreativitástól lesz szabad minden Eufória-smink!

Maddy tusvonala az Eufória-sminkek élén
Eufória-sminkek az Eufória 3. évadának tiszteletére

Csupán 4 évet kellett rá várni. Most végre eljött! Ugyan kisebb-nagyobb hibákkal, de itt az Eufória 3. évada! És mikor máskor lenne alkalmasabb kipróbálni a csillámos sminkek királynőit, mint most, a sorozat új évadát nézve?! Sőt, most van a Coachella zenei fesztivál is Kaliforniában –ahol egyébként az Eufória sztárja, Jacob Elordi Kendall Jennerrel szűrte össze a levet –, ezek a lookok pedig  fesztiválsminknek is tökéletesek lehetnek! Engedd el azt, hogy milyen lett a harmadik évad, hogy mennyire másképp néznek ki a szereplők, vagy hogy milyen botrányok övezték a premiert! Most légy művészi sminkmester, aki az érzéseit jeleníti meg az arcán – a sminkek segítségével!

A legcsilivilibb sminkek újragondolása

A sorozatban lévő igen feltűnő, csillámos és önkifejező sminkek lényegi eleme, hogy nincs szükség precíz eldolgozásra vagy nyílegyenes vonalakra. A lényeg a játék! Játék a színekkel, a formákkal, a fényekkel és a különböző textúrákkal. Elhoztuk most a három legikonikusabb make-up újragondolt verzióját, hogy te magad is olyan egyedivé válhass, mint a sorozat szereplői.

1. Maddy tusvonala

Húzz egy rendes tusvonalat az alsó szemvonaladdal egy vonalba, illetve a belső szemzugodat is hegyesen húzd ki az előző vonallal összhangban. Húzd ki szemceruzával az alsó vízvonaladat is, majd annak mentén húzz egy vékonyabb tust, a két farkinca közötti részt pedig fehérrel satírozd be.

@melisekrem Maddy Double Wing Liner 🖤 #euphoriamakeup #maddyperez #alexademie #makeup ♬ Nate Growing Up (From "Euphoria: Season 1" Soundtrack) - Labrinth

2. Rue csillámkönnyei

Egy tetszőlegesen csillámos szemsmink után kezdj el rajzolni a szemhéjtusoddal. Rajzolj egy vastagabb vonalat a szemed alá, mintha a szemed megtelt volna könnyekkel, majd húzz három hullámos vonalat lefelé, mintha lefolytak volna a könnycseppek az arcodon. Ugyanezt tedd meg a tus fölött egy folyékony csillámos tussal vagy szemhéjfestékkel. Végezetül adj hozzá strasszokat és még egy réteg csillogós, folyékony szemhéjfestéket (lehetőleg kicsit más színűt, hogy a csillámok szép összjátékba kezdjenek).

@rosegallagherbeauty Rue’s glitter tears from #Euphoria ✨ loved this @donni.davy tutorial on the @halfmagicbeauty IG page this week 🌟 #rue #ruebennett #ruebennettedit #glitter #glittermakeup #glittertears #glitterqueen #halfmagic #halfmagicbeauty #chromaddiction #asmr #donnidavy #euphoria #euphoriamakeup #learnwithrose #learnontiktok #halloweenmakeup #rueeuphoria #sparkly #sparklymakeup #halloween #halloween2022 #zendaya #zendayamakeup ♬ Formula (From "Euphoria: Season 1" Soundtrack) - Labrinth

3. Strasszjáték

Adj egy kékes-lilás-rózsaszínes alapot a szemednek, majd húzz egy jó vastag tusvonalat a szempilláid tövéhez. És most jöhetnek a nagy strasszok! A mélyítővonalad fölé, de azzal megegyező ívben rakd sorba a strasszokat.

@kaylee.marina this is how I’m preparing for tonight ✨ #euphoria #euphoriaseason3 #euphoriamakeup #maddyperez #makeuplook ♬ som original - Mel Florence

Full glam pompa Eufória-stílusban

Mindegyik sminknél fontos, hogy nem kell nagy alapozás, a természetes és enyhén fényes bőr az alapja ezeknek a hangsúlyos szemsminkeknek. Légy kreatív, és játssz! Ha elég merész vagy, akkor Jules felhőit vagy Kate színes szemsminkjét is kipróbálhatod. Jó szórakozást!

