Mushu legendás rizskásája a Mulánból: így készül a Disney-film ikonikus reggelije

Emlékszel Mushu ikonikus reggelijére a Mulánból? Kiderült, hogy nemcsak rajzfilmben létezik, ez a rizskásarecept otthon is elkészíthető!

A Disney-filmek tele vannak emlékezetes pillanatokkal, de kevés olyan jelenet van, ami annyira éhessé teszi a nézőt, mint Mulán reggelije. A kis vörös sárkány, Mushu ugyanis egy tál gőzölgő rizskását készít Mulánnak az első katonai kiképzési napja előtt, amelyet két apró tojással és egy mosolygó baconcsíkkal díszít. Mutatjuk, hogyan készítheted el ezt a bajnoki rizskásareceptet!

Ettől minden harcos jól lakik! Íme a Mulán rizskásarecept, egyenesen Mushutól.
A Mulánból ismert Mushu-féle congee: az ázsiai rizskásarecept, amit a Disney-mese tett világhírűvé

  • A Mulán egyik ikonikus jelenetében Mushu egy különleges rizskását készít reggelire.
  • A fogás valójában egy több ezer éves ázsiai étel, a congee.
  • Megmutatjuk, mi van benne és hogyan készítheted el otthon.

Mushu reggelije valójában egy hagyományos ázsiai fogáson alapul, amelyet congee-nek vagyis rizskásának hívnak. Ez egy lassan főzött rizskása, amelyet bőséges folyadékkal készítenek addig, amíg krémes, szinte leveses állagot nem kap. A története egészen az ókori Kínáig vezethető vissza: egyes források szerint már több mint háromezer éve is így készítették.

Hogyan készül a rizskása? 

A congee idővel Ázsia számos országában elterjedt, és sok helyen ma is az egyik legnépszerűbb reggelinek számít. Ennek egyszerű oka van: könnyű, tápláló, és kifejezetten jól esik reggel, amikor az ember még félálomban keresi a kávét.

Az alapja rendkívül egyszerű. A hosszú szemű fehér rizst alaposan leöblítik, majd alaplében – ezzel finomabb –  vagy vízben lassan főzik. A rizsszemek idővel szétfőnek, és egy krémes, selymes állagot adnak az ételnek. Egy kevés gyömbér meleg, enyhén édeskés aromát kölcsönöz neki, a rizsecet pedig finom savasságot ad az ízeknek.

A Mulánban látott változat kifejezetten játékos: Mushu két sült fürjtojást tesz a tetejére, majd egy baconcsíkból mosolyt formáz. Mert ha egy sárkány készíti a reggelit, akkor nyilván egy kis show nem maradhat el.

Kezdő konyhatündéreknek is simán menni fog - Mutatjuk Mushu rizskásareceptjét

Hozzávalók:

  • 1 csésze hosszú szemű fehér rizs (legegyszerűbb, ha maradék, már főtt rizst használsz)
  • 2 csésze víz
  • 1 húsleves kocka, vagy 1 evőkanál miso paszta
  • 1 teáskanál rizsecet (ezt elhagyhatod, ha nem szereted a savanykásabb ízeket) 
  • 1 teáskanál reszelt gyömbér
  • csipet só
  • 2 fürjtojás (sima tojás is lehet, de a kisebb aranyosabban mutat a tányéron)
  • 1-2 szelet bacon
  • opcionálisan: zöldhagyma, szójaszósz, chiliolaj

Elkészítés:

A rizst először alaposan át kell mosni, hogy a felesleges keményítő eltűnjön – ez segít abban, hogy a kása krémes legyen. Sőt ezt a vizet szépségápolási célra is felhasználhatod, amiről korábban már részletesebben írtunk. Ezután egy lábasba kerül a rizs és az alaplé, majd lassú tűzön főni kezd. Ha egy kicsit még jobban megextráznád, miso pasztát is tehetsz bele. Körülbelül 45–60 perc alatt a rizs teljesen szétfő, és kialakul az a sűrű, bársonyos állag, amely a congee sajátja.

Amíg a rizskása készül, egy serpenyőben megsülhetnek a feltétek is. A fürjtojásokat, vagy sima tojásokat gyorsan meg lehet pirítani, a baconcsíkokat pedig ropogósra sütni. Ha valaki igazán filmhű szeretne lenni, a bacont még melegen mosoly formára hajlíthatja – Mushu valószínűleg erre büszkén bólintana.

A kész congee-t egy tálba merjük, ráhelyezzük a tojásokat és a bacont, majd ízlés szerint megszórhatjuk aprított zöldhagymával vagy egy kevés szójaszósszal is.

És bár egy Disney-reggeli nyilván nem tesz minket azonnal legendás harcossá, egy biztos! 

Egy tál meleg, krémes – és méghozzá diétás reggeli – rizskása után sokkal könnyebb nekivágni a napnak. Mushu pedig valószínűleg azt mondaná: „Na, most már indulhat a kiképzés!”

@sharmainesnacks Mushu’s Congee from Mulan 🍚 topped with eggs & bacon 🍳 one of my fave nostalgic Disney films! ✨ RECIPES IN BIO 👩🏻‍🍳 what should I make next? #disney #cooking #animation #cartoon #recipe ♬ Ill make a man out of you MULAN - Flobar

