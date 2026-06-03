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Visszatért a nagymamák kedvenc virága – Most minden kertbe ezt akarják

Shutterstock - 1000 Words
ültetés virág írisz növény
A régi kertek hangulata újra divatba jön, de most sokkal modernebb párosításokkal, mint valaha. Az angol és a magyar kertek idei királya a szakállas írisz.
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A kerttrendek világában ritkán fordul elő, hogy egy régi kedvenc visszatérése ekkora figyelmet kapjon, de 2026-ban pontosan ez történik. A Iris barbatus, vagyis a szakállas írisz – amelyet sokan még a nagyszülők kertjéből ismernek – ismét a figyelem középpontjába került. A 2026-os Chelsea Flower Shown a legtrendibb virágnak választották. 

A szakállas írisz lesz az idei kertek nagy sztárja.
A szakállas írisz lesz az idei kertek nagy sztárja. 
Forrás: Shutterstock

Chelsea Flower Show 2026: a régi klasszikus virág, a szakállas írisz újra visszatért

  • A szakállas írisz ismét meghatározó trend  lett a 2026-os kertekben.
  • A Chelsea Flower Show új szín- és formapárosításokat mutatott be.
  • A klasszikus növény modern, designszemléletű értelmezést kapott. 

A szakértők szerint egy virág újjászületésének kulcsa − jelen esetben a szakállas írisz − nem önmagában a növény, hanem egyfajta szemléletváltás eredménye. Az angol kertészek az idei évben most tudatosan párosítanak eltérő formájú, de színben harmonizáló növényeket, mert az összhatás így sokkal modernebb és rétegzettebb lehet a kertben. Ezért is tért vissza az írisz, mivel ez az egyik legsokoldalúbb és legszínpompásabb növény, amit ismerünk. 

Színváltós varázslatok a fesztiválon

A Chelsea Flower Shown idén több versenyző is bemutatta a saját „tervezésű íriszét”. Rob Hardy, virágshow egyik kertésze megmutatta, hogy hogyan „hozta létre” a Carnival Time nevű, rozsdás árnyalatú íriszt a Verbascum Clementine sárgás virágaival kombinálva. Ezzel így egy erős, mégis kiegyensúlyozott kontrasztot létrehozva. Catherine MacDonald ezzel szemben a Benton Caramel és a Baptisia Dark Chocolate párosításával egy sötétebb, elegánsabb hangulatot hozott létre, míg más kompozícióiban a Superstition és a Deep Black íriszeket Salvia és Verbascum fajtákkal rétegezte.

Íme a virágok a showról. 
Forrás: 123RF

Egyértelmű irányváltás vette kezdetét az idei kertekben 

A természetes hatású, mégis tudatosan komponált kertképek kerülnek előtérbe idén. A szakállas írisz pedig ehhez ideális alap, mivel karakteres formája és színei jól működnek kontrasztos növénytársításokban.

A szakértők szerint mindez nemcsak esztétikai irány, hanem gyakorlati is: az írisz a napos, jó vízelvezetésű helyen kifejezetten könnyen tartható, és megbízhatóan virágzik május–június között.

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