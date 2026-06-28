Kiderült, mennyit fizetünk, ha egész nap megy a klíma – Tippek, hogy minél kevesebb legyen a villanyszámla

Sokan úgy gondolják, hogy a klíma folyamatos működtetése rengeteg energiát emészt fel, ezért inkább kikapcsolják, amikor elmennek otthonról. Ez azonban nem mindig a leggazdaságosabb megoldás, sőt... A modern klímák esetében még többe is kerülhet, h újra és újra le kell hűteni a lakást.

A klímahasználat gazdaságossá tehető, ha betartasz néhány alapszabályt.

Forrás: 123.rf.com

Hogyan a leghatékonyabb a klíma használata?

A modern, úgynevezett inverteres klímákat kifejezetten arra tervezték, hogy stabil hőmérsékletet tartsanak. Amikor a lakás eléri a kívánt hőfokot, a készülék nem feltétlenül áll le teljesen, hanem alacsonyabb teljesítményre kapcsol. Ez sokszor hatékonyabb, mint a lakást újra és újra lehűteni. A nagy nyári hőségben ugyanis nemcsak a levegő forrósodik fel, hanem a falak, a padló, a bútorok és a textilek is átveszik a meleget. Ha órákra kikapcsolod a klímát, a lakás teljes hőtömege felmelegszik, és utána jóval több energia kell ahhoz, hogy újra kellemes legyen bent a hőmérséklet.

Ne állítsd túl alacsony hőfokra!

Sokan, amikor hazaérnek rögtön 18–20 fokra állítják a klímát, hátha gyorsabban lehűl a lakás. Valójában a legtöbb készülék nem hűt gyorsabban attól, hogy extrém alacsony hőfokot állítasz be, egyszerűen csak tovább és többet dolgozik.

Mi az ideális hőfok?

Az ideális beltéri hőmérséklet általában 24–26 Celsius-fok. A szakemberek azt is javasolják, hogy a kinti és benti hőmérséklet között ne legyen 6–8 foknál nagyobb különbség, mert ez a szervezetet is megterheli.

Mennyibe kerül a klímahasználat? A Pénzcentrum számítása szerint átlagosan 1,65 kWh energiát igényel naponta a klíma használata, ami az áramtarifától, a lakás méretétől, tájolásától, hőszigetelésétől, a beállított hőmérséklettől, valamint a használt készülék típusától függően 61–116 forintos költséget jelenthet.

A klíma hatékonyságát egyszerű trükkökkel is javíthatod

napközben húzd be a sötétítőt vagy engedd le a redőnyt,

kerüld a felesleges hőtermelést (például sütőhasználatot a legmelegebb órákban),

rendszeresen tisztíttasd ki a berendezést.

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