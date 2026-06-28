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Válassz egy süteményt, és megtudhatod, milyen szerető vagy

Shutterstock - Yuliy Sheynina
sütemény romantika személyiségteszt
Hajdu Viktória
2026.06.28.
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A kedvenc süteményed többet árul el rólad, mint gondolnád! Vajon a csokis brownie vagy a túrós pite mondja el a legtöbbet arról, hogyan viselkedsz az ágyban?

Egy almás pite vagy egy klasszikus sajttorta? Válassz egyet sütit, és megmutatjuk, mennyire vad vagy a hálószobában!

A kedvenc süteményed többet árul el szexuális teljesítményedről, mint gondolnád!
A kedvenc süteményed többet árul el szexuális teljesítményedről, mint gondolnád!
Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt: válassz egy sütit, és megtudhatod, milyen vagy az ágyban 

A desszertválasztás nemcsak az ízlésünkről, hanem a személyiségünkről is árulkodik. Készülj, mert most nem a kalóriákat számoljuk, hanem azt, hogy milyen vagy az ágyban!

Forrás:   shutterstock

1. Csokis brownie 

Ha a brownie a kedvenced, akkor valószínűleg a hálószobában is szenvedélyes vagy. Nem félsz a vad, intenzív pillanatoktól, és imádod, ha minden érzékszervedet kényeztetik. Ha pedig egyszer elkezded, nincs megállás. Nálad minden a teljes élményről szól. 

2. Sajttorta 

A klasszikus sajttorta imádói a romantikát és az apró részleteket értékelik. Óvatos, figyelmes szeretők vagytok, akik nem rohannak át a dolgokon. Kényeztetésben a minőség mindenek felett áll, a mennyiség kevésbé számít. 

3. Tiramisu 

A tiramisu választói titokzatosak és játékosak az ágyban. Egy kis meglepetés, egy kis csavar. Nálad mindig van egy váratlan fordulat. Szenvedélyed finom, de nem tolakodó, inkább lassan bontakozik ki, mint a kakaópor a kávékrém tetején. 

4. Piskóta 

Ha a piskótát szereted, azt jelenti, hogy kedves, figyelmes és szeretetteljes vagy a hálószobában. Nem a villámgyors akciók híve, hanem az apró örömök mestere. Az érintésed gyengéd, a hangulatot pedig mindig te teremted meg. 

5. Macaron

 A macaron kedvelői a játékos, kreatív szeretők közé tartoznak. Színesek, vidámak és tele vannak meglepetéssel. Együtt veled az ágyban mindig lehet számítani egy kis csavarra, a rutin sosem a te stílusod. 

6. Fagylalt

Ha a fagylaltot választod, akkor hűs, nyugodt és mégis kalandvágyó szerető vagy. Tudod, hogyan hozd fel a hőfokot a megfelelő pillanatban, és az élményekben mindig van egy csipetnyi váratlanság. 

7. Mézes krémes

A mézes krémes választói édesek, odaadóak és türelmesek az ágyban. Szereted, ha a partnered érezheti a gondoskodást, és nem rohansz át a pillanatokon. Szenvedélyed lassan bontakozik, de annál mélyebb. 

8. Almás pite

Az almás pite imádói hagyományosak, stabilak és megbízhatóak. Az ágyban is ilyenek vagytok: nem a gyors hódítás a cél, hanem az együtt töltött minőségi idő. Nálad a biztonság és a kényelem mindig kéz a kézben jár a szenvedéllyel. 

Szóval, legközelebb, amikor süteményt választasz a cukrászdában, jusson eszedbe: nemcsak az íz, hanem a hálószobai stílusod is ki van téve a tétnek. És ha esetleg a kedvenc süteményed alapján kicsit magadra ismertél, ne aggódj, mindegyik édességnek megvan a maga bája, és a legjobb szeretői tulajdonságokat mind-mind ki lehet hozni belőled. 

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