Másfél év házasság után válik a magyar színész: azt pletykálják, fiatal felesége ismert zenésszel lépett félre

Mostanra kiderült, hogy nem békülnek Brasch Bencéék. A Vígszínház színésze rövid, de egyértelmű közleményben tudatta, hogy feleségével külön folytatják az életüket.
„A boldog pillanatokat büszkén és könnyedén osztja meg az ember. Arról persze nehezebben beszélünk, ami nem úgy alakul, ahogy szeretnénk” - írta közösségi oldalán Brasch Bence. Ezután kitért arra is, hogy Gál Réka Ágota korábbi nyilatkozatával szemben mégsem együtt mennek tovább.
A párnak nemrég született meg az első közös gyermeke. A színész a bejelentésben jelezte, hogy a válás okairól nem szeretne beszélni, és azt sem szeretné, ha a magánéletük részletei a nyilvánosság elé kerülnének.
Brasch Bence a közleménye végén arra kérte a sajtó munkatársait, hogy tartsák tiszteletben a döntésüket, és ne zaklassák őket a magánéletüket érintő kérdésekkel ebben az időszakban.
Brasch Bence válása: állítólag a feleség lépett félre
Gál Réka Ágota a Story.hu-nak cáfolta a szakításukat két napja - erre utalt közleményében Brasch Bence is. A lap úgy tudja, hogy a fiatal feleség lépett félre, méghozzá a népszerű rapperrel, Pogány Indulóval.
„1,5 év házasság után elváltak, mert Réka félrelépett Pogány Indulóval. Sajnálom Bencét, mert Márkus Luca is, és most a gyereke anyja is ezt tette vele" - idézték az egyik reddites kommentelőt. Egy másik hozzászóló azt írta, hoggy a 21 éves rapper és Brasch Bence 25 éves felesége közös darabot próbálnak május óta, a közös munka hozhatta őket össze.
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