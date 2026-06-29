Eddig csak a hálóban viseltük, idén utcára is húzhatjuk: ez most a csipkés szatén rövidnadrág szezonja

A jó idő és a rövidnadrág olyan elválaszthatatlan páros, mint az Aperol spritz és a jégkocka. Kevés dolog segít olyan könnyedén és stílusosan átvészelni a meleg napokat, mint egy jól megválasztott short. Nem csoda hát, hogy minden szezon kitermeli a maga kedvencét – 2026 tavaszán és nyarán pedig egyértelműen a csipkés szatén rövidnadrág hódította meg a divatrajongók szívét. Mutatjuk, hogyan viselik a világ legnagyobb divatdiktátorai!

Még Hailey Bieber és Charli xcx is szatén rövidnadrágot viselt a 2026-os párizsi divathéten.

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Eljött a szatén rövidnadrág uralma, avagy 2026 legnagyobb shorttrendje A pizsama utcai viselete és a neglizsék trendje tulajdonképpen előmenetele volt az éjszakai viseletnek számító, csipkés, illetve szatén rövidnadrág hullámának.

Nemcsak a divatrajongók, de az olyan nagy stílusikonok is viselték már, mint a Hailey Bieber, Charli xcx vagy Bella Hadid.

Mutatjuk, hogyan viselt az idei trendekben!

Felejtsd el, hogy ezek a darabok csak a pizsamás fiókod mélyére valók! Ez a lágyan omló, selymes stílus idén kilépett a négy fal közül, és az „it girl” esztétika alapkövévé vált. Részben azért imádjuk, mert lázadni enged a konvenciók ellen. Ezek a nadrágok nem csak úgy néznek ki, mintha a fehérneműosztályról szabadultak volna – sokszor valóban onnan vannak.

Az eredetileg a lepedők közé szánt shortok egy velúr dzsekivel és egy klasszikus fehér pólóval kombinálva nagyvárosi és sikkes is lehet. Még az olyan márkák is, mint az Yves Saint Laurent és a Miu Miu is az „underwear as outerwear” (fehérnemű mint utcai viselet) vonalat lovagolják meg. Szexik, nőiesek, mégis elegánsak. Egyfajta kifinomultabb alternatívát kínálnak a tavalyi maszkulin boxeralsó-trenddel vagy a vaskos farmershortokkal szemben.

Bár elsőre merésznek tűnhet bugyiban indulni a villamosra, a trend valójában szervesen illeszkedik az elmúlt évek lágy, bohém vonulatába. A babydoll ruhák, a csipkés kombinéruhák és a buggyos „bloomer” nadrágok után ez a következő logikus divatlépés.

Hogyan viseld 2026-ban a szatén rövidnadrágot?

A titok a kontrasztokban rejlik. Ahhoz, hogy ne úgy fess, mintha alvajáróként sétáltál volna ki az utcára, ellenhangsúlyozásra van szükség. Egy egyszerű, jó minőségű fehér póló azonnal elveszi a nadrág hálóinges jellegét, és hétköznapi, erőlködésmentes hatást kölcsönöz. Ha vagányabb összhangot szeretnél, viseld egy fekete oversize bandapólóval és bőrkabáttal. Dobj rá egy túlméretezett kötött pulóvert vagy egy struktúrált zakót, velúr dzsekit. A nehezebb anyagok ellensúlyozzák a szatén lágyságát. Egy klasszikus napszemüveg, egy lezser fonott táska és egy pár nosztalgikus balerina vagy mokaszin segít abban, hogy az összhatás sikkes és ne hanyag legyen. A francia nők már tudják: a váratlan párosításoktól lesz valaki igazán stílusos. Te bevállalod idén a csipkés selymet, vagy maradsz a jól bevált farmernál?