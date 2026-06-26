Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 26., péntek János, Pál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
a bátrak igazsága

Maradandó szívkárosodás, rosszullétek, rettegés – 61 kilóra fogyott pár hónap alatt Matt Damon

a bátrak igazsága matt damon courage under fire
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
100 nap alatt 22 kilót fogyott, az orvosok azonnal figyelmeztették, hogy nagy a baj. Matt Damon kis híján belehalt a szerepére való felkészülésbe.

Matt Damon még 1996-ban A bátrak igazsága forgatásai előtt drasztikus fogyókúrára fogta magát, amibe bele is betegedett. A felvételek alatt és után orvosi kezelésre szorult. 

Matt Damon ma már belátta, túl messzire ment.
Matt Damon ma már belátta, túl messzire ment.
Forrás: Northfoto

Matt Damon: napi 19 kilométert futott és drasztikusan diétázott 

Nagyon elszánt volt az 1996-os háborús thriller, a Courage Under Fire (A bátrak igazsága) forgatása előtt Matt Damon. Bár a filmben csak mellékszereplőként tűnt fel, a szerepre való felkészülést kimaxolta és csontsoványra fogyott: a 178 centijéhez mindössze 61 kilót nyomott.

 Az öbölháború idején játszódó történetben Damon Andrew Ilariót a heroinfüggő, PTSD-től szenvedő, legyengült katonai orvost alakította. A fiatal színész úgy döntött, saját testét is ennek megfelelően alakítja át, ami túl jól sikerült. Alig több mint három és fél hónap alatt 22 kilót adott le.

 Szigorú diétát és extrém edzésprogramot követett: főként csirkén, tojásfehérjén és párolt brokkolin élt, miközben naponta 19 kilométert futott. „Vékonynak kellett lennem, de orvosi felügyelet nélkül kezdtem diétázni, amibe bele is halhattam volna” – idézi a Ladbible a színészt. 

Matt Damon A bátrak igazsága című filmben.
Matt Damon A bátrak igazsága című filmben.
Forrás: NORTHFOTO

A szíve is károsodhatott volna, de megúszta

Az extrém diéta rövid időn belül teljesen kizsigerelte. Matt Damonnak orvoshoz kellett fordulnia, aki arra figyelmeztette, hogy a drasztikus fogyás miatt akár maradandó szívkárosodás is kialakulhatott volna nála. 

Az azonban tény, hogy a Ilariót hitelesen formálta meg, ahogy később fogalmazott: a rosszullétek miatt szinte már nem is kellett eljátszania karaktere szenvedését. 

„Szédülésrohamaim és hőhullámaim voltak. Egy ideig senkinek sem szóltam, mert féltem, hogy nem forgathatok tovább” – mondta. „Ma már tudom, túl messzire mentem, soha többet nem csinálnám végig” – nyilatkozta 2022-ben. Később azonban újra hatalmas átalakuláson ment keresztül, mégpedig Christopher Nolan új filmje kedvéért, de arra nem ment rá az egészsége. Vékony lett, de izmot épített közben: ezt pedig a gluténmentes étrenddel érte el. 

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Brooklyn Beckham felesége meztelen fotója sokkolta a rajongókat: Nicola már kevesebb, mint 45 kiló

Brooklyn Beckham felesége pucér fotóján csámcsong a net. Nicola Peltz Beckham legújabb posztja alá több aggódó komment érkezett.

Ana de Armas ledobta ruháját − Így fest a medence partján Tom Cruise exe

Bikinis fotót tett közzé és új tetoválását is megmutatta a színésznő. Ana de Armas azt is elárulta, mitől néz ki ennyire jól.

Féreghajtóval kezeli Norbi Rubint Rékát: "Elmegyek az állatpatikába, megveszem, beadom, és sokkal jobban van tőle"

Schobert Norbi elszántan keresi a megoldást felesége betegségére. Rubint Réka pedig megbízik benne és kipróbálja a férje által javasolt alternatív kiegészítő kezeléseket is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu