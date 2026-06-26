Maradandó szívkárosodás, rosszullétek, rettegés – 61 kilóra fogyott pár hónap alatt Matt Damon

Matt Damon még 1996-ban A bátrak igazsága forgatásai előtt drasztikus fogyókúrára fogta magát, amibe bele is betegedett. A felvételek alatt és után orvosi kezelésre szorult.

Matt Damon ma már belátta, túl messzire ment.

Forrás: Northfoto

Matt Damon: napi 19 kilométert futott és drasztikusan diétázott

Nagyon elszánt volt az 1996-os háborús thriller, a Courage Under Fire (A bátrak igazsága) forgatása előtt Matt Damon. Bár a filmben csak mellékszereplőként tűnt fel, a szerepre való felkészülést kimaxolta és csontsoványra fogyott: a 178 centijéhez mindössze 61 kilót nyomott.

Az öbölháború idején játszódó történetben Damon Andrew Ilariót a heroinfüggő, PTSD-től szenvedő, legyengült katonai orvost alakította. A fiatal színész úgy döntött, saját testét is ennek megfelelően alakítja át, ami túl jól sikerült. Alig több mint három és fél hónap alatt 22 kilót adott le.

Szigorú diétát és extrém edzésprogramot követett: főként csirkén, tojásfehérjén és párolt brokkolin élt, miközben naponta 19 kilométert futott. „Vékonynak kellett lennem, de orvosi felügyelet nélkül kezdtem diétázni, amibe bele is halhattam volna” – idézi a Ladbible a színészt.

Matt Damon A bátrak igazsága című filmben.

Forrás: NORTHFOTO

A szíve is károsodhatott volna, de megúszta

Az extrém diéta rövid időn belül teljesen kizsigerelte. Matt Damonnak orvoshoz kellett fordulnia, aki arra figyelmeztette, hogy a drasztikus fogyás miatt akár maradandó szívkárosodás is kialakulhatott volna nála.

Az azonban tény, hogy a Ilariót hitelesen formálta meg, ahogy később fogalmazott: a rosszullétek miatt szinte már nem is kellett eljátszania karaktere szenvedését.

„Szédülésrohamaim és hőhullámaim voltak. Egy ideig senkinek sem szóltam, mert féltem, hogy nem forgathatok tovább” – mondta. „Ma már tudom, túl messzire mentem, soha többet nem csinálnám végig” – nyilatkozta 2022-ben. Később azonban újra hatalmas átalakuláson ment keresztül, mégpedig Christopher Nolan új filmje kedvéért, de arra nem ment rá az egészsége. Vékony lett, de izmot épített közben: ezt pedig a gluténmentes étrenddel érte el.

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