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2026 nyári divat

Ez a nyár legmegosztóbb cipője, mégsincs most divatosabb - Szerinted ciki vagy cuki?

2026 nyári divat trend papucs cipő retró
Váradi Melinda
2026.07.03.
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Van, aki szerint egyenesen divatkatasztrófa, mások pedig azt állítják, ennél kényelmesebb és stílusosabb nyári cipő nem létezik. A furcsa nyári cipő idén újra meghódította a kifutókat és az utcákat.

Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy a vastag pántos, lapos talpú, praktikus szandál lesz a nyári cipők slágere, valószínűleg kevesen hitték volna el. Pedig a közösségi médiát és az utcai divatot elnézve egyértelmű: a sokak által csak „nagymama szandálnak” és „nagymama papucsnak” becézett fazon most reneszánszát éli.

nyári cipők között hódít a nagymama papucs és szandál
A nyári cipők között hódít a nagymama papucs és szandál, a trend azonban elég megosztó.
Forrás: 123rf.
  • Idén a kényelem is előtérbe kerül a nyári cipőtrendekben.
  • Van azonban egy megosztó fazon, ami bár divatos, sokan kiakadnak tőle.
  • Mutatjuk, mi ez!

A legmegosztóbb nyári cipő: hódít a nagymama szandál

A furcsa nyári trend a népszerűségét részben annak köszönheti, hogy a divat egyre inkább a kényelem felé fordul. A merev, magassarkú vagy kényelmetlen nyári cipők helyett egyre többen választanak olyan modelleket, amelyekben egész nap gond nélkül lehet sétálni. A vicces becenév – vagy gúnynév – sem véletlen. Ezek a szandálok a kilencvenes évek és a kétezres évek elejének praktikus, ortopéd hatású lábbelijeit idézik. Jellemzőjük a széles pánt, a stabil talp, a lapos vagy enyhén emelt kialakítás, valamint az, hogy hosszabb séták során is kényelmes viseletet biztosítanak.

A korábban sokat kritizált fazon ma már a kifutókon és a közösségi médiában is egyre gyakrabban bukkan fel. A legnépszerűbb modellek bézs, fekete, barna vagy vajsárga árnyalatokban hódítanak, de a fémes, arany és ezüst változatok is egyre népszerűbbek. A trendkövetők gyakran párosítják lenge ruhákkal, oversize ingekkel vagy bőszárú nadrágokkal, így a praktikus cipő modern, kifinomult összhatást kelt.

A vastag talp és a vastag pántok kényelmessé teszik.
Forrás: 123rf.

Mint sok merész trend esetében, itt is megoszlanak a vélemények. Van, aki szerint a nagymama szandál túlságosan ormótlan, mások viszont éppen ezt a karakteres megjelenést szeretik benne. Egy biztos: kevés nyári lábbeli vált ki akkora vitát, mint ez a retró darab. Akár rajongsz érte, akár nem, egy dolgot nehéz vitatni – idén nyáron szinte lehetetlen elkerülni.

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