A színpadon, bálnázás közben esett össze a pokoli hőségben Harry Styles − Videó

Úgy tűnik, a kedvenc brit szépfiúnkat, Harry Stylest is megviselte ez az elképesztő hőség annak ellenére, hogy nemrég még futva jutott el az egyik londoni koncertjére.

Harry Styles a koncertjén esett össze.

Forrás: Doug Peters

Harry Styles nem bírta a meleget

Pénteken a Wembley Stadionban tartott koncertjén nem volt jó formában Harry Styles. Ezúttal is bevetette a show-ja egyik kedvenc elemét, a bálnázást, amikor is vizet vesz a szájába és kispricceli a közönségre, ám most nem egészen úgy sikerült a mutatvány, ahogy azt elképzelte.

A rekkenő, közel 40 fokos hőségben ugyanis Harry rosszul lett vízivás közben és először fuldokolni kezdett, majd nemes egyszerűséggel összeesett a színpadon.

Bár szerencsére nem történt komolyabb baj, Styles kérte a rajongóit, hogy figyeljenek egymásra ebben a forróságban és mindig igyanak kellő mennyiségű folyadékot.

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