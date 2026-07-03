Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 3., péntek Kornél, Soma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
wembley

A színpadon, bálnázás közben esett össze a pokoli hőségben Harry Styles − Videó

wembley harry stylest koncert
Life.hu
2026.07.03.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nemrég a Wembley Stadionban adott koncertet a zenész. Harry Styles a kánikulában nem bírta a kiképzést.

Úgy tűnik, a kedvenc brit szépfiúnkat, Harry Stylest is megviselte ez az elképesztő hőség annak ellenére, hogy nemrég még futva jutott el az egyik londoni koncertjére. 

Harry Styles a koncertjén esett össze.
Harry Styles a koncertjén esett össze.
Forrás: Doug Peters

Harry Styles nem bírta a meleget

Pénteken a Wembley Stadionban tartott koncertjén nem volt jó formában Harry Styles. Ezúttal is bevetette a show-ja egyik kedvenc elemét, a bálnázást, amikor is vizet vesz a szájába és kispricceli a közönségre, ám most nem egészen úgy sikerült a mutatvány, ahogy azt elképzelte.

A rekkenő, közel 40 fokos hőségben ugyanis Harry rosszul lett vízivás közben és először fuldokolni kezdett, majd nemes egyszerűséggel összeesett a színpadon.

Bár szerencsére nem történt komolyabb baj, Styles kérte a rajongóit, hogy figyeljenek egymásra ebben a forróságban és mindig igyanak kellő mennyiségű folyadékot. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Költözik A mi kis falunk: Pilisszentlélek már nem kér a turistákból és az útlezárásokból

El kell hagynia Pilisszentlelket A mi kis falunk stábjának. Az RTL népszerű sorozatának külső jeleneteit eddig a Pilisben fekvő apró sváb faluban forgatták, a helyieknek azonban elegük lett a lezárásokból, a forgatással járó zajból és abból, hogy rajongók lepték el a települést.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik megmutatták kislányukat - Cuki nyaralós fotókat posztoltak

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik nyaralásukról osztottak meg aranyos fotókat, amelyeken kislányukkal pózoltak.

Szívszorító KÓRHÁZI FOTÓKKAL bizonyítja Rubint Réka, hogy beteg − Üzent a rosszakaróinak

A háromgyerekes édesanya a közösségi médiában tett közzé képeket. Rubint Réka korábbi kezeléseiről is posztolt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu