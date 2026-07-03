Egy jel az autóban, amit szinte senki nem ismer – Pedig sok kellemetlenségtől kímél meg

Szinte minden autóban ott van egy apró jelzés a műszerfalon, mégis kevesen tudják, hogy valójában mire szolgál. Ha egyszer megfejted a jelentését, legközelebb a tankolásnál garantáltan hálás leszel érte.

Van egy aprócska jel az autó műszerfalán, amire kevesen figyelnek, pedig hasznos.

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Biztos veled is előfordult már, hogy a benzinkútra beállva egy pillanatra elbizonytalanodtál: vajon az autó jobb vagy bal oldalán található az üzemanyagtöltő nyílás? Ez különösen gyakori, ha céges autót, bérautót vagy egy családtagot járművét vezeted. Pedig az autó műszerfalán van egy apró jelzés, amely egyetlen pillanat alatt megadja a választ.

Jel az autó műszerfalán, amit kevesen ismernek

Ha megnézed az üzemanyagszintet jelző ikont a műszerfalon, valószínűleg egy benzinkút szimbólumát látod. Sokan azonban nem veszik észre, hogy a jelzés mellett gyakran egy apró nyíl is található. Ez a nyíl azt mutatja, hogy az autó melyik oldalán helyezkedik el a tanksapka. Ha a nyíl balra mutat, a tanksapka a vezetőoldalon található. Ha jobbra mutat, akkor az utasoldalon kell keresni.

Elsőre jelentéktelen részletnek tűnhet, de ez a kis nyíl rengeteg kellemetlenséget előzhet meg. Nem kell kiszállnod ellenőrizni a tanksapkát, és elkerülheted azt a kínos helyzetet is, hogy rossz oldalról állj a töltőoszlophoz. Ez különösen hasznos lehet például bérautó vagy céges autó vezetésekor, autómegosztó szolgáltatás igénybevétele során vagy akkor, ha a családban több különböző kocsit használtok.

Bár a legtöbb modern autóban már megtalálható ez a praktikus jelölés, a régebbi modellek műszerfaláról még hiányozhat. Egyes típusoknál a tankszivattyút ábrázoló ikon töltőpisztolya utalhat a tanksapka helyére, de ez nem minden gyártónál következetes, ezért a nyíl a legmegbízhatóbb támpont.

Legközelebb, amikor tankolni indulsz, érdemes rápillantani a műszerfalra. Ez az apró jelzés talán jelentéktelennek tűnik, mégis megspórolhat néhány felesleges manővert – és egy kis bosszankodást is.

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