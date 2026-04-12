Csípős titok a manökenvilágból: ezt fogyasztják a modellek egy nagy fotózás előtt

Egy modell élete rengeteg áldozattal jár, a fotózásra vagy kifutóra pedig a legjobb formájukat kell hozni. De vajon ők hogyan küzdik le a puffadást vagy a kellemetlen vizesedést? A TikTokon elképesztően népszerűvé vált egy modell videója, ahol bemutatja titkos fegyverét: a savanyított gyömbér és a receptjét is elárulja. Mutatjuk, hogyan készítheted el te is a manökenek diétás ételét.

A modellek titka a savanyított gyömbér

Ahány modell, annyiféle praktika és trükk a tökéletes megjelenés érdekében. Mind kíváncsiak vagyunk vajon mit esznek, hogyan alszanak és mi az éteri ragyogásuk titka. Bár mindenre nincs pontos válasz, legalább azt tudjuk, hogyan készülnek egy nagy fotózásra.

Az ecetes gyömbér hatása

Az ecetes gyömbér nem újdonság, és sokan fogyasztják erős, csípős ízvilágáért, de csak kevesen tudják, milyen elképesztő hatással lehet a női szépségre.

Viszlát, puffadás!

Nincs annál kellemetlenebb, mint amikor egy feszülős ruhában, a legfontosabb pillanatban jelentkezik a feszítő puffadás. A gyömbérben található gingerol nevű vegyület természetes emésztésjavító: serkenti az enzimeket, így segítve a tápanyagok gyorsabb lebontását, ugyanakkor megnyugtatja a bélrendszert és enyhíti a gázképződést, így a has laposabblesz, a közérzet pedig már röviddel a fogyasztás után javul.

A vizesedés ellensége

A női test ciklikus változásai gyakran vezetnek vízvisszatartáshoz, ami az arcon és a végtagokon is nyomot hagyhat. Az ecetes gyömbér itt duplán hat: elsőként a gyömbér és az ecet kombinációja enyhe vizelethajtó hatású, így segíti a szövetek között megrekedt felesleges folyadék távozását. Másodszor támogatja a nyirokkeringést, így az arc kontúrjai élesebbek, a bőr pedig feszesebb marad.

Miért pont ecetesen?

Bár a nyers gyömbér is jótékony hatású, a savanyítás (különösen, ha almaecettel készül) extra előnyöket kínál. A fermentálás jót tesz a bélflórának, ami a ragyogó bőr egyik legfontosabb alapköve. Sőt, az ecet segít stabilizálni a vércukorszintet, így elkerülhetőek a hirtelen ránk törő éhségrohamok.