Az egykori náci bunkerből luxusszállodát és szabadidős komplexumot varázsoltak Hamburgban - FOTÓK

A felújított és átalakított St. Pauli bunker most két étteremmel, egy ötemeletes Hard Rock Hotellel, egy újonnan épített piramisszerű tetőbárral, bérelhető koncertteremmel és egy hatalmas kerttel várja a vendégeket. Az egykori náci bunker oldalára és homlokzatára növényeket telepítettek, amelyek várhatóan teljesen befutják majd az épületet.

Az egykori náci bunker látványképe - Pontosan így né ki napjainkban is

Forrás: bunker-stpauli.de

A Karoviertel negyed, amelyben az erőd is található, tele van elegáns kávézókkal és vintage boltokkal, és itt található a népszerű Knust éjszakai klub is, ami egykor vágóhíd volt.

Luxus és kényelem egy náci bunkerben

Az épületben található luxusszálloda 134 szobával rendelkezik, az árak 180 eurónál (körülbelül 70.000 Ft) kezdődnek, ezért az összegért egy normál szobát kapunk, egy lakosztályért azonban már 100.000 Ft-ot kell kicsengetnünk.

A szálloda standard szobája

Forrás: AFP

Nem kell azonban szállodai vendégnek lenni ahhoz, hogy élvezhessük a bunker szolgáltatásait. A földszinten található kávézóba és bárba bárki beülhet, az ötödik emeleten pedig egy spanyol étterem pazar kilátással várja az éhes vendégeket.

Kilátás az étteremből

Forrás: AFP

A legfelső szinten található a Green Beanie tetőkert egy bárral és az épületet körbeölelő sétányokkal, amelyet a nagyközönség ingyenesen látogathat.

A tetőkert és az épületet körbefutó sétány egy része

Forrás:AFP

A hamburgi bunker egyike volt annak a nyolc német flaktoronynak (föld feletti légvédelmi bunker), amelyek egyben óvóhelyek is voltak. Felmerülhet a kérdés, hogy a súlyos történelmi háttere miatt miért nem bontották le ezt a monstrumot, ám ez egy 76 000 tonnás, 2,5 méter vastag falú betonszörnyeteg esetében nem olyan egyszerű. A nyolc torony körül mindössze egyet romboltak le, azt, amelyik a berlini állatkert területén állt. Az összes többi sűrűn lakott területen található, így a robbantás és a bontás túl nagy kockázatot jelentene - írja a CNN.

Ily nézett ki régen a hamburgi bunker

Forrás: Wikipedia

„Az épület növényekkel való befuttatásának ötlete onnan jött, hogy valami békés és pozitív dologgal ruházzuk fel ezt a náci diktatúrából megmaradt hatalmas betontömböt” - mondta Anita Engels, a projekt egyik munkatársa. Hozzátette, az épületen elhelyezett növényeken kutatásokat is végeznek: a környezetvédelmi minisztérium az ágyásokban 80 szenzort helyezett el, amelyekkel nyomon követhetik a fák, bokrok és virágok fejlődését.

Az épületben egy emlékhelyet/információs központot is kialakítottak a bunker történelméről. Itt olvashatjuk a háborús bunkerben élt emberek vallomásait, valamint a bunkert építő több száz kényszermunkás feljegyzéseit is.