Többhetes hőségre készülhet Európa – az Atlanti-óceán hőmérséklete előre jelzi az extrém nyarat

A Max Planck Meteorológiai Intézet legfrissebb modellezései szerint az Atlanti-óceán északi részén tapasztalt szokatlan mértékű hőfelhalmozódás az egyik legfőbb oka lehet annak, hogy Európa 2025-ben kivételesen meleg nyár elé néz. A kutatók azt is megállapították, hogy az óceáni hőszállítás anomáliái akár három évvel előre képesek jelezni a kontinensen jelentkező hőhullámokat.

Forró nyár: többhetes hőségre készülhet Európa

Forrás: Shutterstock

Az előrejelzések alapján a közelgő nyár különösen Közép- és Észak-Európában lehet rendkívül forró. Nem csupán a napi csúcshőmérsékletek emelkedhetnek a megszokottnál magasabbra, hanem a hőhullámok gyakorisága és időtartama is jelentősen növekedhet. Az Atlanti-óceán északi felének melegedése már most is jól érzékelhető, és ennek hatása a szárazföldi klímára idén nyáron kiemelten erős lesz – írja a Köpönyeg.

Fel kell készülnünk a forró nyárra

A kutatók hangsúlyozzák annak jelentőségét, hogy a hosszú távú előrejelzéseknek köszönhetően a lakosság időben felkészülhet a kánikula okozta kihívásokra. Célszerű rendszeresen követni az jelentéseket és figyelni a hőségriadókra. Ezekben az időszakokban nagyon kell figyelnünk a veszélyeztetett csoportokba tartozókra – idősekre, gyermekekre, krónikus betegekre.

A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a hőhullámokhoz való alkalmazkodás nemcsak egyéni, hanem közösségi feladat is lehet. Fontos, hogy az otthonainkat hűteni tudjuk, és az ivóvízhez való hozzáférést mindenki számára biztosításuk a forró napokon.

A 2025-ös nyár európai viszonylatban az eddig mért legmelegebbek közé kerülhet, ezért a kutatók szerint most van itt az ideje a gyakorlati felkészülésnek. Az Atlanti-óceán hőtartalékainak elemzése hosszú távú meteorológiai előrejelzések új dimenzióját nyitotta meg, lehetővé téve a lakosság korai figyelmeztetését.