A banda, amit egy prófécia miatt alapítottak – A The Shaggs lányzenekar története

Austin Wiggin egész életében rajongott az édesanyjáért, aki tenyérjóslással foglalkozott, és aki a fiának is megjósolta a jövőjét. Az anya azt jövendölte, hogy Austin egy vöröses szőke hajú hölgyet vesz feleségül, születik 3 lánya és a gyerekei alapítanak egy világhírű zenekart. Nos, a jóslat beteljesült, de nem egészen úgy, ahogyan a családfő tervezte. Íme, a The Shaggs lányzenekar elképesztő története!

The Shaggs - Philosophy of the World albuma

Forrás: Youtube

A The Shaggs egy jóslattal kezdődött

Austin Wiggin egy átlagos amerikai tinédzser volt, aki New Hempsure-ben élt édesanyjával az 1940-es években. Az édesanyja, aki értett a tenyérjósláshoz, olyat jósolt Austinnak, ami megváltoztatta az egész életét.

Három dolgot jövendölt neki:

Egy vörösesszőke nőt fog feleségül venni. Két fia és három lánya születik. A lányai rockbandát alapítanak és híresek lesznek.

Annyira hitt a jóslatban, hogy az egész életét úgy élte le, hogy megfeleljen neki. Teltek az évek és Austin hogy, hogy nem, feleségül vette azt a lányt, aki megfelelt a prófécia leírásának. Ki is tudta pipálni az első pontot. A házasságából rövid időn belül két fia is született, ezzel teljesült a második jóslat fele is, de Austin nem adta fel: feleségével még négy gyereket vállaltak, akik közül három lány lett: Helen, Betty és Dorothy. Austin ezek után kezdett még komolyabban hinni a próféciában: azt vizionálta, hogy a lányai sikeresebbek lesznek, mint a Beatles, és a család eszméletlen gazdag lesz.

A családfő mint megszállott menedzser

Austin alig várta, hogy a lányai tinik legyenek. 1965-öt írtak akkor, amikor kivette őket a suliból, vett nekik hangszereket, és rájuk parancsolt, hogy gyakoroljanak minden nap legalább egy órát, mert a nagymamájuk próféciája is megmondta, hogy ők lesznek a világ legjobb bandája. Volt azonban egy kis bökkenő: a lányokat nem igazán érdekelte a zenélés. Csak azért csinálták, mert az apjuk rákényszerítette őket. A banda nevét is Austin találta ki: a 60-as években népszerű, váll alá érő frufrus frizura után The Shaggsnek keresztelte el a formációt.

Akadt nagyobb gond is, mint a lányok motivációjának hiánya

A lányok hiába gyakoroltak szorgalmasan, nem tudtak mit kezdjenek a hangszerekkel. Austinnak ugyanis semmilyen zenei képzettsége nem volt, ráadásul nem is kifejezetten szerette a zenét, főleg nem a Beatlest, amit le akart körözni. Tanárokat sem volt hajlandó fogadni a lányainak, mert annyira rettegett, hogy akkor esetleg nem teljesül a prófécia. Még azt sem hagyta, hogy a lányai zenét hallgassanak vagy koncertekre járjanak, így nem is csoda, hogy a lánytestvéreknek halvány lila gőzük sem volt, hogyan is épül fel egy dal. A játékuk inkább emlékeztetett csörömpölésre, mint zenére. Míg más tinilányok pasiztak és bulizni, addig ők maximum a templomba mehettek el vasárnaponként.