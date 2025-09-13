Kő kövön nem marad: amit vasárnap hoz az időjárás, abban nem lesz köszönet

Hidegfront tör be hazánkba vasárnapra, 6-8 fokot is csökkenhet a nappali hőmérséklet: záporok, zivatarok, helyi viharok jellemzik majd az időjárást.

Kiadós csapadékkal jön a hűvösebb időjárás

Forrás: Shutterstock

Kiadós csapadékkal jön a hűvösebb időjárás

Szombaton napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Esetleg estefelé északnyugaton fordul elő zápor, zivatar. A DK-i szél megélénkülhet. 27 fok körüli nyárias időnk lesz. Vasárnap nyugat, délnyugat felől beborul az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Kiadós csapadék is eshet. Késő délután, estefelé csökken nyugat felől a felhőzet. 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet. Igazi kora őszi napunk lesz - írja a Köpönyeg.

Vége a nyárnak?

Tartós kánikula már nem valószínű, hogy lesz, de nagyon meleg napok még várhatók a következő héten is.