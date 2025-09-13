Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 13., szombat

Kő kövön nem marad: amit vasárnap hoz az időjárás, abban nem lesz köszönet

Life.hu
2025.09.13.
Ha szabadtéri programra vágysz, még ma valósítsd meg, mert holnap nem biztos, hogy lesz rá lehetőséged. Vasárnapra itt a hidegfront, elromlik az időjárás.

Hidegfront tör be hazánkba vasárnapra, 6-8 fokot is csökkenhet a nappali hőmérséklet: záporok, zivatarok, helyi viharok jellemzik majd az időjárást. 

Kiadós csapadékkal jön a hűvösebb időjárás
Kiadós csapadékkal jön a hűvösebb időjárás
Forrás: Shutterstock

Kiadós csapadékkal jön a hűvösebb időjárás

Szombaton napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Esetleg estefelé északnyugaton fordul elő zápor, zivatar. A DK-i szél megélénkülhet. 27 fok körüli nyárias időnk lesz. Vasárnap nyugat, délnyugat felől beborul az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Kiadós csapadék is eshet. Késő délután, estefelé csökken nyugat felől a felhőzet. 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet. Igazi kora őszi napunk lesz - írja a Köpönyeg

Vége a nyárnak? 

Tartós kánikula már nem valószínű, hogy lesz, de nagyon meleg napok még várhatók a következő héten is. 

