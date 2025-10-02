Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök

Kiolvaszották Mariah Careyt! – Elindult Magyarország karácsonyi rádiója, a Christmas FM

Virág Emília
2025.10.02.
Idén is idő előtt beköszöntött a karácsonyi hangulat: október 1-jén immár tizenegyedik alkalommal indult el a Christmas FM, az ország első és legismertebb ünnepi rádiója. Az adó egészen január végéig szórakoztatja hallgatóit a legnépszerűbb karácsonyi dallamokkal.

A Christmas FM 2015-ben kezdte meg működését, azóta a magyar hallgatók elmaradhatatlan adventi társává vált. A műsorban hazai előadók ünnepi slágerei éppúgy felcsendülnek, mint a nemzetközi ikonok, köztük a Wham!, Mariah Carey vagy Chris Rea klasszikus dalai. 

A Christmas FM nem csak zenét sugároz

Bár a Christmas FM alapját a zenék adják, a csatorna változatos tematikus műsorokkal is készül. A Last Christmas című programban egy-egy év ünnepi időszakát idézik fel a legkedveltebb dalokkal, míg a Legújabb karácsonyi dalok órája a friss megjelenésekre fókuszál, kiegészítve érdekességekkel és háttérsztorikkal.

A gyerekeknek szánt esti mesék sem maradnak el: hétvégén 20 órától nagyjából tízperces történeteket hallgathatnak, amelyeket maguk a rádió hallgatói olvasnak fel. Emellett óránként rövid karácsonyi hírek, programajánlók és receptek színesítik a műsort, december 25-én éjféli misét közvetítenek.

A kívánságműsorok is lesznek, ahol a hallgatók üzeneteit a műsorvezetők olvassák fel. A csúcs pedig minden évben a karácsonyi toplista: a hallgatók szavazatai alapján áll össze a TOP 40 dal, melyeket szenteste előtt le is játszanak. 

Sokan felteszik a kérdést, szükség van-e egy karácsonyi rádióra a streamingplatformok világában. A szerkesztők szerint igen: a Christmas FM nem csupán háttérzene, hanem közösségi élmény. A csatorna elérhető a christmasfm.hu oldalon, iOS és Android alkalmazásokban, valamint okoseszközökön, továbbá több online rádiós platformon, köztük a MyOnlineRadio felületén is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
