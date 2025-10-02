Újabb szakítás a sztárvilágban: két év után ért véget az Emily Párizsban sztárjának románca

Ashley Park és Paul Forman szakításáról akkor kezdtek pletykálni, amikor szeptember 27-én 34 éves színésznő egyedül érkezett Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjére. A színésznőt akkor barátai, Cara Delevingne, Nina Dobrev és sminkese, Jenna Nicole kísérték el – párja, a 31 éves Forman azonban nem volt mellette.

Ashley Park és Paul Forman

Forrás: Getty Images

Bár kapcsolatukról kezdetben nem nyilatkoztak, 2024 januárjában Ashley Park az Instagramon osztott meg fotókat kettejükről, hivatalossá téve ezzel szerelmüket. A színésznő akkor kórházba került, Forman pedig végig mellette volt: fogta a kezét, a homlokát csókolta. „Feltétel nélkül mellettem állt minden pillanatban” – írta akkor Ashley Park.

Paul Forman szintén nyíltan beszélt érzéseiről: a People magazinnak adott interjúban elmondta, a világot jelenti számára, hogy Ashley Parkkal dolgozhat és a sorozatban a szerelmét alakíthatja. „Olyan nagylelkű és támogató, szerencsés vagyok, hogy mellette lehetek – függetlenül attól, hogy a magánéletben mi történik” – fogalmazott.

Ashley Park és Paul Forman: nagy volt a szerelem, mégis véget ért

Ashley Park 2024 augusztusában vallotta be: korábban megfogadta, hogy soha többé nem jár színésszel, de Paul Forman miatt meggondolta magát. „Az egyik ok, amiért először barátkozni akartam vele, és végül beleszerettem, az az volt, hogy olyan nagylelkű és kedves kolléga, mint még senki más” – mondta.

A pár képviselői egyelőre nem kommentálták a szakítás hírét, de minden jel arra utal, hogy a két évig tartó románc csendben ért véget. A rajongók számára különösen szomorú a hír, sokak szerint az Emily Párizsban egyik legszebb melléktörténete volt a szerelmük.