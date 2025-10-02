Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök Petra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sorozatsztár

Újabb szakítás a sztárvilágban: két év után ért véget az Emily Párizsban sztárjának románca

sorozatsztár Ashley Park szakítás
Horváth Angéla
2025.10.02.
Két év után véget ért Ashley Park és Paul Forman kapcsolata. A párt először 2023 októberében látták kézen fogva egy los angelesi vacsorán, most azonban felröppentek a hírek, hogy szakítottak.

Ashley Park és Paul Forman szakításáról akkor kezdtek pletykálni, amikor szeptember 27-én 34 éves színésznő egyedül érkezett Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjére. A színésznőt akkor barátai, Cara Delevingne, Nina Dobrev és sminkese, Jenna Nicole kísérték el – párja, a 31 éves Forman azonban nem volt mellette.

Ashley Park és Paul Forman
Ashley Park és Paul Forman
Forrás: Getty Images

Bár kapcsolatukról kezdetben nem nyilatkoztak, 2024 januárjában Ashley Park az Instagramon osztott meg fotókat kettejükről, hivatalossá téve ezzel szerelmüket. A színésznő akkor kórházba került, Forman pedig végig mellette volt: fogta a kezét, a homlokát csókolta. „Feltétel nélkül mellettem állt minden pillanatban” – írta akkor Ashley Park.

Paul Forman szintén nyíltan beszélt érzéseiről: a People magazinnak adott interjúban elmondta, a világot jelenti számára, hogy Ashley Parkkal dolgozhat és a sorozatban a szerelmét alakíthatja. „Olyan nagylelkű és támogató, szerencsés vagyok, hogy mellette lehetek – függetlenül attól, hogy a magánéletben mi történik” – fogalmazott.

Ashley Park és Paul Forman: nagy volt a szerelem, mégis véget ért

Ashley Park 2024 augusztusában vallotta be: korábban megfogadta, hogy soha többé nem jár színésszel, de Paul Forman miatt meggondolta magát. „Az egyik ok, amiért először barátkozni akartam vele, és végül beleszerettem, az az volt, hogy olyan nagylelkű és kedves kolléga, mint még senki más” – mondta.

A pár képviselői egyelőre nem kommentálták a szakítás hírét, de minden jel arra utal, hogy a két évig tartó románc csendben ért véget. A rajongók számára különösen szomorú a hír, sokak szerint az Emily Párizsban egyik legszebb melléktörténete volt a szerelmük.

Mi történhetett? Katalin hercegné és Vilmos herceg nem vesz részt a kontinenes egyik lefontosabb uralkodói ünnepségén

Történelmi pillanat előtt áll Luxemburg: pénteken I. Henrik nagyherceg lemond trónjáról, hogy átadja a hatalmat fiának, Vilmosnak. Két fontos vendég azonban hiányozni fog.

Keith Urban barátai előtt alázta Nicole Kidmant – innen már nem volt visszaút

Újabb részletek derültek ki Nicole Kidman és Keith Urban válásáról. A sztárpár 19 éve házasodott össze, kapcsolatuk sokáig az egyik legstabilabbnak tűnt Hollywoodban, ezért szakításuk híre villámcsapásként érte a rajongókat.

Megszólalt Sophie Marceau egykori szerelme: Pierre Cosso 35 éve várja a színésznő hívását, nem váltak el szépen

Negyvenöt éve került a mozikba a Házibuli című film, amely azonnal hatalmas siker lett, és elindította Sophie Marceau karrierjét. A filmben partnere, Pierre Cosso a valóságban is a színésznő szerelme lett. A jubileum kapcsán adott interjút Pierre Cosso, aki őszintén mesélt kapcsolatukról.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu