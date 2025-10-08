Mi már tudjuk, fehér lesz-e idén a karácsony

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A meteorológusok legfrissebb adatai szerint a 2025-ös tél meglepően enyhe lehet. Az ősz és a tél első hetei a szokásosnál melegebb időt hozhatnak, a hidegebb periódusok csak később, a tél második felében érkeznek. Fehér karácsonyra idén is kevés az esély.

A változó időjárás a mindennapi életünket, a hangulatunkat és a gazdaságot is befolyásolja. Az enyhébb tél kedvez a pénztárcánknak, nem fizetünk olyan sokat fűtésre, de a csapadék hiánya komoly gondot okozhat a mezőgazdaságban. Ha pedig elmarad a havazás karácsonykor, az sokaknak, főleg a legkisebbeknek, csalódást okozhat. A fehér karácsony a legtöbb ember számára az ünnepi hangulat része.

Mindenki vágya a fehér karácsony, de idén kevés az esély rá
Forrás: Getty Images

Az előrejelzések szerint az október nagy része, és a november is a szokásosnál enyhébb lesz, a sokéves átlagnál magasabb hőmérsékletek várhatók. Enyhe ősz és télkezdet után viszont hidegebb időjárás lehet a jellemző.

November: a tél előszobája

Novemberben már érezhető lesz a tél. Napközben 5–10 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig egyre gyakoribbak lesznek a fagyok. A hónap második felében komolyabb hideghullámok és helyenként vékony hótakaró is kialakulhat, főként a hegyvidéki területeken. Az ország nagy részén borongós, nyirkos időre kell számítani, ami a közlekedést is megnehezítheti.

Fehér karácsony? Kicsi az esély

A jelenlegi előrejelzések szerint idén is inkább eső és havas eső várható december végén. Az Alföldön és az alacsonyabban fekvő területeken valószínűtlen, hogy tartós hótakaró alakuljon ki, de a magasabb hegyvidékeken lehet némi esély fehér karácsonyra. A meteorológusok szerint a globális felmelegedés miatt egyre ritkábbak a havas ünnepek Európában.

Bár az előrejelzések alapján nem lesz extrém hideg a tél, a hirtelen lehűlésekre és az időnkénti fagyokra így is érdemes felkészülni. Hasznos időben ellenőrizni a fűtési rendszereket, felszerelni a téli gumikat, és óvatosan közlekedni a ködös, csúszós utakon.

