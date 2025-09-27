5 esőbiztos alapozó, hogy a szépséged ne az időjáráson múljon

Megmutatjuk azokat az alapozókat, amiket nem fog sem a szél, sem az eső, sem a pára.

Forrás: Shutterstock

5 lerobbanthatatlan alapozó az esős napokra

Minden évszaknak megvan a maga smink-kihívása: nyáron az, hogy találjunk egy olyan fényvédőt, ami felett nem kukacosodik az alapozó, ősszel pedig az, hogy olyan terméket találjunk, amit nem koptat le sem az eső, sem az állandó orrfújás.

Szerencsére a boltok polcain már rengeteg olyan sminkterméket találunk, amik a bőrhibák minimalizálása és a tükörsima textúra mellett vízállóságot és 20 órás tartósságot is ígérnek.

Míg ezek a termékek nyáron azért praktikusak, mert felszívják a felesleges olajat, a hidegebb hónapokban csökkentik a szélsőséges időjárás okozta károkat. Bár korábban az ilyen jellegű termékek egyet jelentettek a maszkszerű hatással, ma már léteznek olyan habkönnyű textúrájú alapozók is, amik egyfajta második bőrként terülnek el az arcon, így bármilyen fedést is preferálsz, biztos, hogy találsz számodra megfelelőt.

1. Giorgio Armani Luminous Silk

Giorgio Armani Luminous Silk alapozó 22 472 Ft/30 ml

Forrás: https://www.douglas.hu/

Ez az erős fedésű alapozó különleges, Silk-on-Skin technológiával készült, így egyszerre nyújt gyönyörű bőrképet és tartós fedést, a viselése közben pedig olyan érzésed lesz, mintha semmi nem lenne az arcodon.

2. TIRTIR Mask Fit Red Cushion

TIRTIR Mask Fit Red Cushion alapozó 10 250 Ft/18 g

Forrás: www.notino.hu

Már a TikTok-ot is meghódította ez a különleges kiszerelésű, tartós alapozó, amit egy sminkszivaccsal kell felütögetni a bőrre és olyan hatást eredményez, mintha valaki rád rakott volna egy filter.

3. Trend !t up Hydro Stay Silky alapozó

Trend !t up Hydro Stay Silky alapozó 2 639 Ft/30 ml

Forrás: www.dm.hu

A drogériák polcain is találunk esőbiztos alapozó-opciókat: ez a hialuronnal és vitaminkomplexszel gazdagított formula gyönyörű, egységes bőrképet ad és bomabiztos tartást.

4. Estee Lauder Double Wear

Estee Lauder Double Wear alapozó 23 400 Ft/30 ml

Forrás: https://www.marionnaud.hu/

Minden idők egyik legnépszerűbb vízálló alapozója olyan tartós formulával rendelkezik, hogy még egy izzasztó nap végére sem kopik meg. Emiatt viszont érdemes szépen aláhidratálni, mivel száraz bőrön nem mutat jól!

5. MAC Studio Waterweight SPF 30 Foundation

MAC Studio Waterweight SPF 30 Foundation alapozó 17 500 Ft/30 ml

Forrás: www.maccosmetics.hu

Egész napon át tartó fedést és gyönyörű, hidratált bőrt ígér ez az ultravékony fedésű, de építhető alapozó.