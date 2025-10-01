Szeptember elején mondta ki egymásnak a boldogító igent Mikes Anna és Krausz Gábor. A Tokaj közeli birtokon tartott ceremónia során 140 vendég előtt házasodott össze az ifjú pár. A nem mindennapi esküvő részleteiről korábbi cikkeinkben többször beszámoltunk. A lagzit követően a sztárséf elárulta, hogy azt tervezik, hogy a Seychelles-szigeteken megújítják fogadalmukat. Most október elsején a házaspár arról posztolt képeket, hogy a nászútjuk során újra összeházasodtak. Mutatjuk Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor második esküvőjének fotóit.

Fotó: Bors/MátéKrisztián

A Bors szúrta ki, hogy a Krausz házaspár megtartotta második esküvőjét a Seychelle-szigeteki tengerparton. Ez a ceremónia már sokkal kötetlenebb volt, mint a magyarországi esküvőjük, ugyanis csak a szerelmesek vettek részt rajta, és mezítláb újították meg a fogadalmukat egymás felé. Ennek ellenére mindketten gyönyörű, hófehér ruhákba bújtak, majd pezsgőzve elsétáltak a naplementébe. Ha kíváncsiak vagytok a hihetetlenül romantikus képekre, azokat itt tudjátok megtekinteni:

