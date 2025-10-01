Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Komáromi Bence
2025.10.01.
Az ifjú pár két héttel ezelőtt kötötte össze az életét, ám úgy döntöttek, hogy a nászútjuk során megújítják a fogadalmukat. Mutatjuk milyen volt Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor második esküvője.

Szeptember elején mondta ki egymásnak a boldogító igent Mikes Anna és Krausz Gábor. A Tokaj közeli birtokon tartott ceremónia során 140 vendég előtt házasodott össze az ifjú pár. A nem mindennapi esküvő részleteiről korábbi cikkeinkben többször beszámoltunk. A lagzit követően a sztárséf elárulta, hogy azt tervezik, hogy a Seychelles-szigeteken megújítják fogadalmukat. Most október elsején a házaspár arról posztolt képeket, hogy a nászútjuk során újra összeházasodtak. Mutatjuk Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor második esküvőjének fotóit.

Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor második esküvőt tartott két héttel az első egybekelés után
Fotó: Bors/MátéKrisztián

Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor második esküvőjén csupán ketten álltak az oltár elé

A Bors szúrta ki, hogy a Krausz házaspár megtartotta második esküvőjét a Seychelle-szigeteki tengerparton. Ez a ceremónia már sokkal kötetlenebb volt, mint a magyarországi esküvőjük, ugyanis csak a szerelmesek vettek részt rajta, és mezítláb újították meg a fogadalmukat egymás felé. Ennek ellenére mindketten gyönyörű, hófehér ruhákba bújtak, majd pezsgőzve elsétáltak a naplementébe. Ha kíváncsiak vagytok a hihetetlenül romantikus képekre, azokat itt tudjátok megtekinteni:

A Bors egy exkluzív videót is készítettek az ifjú párral, amelyben látható az első esküvőjük és több korábban nem ismert kulisszatitok is a házaspárról. Ha kíváncsiak vagytok rá, nézzetek be a színfalak mögé:

Íme, az első fotók Krausz Gábor és Mikes Anna nászútjáról

Festői környezetben élvezi a természetet és egymás társaságát a sztárpár. Krausz Gábor és Mikes Anna minden fotójáról süt, mennyire boldogok együtt.

"A nászutunkon is összeházasodunk" – Krausz Gábor és Mikes Anna a legapróbb részleteket is elmesélték

Mindent elsöprő szerelem, gyönyörű menyasszonyi ruha, barátok és családtagok... Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője nem is lehetett volna tökéletesebb. A pár most nászúton van, de elindulás előtt boldogan idézték fel életük nagy napjának minden pillanatát.

Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője: először szólalt meg a házaspár a ceremónia részleteiről

Interjút adott a friss házaspár a lakodalmat követően. Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője talán az év legexkluzívabb buliját tartogatta a násznép számára. Mutatjuk a részleteket.

 

