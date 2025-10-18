A lélek súlya mégsem 21 gramm? - A legenda és ami mögötte van

Mennyit nyom az emberi lélek? A közkeletű felfogás szerint 21 grammot – sokan ezt az információt a hasonló című, 2003-as amerikai thrillerből vélik tudni, illetve ugyanezt a nézetet terjeszti Dan Brown egyik könyve „Az elveszett jelkép” is. Honnan ered a lélek súlyával kapcsolatos mítosz és mennyi igaz belőle?

Valóban 21 gramm a lélek súlya?

Forrás: Shutterstock

Miért gondoljuk, hogy 21 gramm a lélek súlya?

Hogy a lélek súlya 21 gramm, ennyivel könnyebbülnek meg az emberek haláluk után, már-már evidenciaként él a köztudatban. Alejandro González Inárritu 21 gramm című 2003-as thrillerje utal rá és rögzíti a tényt. Aki pedig kételkedne ebben, annak orra alá lehet dörgölni, hogy tudományos körülmények között is vizsgálták és ennyinek mérték a halálkor távozó lélek súlyát. Vagyis eszerint a lélek fizikailag létezik. És még súlya is van. Na álljunk meg egy szóra! Milyen tudományos vizsgálat zajlott e témában?

A 21 gramm eredete

1907-ben egy amerikai orvos, Dr. Duncan MacDougall arra vállalkozott, hogy megméri az emberi lélek tömegét. Úgy gondolta, ha a lélek valóságos, akkor térfogattal és tömeggel is rendelkeznie kell, így annak eltávozása mérhető lehet a halál pillanatában. Kísérleteihez hat végstádiumú tuberkulózisos beteget választott, akik egy különleges, nagy pontosságú mérlegen feküdtek. Az első alany, egy férfi halála után 21,2 grammos súlyvesztést mutatott a mérleg – ez az adat vált később legendássá. MacDougall figyelembe vette a belső szervek kiürülésének hatását, és ezek alapján úgy vélte, a különbség nem magyarázható pusztán biológiai folyamatokkal. Kontrollkísérletei során 15 haldokló kutyát is a mérlegre tett, az ő kimúlásukkor azonban semmilyen súlyvesztést nem tapasztalt – ezzel pedig bizonyítottnak érezte azt a vallási meggyőződését, miszerint az állatoknak nincs lelkük.

A szenzációs felfedezést hamar felkapta a sajtó is – a New York Times első oldalon számolt be róla.

A tudományos kísérlet cáfolatai

MacDougall kísérletének esetlegességére és hibáira először Augustus P. Clarke, tudós mutatott rá még 1907-ben, amikor végigsöpört a felfedezés híre a világon. Clarke szerinte a MacDougall által tapasztalt 21 grammos súlyvesztés nagy valószínűség szerint annak köszönhető, hogy a halál beálltakor a tüdő nem hűti tovább a vért, aminek következtében hirtelen megemelkedik a test hőmérséklete – ez pedig megugró izzadáshoz vezet. A a kutyáknál MacDougall valószínűleg azért nem tapasztalt semmilyen tömegcsökkenést, mert nekik nincs izzadságmirigyük. A 21 grammnak tehát szerinte semmi köze nincs a lélekhez.

Azt is MacDougall szemére vetették, hogy a súlyvesztés megállapításának módjában sem volt konzisztens. A 21 grammhoz közeli érték egyszer azonnal kijött neki, máskor viszont csak a halál után több részletben, a hatból két esetet pedig ő maga minősített érvénytelennek. Arról pedig már nem is beszélve, hogy orvostársai a kísérlet egyik kulcsmomentumának, a halál pontos idejének beálltát sem tudták könnyen meghatározni.

Annak ellenére, hogy a tudósok hamar megkérdőjelezték MacDougell kísérletét, a”21 gramm a lélek” legenda erősen tartja magát több, mint egy évszázada. Így a 21. században is folytak vizsgálatok a témában.