A kulisszák mögött zajlott az igazi buli a Golden Globe-on: csókok és ikonikus találkozások – Fotók

Penske Media - Rich Polk/2026GG
világsztárok Golden Globe 2026 exkluzív
Újratalálkozások, új ismeretségek és rengeteg nevetés! Nézd meg a Golden Globe 2026-os gálájának exkluzív, kulisszák mögötti fotóit. Ezek a képek tökéletesen visszaadják az estély hangulatát.

Lezajlott a Golden Globe 2026-os díjátadója. Mint mindig, idén is divatpillanatokban, beszédekben és meglepetésekben gazdag esemény volt. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb kulisszafotókat az eseményről, amelyek átadják a nívós díjátadó igazi hangulatát. Ezeket a képeket te is imádni fogod!

golden globe 2026
Kulisszafotók Golden Globe 2026-os gálájáról.
Forrás:  Getty Image

Golden Globe 2026 kulisszafotói

  • Minden évben rengeteg ikonikus kép születik a világsztárokról a Golden Globe-gálán, amelyeket aztán egész évben csodálunk.
  • Az esemény fotósai idén is kitettek magukért, és elkapták a legjobb pillanatokat.
  • Nézd meg, hogyan mulattak kedvenc hollywoodi sztárjaink!

A Golden Globe 2026-os vendégei és sztárjai elképesztően jól érezhették magukat a képek alapján. Az ilyen nagy, nívós eseményeken olyan nevek is leülnek egymás mellé, akár egy kép erejéig, akikről soha nem gondoltuk volna. A Golden Globe fotósai pedig pont ezeket a mozzanatokat vadásszák a háromórás díjátadó alatt. A vörös szőnyeges megjelenések mellett, ezek a fotók a legvártabb képek a közösségi médiában. 

A 2026-os Golden Globe exkluzív fotói

Ez a kép Julia Robertsről és Leonardo Dicaprioról már most felrobbantotta az internetet. A képet egy elég intenzív beszélgetés közben lőtték, amikor Dicapro lelkesen mesélt valamit Juliának, és nagyon vicces történet lehetett, ugyanis Julia Roberts hatalmasat kacagott rajta. 

Leonardo dicaprio és julia roberts golden globe
Leonardo Dicaprio és Julia Roberts a 2026-os Golden Globe-díjátadón.
Forrás:  Getty Image

2026-ban bármi megtörténhet. Évtizedek után végre közös képen láthatjuk a Disney egykori gyereksztárjait. Miley Cyrus és Selena Gomez újratalálkozásáról csak ez az egy kép készült. Bárcsak tudhatnánk, miről beszélgettek. 

selena gomez és miley cyrus golden globe
Selena Gomez és Miley Cyrus a 2026-os Golden Globe-díjátadón.
Forrás: CBS

Az est egyik legtöbbet fotózott párosa Timothée Chalamet és Kylie Jenner. A sztárpáros győztes csókjától kezdve egy bemutatós képen át, szinte minden mozzanatukat lencsevégre kapták. Asztalukhoz többek között Jennifer Lawrence, Elle Fanning és Ariana Grande is becsatlakozott. A kép azután készült, hogy Timothée Chalamet átvette a Golden Globe-díját

Kylie jenner, ariana grande ls Timothée chalamet
Timothée Chalamet, Kylie Jenner és Ariana Grande.
Forrás:  Getty Image

Öröm látni, hogy a sokszor szerelmespárt alakító George Clooney és Julia Roberts valódi párjaikkal együtt élvezhették az estét. Későbbi fotókon azt is láthattuk, hogy a társasághoz csatlakozott Adam Sandler is. 

Julia Roberts és George Clooney golden globe
Julia Roberts és George Clooney.
Forrás: Getty Images North America

A díjátadó folyamán többször láthattuk a régebbi A-listás színészeket az új generációs titánokkal. Az egyik legfelkapottabb kép ez lett, amikor Paul Mescal és George Clooney egy nagyon laza beszélgetést folytat. A kép teljesen átadja a Golden Globe szabados, könnyed és pozitív hangulatát. 

golden globe hírességek
Paul Mescal és George Clooney.
Forrás:  Getty Image

