A kulisszák mögött zajlott az igazi buli a Golden Globe-on: csókok és ikonikus találkozások – Fotók

Lezajlott a Golden Globe 2026-os díjátadója. Mint mindig, idén is divatpillanatokban, beszédekben és meglepetésekben gazdag esemény volt. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb kulisszafotókat az eseményről, amelyek átadják a nívós díjátadó igazi hangulatát. Ezeket a képeket te is imádni fogod!

Kulisszafotók Golden Globe 2026-os gálájáról.

Forrás: Getty Image

Golden Globe 2026 kulisszafotói Minden évben rengeteg ikonikus kép születik a világsztárokról a Golden Globe-gálán, amelyeket aztán egész évben csodálunk.

Az esemény fotósai idén is kitettek magukért, és elkapták a legjobb pillanatokat.

Nézd meg, hogyan mulattak kedvenc hollywoodi sztárjaink!

A Golden Globe 2026-os vendégei és sztárjai elképesztően jól érezhették magukat a képek alapján. Az ilyen nagy, nívós eseményeken olyan nevek is leülnek egymás mellé, akár egy kép erejéig, akikről soha nem gondoltuk volna. A Golden Globe fotósai pedig pont ezeket a mozzanatokat vadásszák a háromórás díjátadó alatt. A vörös szőnyeges megjelenések mellett, ezek a fotók a legvártabb képek a közösségi médiában.

A 2026-os Golden Globe exkluzív fotói

Ez a kép Julia Robertsről és Leonardo Dicaprioról már most felrobbantotta az internetet. A képet egy elég intenzív beszélgetés közben lőtték, amikor Dicapro lelkesen mesélt valamit Juliának, és nagyon vicces történet lehetett, ugyanis Julia Roberts hatalmasat kacagott rajta.

Leonardo Dicaprio és Julia Roberts a 2026-os Golden Globe-díjátadón.

Forrás: Getty Image

2026-ban bármi megtörténhet. Évtizedek után végre közös képen láthatjuk a Disney egykori gyereksztárjait. Miley Cyrus és Selena Gomez újratalálkozásáról csak ez az egy kép készült. Bárcsak tudhatnánk, miről beszélgettek.

Selena Gomez és Miley Cyrus a 2026-os Golden Globe-díjátadón.

Forrás: CBS

Az est egyik legtöbbet fotózott párosa Timothée Chalamet és Kylie Jenner. A sztárpáros győztes csókjától kezdve egy bemutatós képen át, szinte minden mozzanatukat lencsevégre kapták. Asztalukhoz többek között Jennifer Lawrence, Elle Fanning és Ariana Grande is becsatlakozott. A kép azután készült, hogy Timothée Chalamet átvette a Golden Globe-díját.

Timothée Chalamet, Kylie Jenner és Ariana Grande.

Forrás: Getty Image

Öröm látni, hogy a sokszor szerelmespárt alakító George Clooney és Julia Roberts valódi párjaikkal együtt élvezhették az estét. Későbbi fotókon azt is láthattuk, hogy a társasághoz csatlakozott Adam Sandler is.