Miért nem esel szerelembe? Az önszabotázs lehet az oka

Miért van az, hogy hiába várod lelkesen, hogy a szerelem betoppanjon az életedbe, mégsem érkezik meg az igazi? Ahelyett, hogy még pár évig csöndben reménykednél, hátha megtalál a nagy Ő, inkább vedd kezedbe a sorsodat, és keresd meg az okát annak, hogy miért vagy még mindig szingli. a rossz hír az, hogy annak, hogy nincs partnered, leginkább te lehetsz az oka és az önszabotázs. A jó hír, hogy az alábbiakból te is rájöhetsz, hogy hol csúszik el a szerelmi életed.

Felejtsd el az önszabotázst, és rád talál a szerelem!

Önszabotázs a szerelemben

Sokszor megtörtént már veled, hogy eljutottatok egy férfival a többedik randiig, de még mindig nem érezted azt, amit mások szerelemnek hívnak? Ilyenkor bizonyára elkezded keresni az okokat, és a végén arra jutsz, hogy biztos a másikkal volt a gond. Nem akarunk megbántani, de lehet, hogy nem a pasi volt a ludas, amiért nem repkedtek pillangók a gyomrodban. Számos oka lehet, hogy valakire nehezebben talál rá az igaz szerelem, ezek közül gyűjtöttünk egybe néhányat — bízunk benne, hogy a segítségedre lesz az alábbi lista.

Olyan szakértők által bemutatott külső és belső tényezőket is találtunk, amelyekről nem is gondolnád, hogy a boldogságod útjában állnak. Ha szeretnél végre egy egészséges, harmonikus párkapcsolatot kialakítani, akkor lesd meg, hogy melyek lehetnek az okai annak, hogy még soha nem tudtál szerelmi viszonyt kialakítani.

Mi akadályoz abban, hogy rád találjon a szerelem?

Pszichológiai problémák

Lássuk azokat az okokat, amelyek miatt nehezebben talál rád a szerelem, illetve, hogy miért nem tudod megtartani a pasid!

Félsz a közelségtől

Ha te nehezen nyílsz meg, távolságtartóan viselkedsz és pánikolsz, amikor túl közel kerül hozzád a randipartnered, akkor valószínűleg félsz attól, hogy megmutasd, hogy ki vagy valójában. Nem mered megmutatni a valódi arcodat, mert tartasz attól, hogy a másik a hibáidat, már nem fogja elfogadni.

A szerelem pont arról szól, hogy úgy szeretitek egymást, ahogy vagytok, viszont ha te nem mutatod meg neki a valódi arcodat, azzal könnyen tönkreteheted a kapcsolatot.

Alacsony önértékelés

Hatalmas önszabotázst követsz el, ha nem bízol magadban, tele vagy kételyekkel. Ha folyamatosan azzal traktálod magad, hogy „vajon elég jó vagyok-e neki”, akkor esélyed sem lesz majd rá figyelni és megismerni őt, hiszen csak a saját önértékelési spirálodban fulladozol. Persze az normális, ha néhanapján nem ugyanolyan erős az önhited, mint máskor, de ha állandóan becsméreled magad, hogy nem vagy elég szép, csinos, okos stb., akkor a végén tényleg elhiszed majd magadról a sok negatív, leértékelő jelzőt.

Hidd el, egy kicsivel több önbizalommal könnyebben lelsz majd társra.

Túl hamar függőség alakul ki benned

Könnyen elijesztheted a randipartneredet, ha túlságosan hamar megnyílsz és már szinte ráfüggsz. Valószínűleg azért van benned ez az érzés, mert szereted, ha gondoskodnak rólad, és ezért mindig szükséged van valakire, hogy boldog lehess.

Tanuld meg, hogyan teheted magadat boldoggá, hogy ne érezd szükségét egy férfinak, ne legyél rászorulva, ehelyett inkább leld örömöd a kapcsolatban.

Bizonytalanság

Hasonlósan a kevés önbizalom kérdéséhez, az sem optimális, ha a másikban nem bízol, állandóan attól félsz, hogy a partnered megcsal vagy elhagy.

A szerelemhez bizalom is szükséges, ezért csak akkor fog menni, ha feltétel nélkül bízol a másikban, és nem vetíted rá a gyerekkorodból hozott problémáidat.

Kötődési problémák

A kötődési elméletekkel foglalkozó pszichológusok szerint ahhoz, hogy egy egészséges, érzelmileg stabil felnőtt legyél, aki készen áll egy párkapcsolatra, biztonságos kötődésre van szükséged, amit a gyerekkorodban kellett (volna) megkapnod.

Ha azt érzed, frusztrál a párod vagy szorongsz mellette, akkor bizonytalan a kötődésed, és sokkal nehezebben alakul majd ki köztetek igaz szerelem.

Magas elvárások

Tegyél le arról, hogy megtaláld a tökéletes férfit, mert senki sem hibátlan, te sem vagy az. Csak akadályozod magad a párkeresés során, ha egy ideális képet kergetsz, és közben nem veszed észre, hogy milyen csodálatos, lehetőségekkel teli emberek vesznek körbe.