Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 14., kedd Helén

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
új dal

Kylie Jenner betört a zenei világba: mutatjuk King Kylie első zeneszámát - Videó!

új dal Kylie Jenner zenész
Komáromi Bence
2025.10.14.
Az influenszer és divatmodell egy újabb szakmában próbálta ki magát: King Kylie néven kiadta az első zeneszámát. Kylie Jenner dala néhány óra alatt hatalmas sikereket ért el.

Váratlan bejelentést tett a legfiatalabb Kardashian lány: Kylie Jenner elárulta, hogy egy Terror Jr. nevű rapperrel közös zeneszámot készítettek. A divatmodell King Kylie néven rappel az új slágerben, és várhatóan további számok követhetik az alkotást, Kylie Jenner dala ugyanis néhány óra alatt meghódította a közösségi médiát.

Énekesként debütált a divatmodell: Kylie Jenner dala rengeteg pozitív visszajelzést kapott
Énekesként debütált a divatmodell: Kylie Jenner dala rengeteg pozitív visszajelzést kapott
Forrás: Getty Images North America

Kylie Jenner dala a Fourth Strike címet kapta

Október 13-án hivatalosan is zenészként debütált a világ egyik legismertebb divatmodellje és influenszere. Jenner a saját Youtube-csatornáján osztott meg új számát a Fourth Stike-ot, amely Terror Jr közreműködésével készült el. A dal utolsó verzéjét kapta Jenner, és ebben arról énekel, hogy: 

Írd a neved a testemre! Átléptem egy határt, és lehet, hogy újra megteszem. Szándékosan megteszem, csak hogy lássam, hogy hogyan végződik a sztori.

- idézte Kylie sorait a People. Ez pedig mindenképpen egy utalást lehet arra, hogy további számok fogják követni Kylie Jenner első dalát.

Ha kíváncsiak vagytok az elkészült műre, azt itt tudjátok meghallgatni:

Kendall Jenner tippjei: így lesznek dús ajkaid tű nélkül

Kendall Jenner szájsminkje egyre népszerűbb, hiszen dús ajkakat ígér tű nélkül.

Veszélyben a kapcsolatuk? Timothée Chalamet és Kylie Jenner hetek óta nem találkozott egymással

Egyre többen pletykálnak arról, hogy a szakítás szélére sodródott az álompár kapcsolata. Timothée Chalamet még a párja születésnapját is kihagyta a Dűne forgatása miatt.

Ezzel a furcsa trükkel őrzi meg csodás alakját Kylie Jenner

Két gyerek, világhírnév és tökéletes test. De mindezt Kylie Jenner nem csak a plasztikának köszönheti. Egy fura, jeges titok is van a háttérben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu