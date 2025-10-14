Kylie Jenner betört a zenei világba: mutatjuk King Kylie első zeneszámát - Videó!

Váratlan bejelentést tett a legfiatalabb Kardashian lány: Kylie Jenner elárulta, hogy egy Terror Jr. nevű rapperrel közös zeneszámot készítettek. A divatmodell King Kylie néven rappel az új slágerben, és várhatóan további számok követhetik az alkotást, Kylie Jenner dala ugyanis néhány óra alatt meghódította a közösségi médiát.

Énekesként debütált a divatmodell: Kylie Jenner dala rengeteg pozitív visszajelzést kapott

Forrás: Getty Images North America

Kylie Jenner dala a Fourth Strike címet kapta

Október 13-án hivatalosan is zenészként debütált a világ egyik legismertebb divatmodellje és influenszere. Jenner a saját Youtube-csatornáján osztott meg új számát a Fourth Stike-ot, amely Terror Jr közreműködésével készült el. A dal utolsó verzéjét kapta Jenner, és ebben arról énekel, hogy:

Írd a neved a testemre! Átléptem egy határt, és lehet, hogy újra megteszem. Szándékosan megteszem, csak hogy lássam, hogy hogyan végződik a sztori.

- idézte Kylie sorait a People. Ez pedig mindenképpen egy utalást lehet arra, hogy további számok fogják követni Kylie Jenner első dalát.

Ha kíváncsiak vagytok az elkészült műre, azt itt tudjátok meghallgatni: