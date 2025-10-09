Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 9., csütörtök Dénes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
népi megfigyelés időjárás téli időszak
Komáromi Bence
2025.10.09.
Tudni akarod, hogy szükség lesz-e idén bundabugyira vagy a nagymama szőrméjére? Dénes napjának hála mi már tudjuk, hogy mennyire lesz kemény az idei tél. Mutatjuk, hogy a népi bölcsességek alapján milyen lesz a téli időjárás.

Október 9-e a népi hagyományok szerint egy vízválasztó nap, amely eldönti, hogy mennyire lesz kemény a tél. Dénes napján érdemes az eget pásztázni, és figyelni a szélfúvásra, ugyanis ha északi szél fúj, akkor kemény telünk lesz, de ha nyugatról érezzük a szél érintését, akkor jövőre korán fog megérkezni a tavasz. Mutatjuk, hogy Dénes napja szerint milyen téli időjárásban lesz részünk idén decembertől.

Dénes napja megjósolta: enyhe lesz a téli időjárás 2025-ben
Dénes napja megjósolta: enyhe lesz a téli időjárás 2025-ben
Forrás: Getty Images

Dénes napja szerint enyhe téli időjárásban lesz részünk

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy a meteorológusok legfrissebb adatai szerint a 2025-ös tél meglepően enyhe lehet. Az előrejelzések szerint a fehér karácsonyra meglehetősen kicsi az esélyünk, inkább borongós és nyirkos téli időjárásra kell számítanunk. Ezt támasztja most alá a Dénes napi népi megfigyelés is. De lássuk, hogy mit mondanak az őseink október kilencedikéről:

Ha Dénes napján északról fúj a szél, tiszta az ég és tündökölve ragyognak a csillagok, akkor szigorú és kemény tél várható. Viszont ha nyugat felől fúj a szél, és az ég kissé felhős, akkor enyhe tél vár ránk, amelyet korai tavasz, és bőséges termés követ.

A Köpönyeg.hu most arról írt, hogy Dénes napján északnyugati szél fújt, és felhős volt az ég, úgyhogy a népi bölcsességek szerint is enyhe lesz az idei tél.

Ma van Medárd napja: ha ma esik, 40 napig esni fog

A néphagyomány szerint, ha Medárd napján, vagyis június 8-án esik, akkor negyven napig esni fog. Erre most komoly esély van: ugyanis az előrejelzések szerint csapadékkal tör be délután-este a hidegfront hazánkba.

Mi már tudjuk, fehér lesz-e idén a karácsony

A meteorológusok legfrissebb adatai szerint a 2025-ös tél meglepően enyhe lehet. Az ősz és a tél első hetei a szokásosnál melegebb időt hozhatnak, a hidegebb periódusok csak később, a tél második felében érkeznek. Fehér karácsonyra idén is kevés az esély.

Korán kopogtat idén a tél: kiderült, mikor eshet le az első hó

Az enyhe ősznek hamarosan vége: a hónap végén esővel, széllel egyre hűvösebb napok érkeznek, december közepétől pedig már havazásra és fagyos éjszakákra is készülhetünk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu