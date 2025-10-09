Október 9-e a népi hagyományok szerint egy vízválasztó nap, amely eldönti, hogy mennyire lesz kemény a tél. Dénes napján érdemes az eget pásztázni, és figyelni a szélfúvásra, ugyanis ha északi szél fúj, akkor kemény telünk lesz, de ha nyugatról érezzük a szél érintését, akkor jövőre korán fog megérkezni a tavasz. Mutatjuk, hogy Dénes napja szerint milyen téli időjárásban lesz részünk idén decembertől.
Korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy a meteorológusok legfrissebb adatai szerint a 2025-ös tél meglepően enyhe lehet. Az előrejelzések szerint a fehér karácsonyra meglehetősen kicsi az esélyünk, inkább borongós és nyirkos téli időjárásra kell számítanunk. Ezt támasztja most alá a Dénes napi népi megfigyelés is. De lássuk, hogy mit mondanak az őseink október kilencedikéről:
Ha Dénes napján északról fúj a szél, tiszta az ég és tündökölve ragyognak a csillagok, akkor szigorú és kemény tél várható. Viszont ha nyugat felől fúj a szél, és az ég kissé felhős, akkor enyhe tél vár ránk, amelyet korai tavasz, és bőséges termés követ.
A Köpönyeg.hu most arról írt, hogy Dénes napján északnyugati szél fújt, és felhős volt az ég, úgyhogy a népi bölcsességek szerint is enyhe lesz az idei tél.
