Megjelent 2025 legidegesítőbb szavainak listája: ezek a kifejezések végeztek az élen

Nyilvánosságra hozták a tavalyi év alapján összeállított száműzött szavak listáját, ami aligha jó hír a Z generáció és a millenniumi nemzedék számára. Ha most azon agyalsz, mi is pontosan ez a lista, és miért létezik immár közel fél évszázada, a válasz egészen a hetvenes évekig nyúlik vissza. Mutatjuk, melyek 2025 legidegesítőbb szavai és kifejezései!
Ezek voltak 2025 legidegesítőbb szavai
A Michigan állambeli Lake Superior State University (LSSU) 1976-ban, egy szilveszteri ötletből indította útjára azt az éves kezdeményezést, amely a közbeszédben elhasználódott, túlhasznált vagy félreértelmezett kifejezésekre hívja fel a figyelmet. Az egyetem azóta is viszi a fáklyát, ahogyan fogalmaznak, mióta az intézmény egykori PR-igazgatója, W. T. (Bill) Rabe összeállította az első listát azokról a szavakról és kifejezésekről, amelyeket a helytelen használat, a rosszindulat, a túlzásba vitt alkalmazás vagy az általános haszontalanság miatt száműznek – írja a Ladbible.
Az idei listához több mint 1400 javaslat érkezett, ezekből állította össze az LSSU azt a tízes toplistát, amely a 2025-ben legidegesítőbbnek tartott szavakat és szófordulatokat gyűjti össze.
Ez egyben az intézmény 50. alkalommal közzétett száműzött listája. Annyit elöljáróban elárulunk, hogy akinek vannak gyerekei, valószínűleg nem lepődik meg a dobogós helyezetteken.
- 6-7 = six-seven, azaz hat-hét
A lista egyik legismertebb eleme a „6–7”. Sokan találkozhattak már azokkal a bizarr, mesterséges intelligenciával készült videókkal, amelyekben Cristiano Ronaldo látszólag értelmetlenül kiabálja ezt a számkombinációt. A kifejezés állítólag az amerikai rapper Skrilla Doot Doot (6,7) című dalából ered. Az egyik beküldő ironikusan úgy fogalmazott: „Hat vagy hét ok is van rá, miért kellene abbahagyni ennek a kifejezésnek a használatát.”
- demure = illedelmes
A demure szó visszafogottat, illedelmest jelent. A very demure hashtag Jools Lebron tiktokkertől származik, aki gyanútlanul készített videót arról, hogyan lehet illedelmesen fellépni egyes helyzetekben.
Ez a kifejezés az online térben azt jelenti, hogy valaki szándékosan visszafogottan, elegánsan viselkedik. A közösségi médiában gyakran így dicsérnek valakit, mások szerint azonban a szó túlhasználata kiüresítette az eredeti jelentést, és ma már mindenre ráaggatják, ami csendesnek, szerénynek vagy félénknek tűnik.
- cooked = főtt
A cooked kifejezés az angol nyelvű szlengben azt jelenti, hogy valaki menthetetlen helyzetbe került vagy súlyos vereség előtt áll. Eredetileg főként az online térben terjedt el, mára azonban több területen is utat tört magának. Leggyakrabban a közösségi médiában használják, különösen a TikTokon, az X-en (korábban Twitter) és az Instagramon, ahol egy-egy kínos helyzet, elhibázott döntés vagy látványos kudarc kommentárjaként jelenik meg. Gyakran önironikus formában is előfordul, amikor valaki saját magáról állapítja meg, hogy „cooked”, például egy rosszul sikerült vizsga vagy munkahelyi baki után.
Az utóbbi időben a sportnyelv is átvette a kifejezést. Sportkommentátorok, elemzők és szurkolók egyaránt használják akkor, amikor egy csapat vagy játékos egy mérkőzésen egyértelműen vesztésre áll, vagy már nincs reális esélye a fordításra. Ilyenkor a „cooked” gyors, közérthető módon fejezi ki, hogy a helyzet gyakorlatilag menthetetlen. Nos, sokak szerint ezt a szót is száműzni kell a szótárunkból!
- massive, a tökéletes töltelékszó
A massive főként a millenniumi generáció – az 1981 és 1996 között születettek – körében gyakori, sokan szinte mindenre ezt használják. A massive kifejezés eredetileg azt jelenti, hogy valami hatalmas, óriási vagy jelentős méretű. Az utóbbi években azonban a szó elvesztette konkrét jelentését, és egyfajta univerzális jelzővé vált, amelyet szinte bármire használnak.
Gyakran hallani munkahelyi környezetben, prezentációkban és üzleti megbeszéléseken, ahol egy projektet, sikert vagy eredményt egyszerűen „massive”-nek neveznek, akkor is, ha az valójában nem indokolja ezt a jelzőt. Emiatt sokak szerint a szó kiüresedett, és inkább hatásvadász, mint pontos.
Ez a kifejezés ma inkább töltelékszóként működik: hangsúlyt ad, de ritkán mond el valódi információt. Éppen ezért került fel sokak szerint a túlhasznált, idegesítő kifejezések listájára.
- incentivise = ösztönző
Az incentivise esetében többen azt kifogásolták, hogy az online térben igeként használják, miközben szerintük a motiválni bőven elegendő lenne. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy valakit ösztönöznek, motiválnak, jellemzően valamilyen jutalom, bónusz vagy előny ígéretével. Bár önmagában nem új szó, az utóbbi években feltűnően elterjedt, különösen olyan közegekben, ahol a szakmai zsargon dominál.
Leginkább a vállalati, üzleti és HR-nyelvben használják. Meetingeken, prezentációkban és belső kommunikációban gyakran hangzik el, de a LinkedIn-posztokban és startup-környezetben is gyakori. Ma már inkább divatszóként funkcionál, amely modernnek és üzletiesnek hat, miközben nem mindig teszi világosabbá az üzenetet.
Mára sokak szemében az incentivise egy túlbonyolított, jelképpé vált kifejezés, ezért került fel az idegesítő kifejezések listájára.
- full stop = pont a mondat végén
A mondat végére odabiggyesztett pont szintén felkerült a tiltólistára. Bár kétségkívül szükség van írásjelekre, sokak szerint teljesen felesleges mindig pontot tenni, és csak idegesítő hatást kelt. A full stop kifejezés egy vita lezárását vagy egy egyértelmű állásfoglalást hangsúlyoz.
Azért került fel a listára, mert túl gyakran használják feleslegesen, hogy minden állítást vagy véleményt véglegesnek tüntessenek fel, még ott is, ahol a mondat simán lezárható lenne a normál írásjellel.
Szavak, amelyek még felkerültek a listára:
- perfect = tökéletes: jól hangzik ugyan, de ritkán őszinte.
- gift/gifted =ajándék, tehetség: túlzottan és gyakran helytelenül használják minden jó dolog vagy apró tehetség jelzésére, így elvesztette eredeti jelentését.
- my bad= az én hibám: túlzottan leegyszerűsített, szinte minden kisebb hibára használt bocsánatkérés, ami miatt elvesztette súlyát és komolyságát, ezért került fel a listára.
- reach out = kapcsolatba lépni valakivel: gyakran használják mindenféle kapcsolatfelvételre vagy üzenetre, így üres üzleti zsargon lett belőle, ami irritálóvá vált a túlhasználattól.
Az LSSU listája évről évre vitát indít a nyelvhasználatról, és bár senkit sem köteleznek arra, hogy száműzze ezeket a szavakat, a kezdeményezés emlékeztet arra, milyen gyorsan kopnak el a divatos kifejezések...