Megjelent 2025 legidegesítőbb szavainak listája: ezek a kifejezések végeztek az élen

Nyilvánosságra hozták a tavalyi év alapján összeállított száműzött szavak listáját, ami aligha jó hír a Z generáció és a millenniumi nemzedék számára. Ha most azon agyalsz, mi is pontosan ez a lista, és miért létezik immár közel fél évszázada, a válasz egészen a hetvenes évekig nyúlik vissza. Mutatjuk, melyek 2025 legidegesítőbb szavai és kifejezései!

Ezek voltak 2025 legidegesítőbb szavai és kifejezései: főként a Z generáció használja őket

Forrás: E+

Ezek voltak 2025 legidegesítőbb szavai

A Michigan állambeli Lake Superior State University (LSSU) 1976-ban, egy szilveszteri ötletből indította útjára azt az éves kezdeményezést, amely a közbeszédben elhasználódott, túlhasznált vagy félreértelmezett kifejezésekre hívja fel a figyelmet. Az egyetem azóta is viszi a fáklyát, ahogyan fogalmaznak, mióta az intézmény egykori PR-igazgatója, W. T. (Bill) Rabe összeállította az első listát azokról a szavakról és kifejezésekről, amelyeket a helytelen használat, a rosszindulat, a túlzásba vitt alkalmazás vagy az általános haszontalanság miatt száműznek – írja a Ladbible.

Az idei listához több mint 1400 javaslat érkezett, ezekből állította össze az LSSU azt a tízes toplistát, amely a 2025-ben legidegesítőbbnek tartott szavakat és szófordulatokat gyűjti össze.

Ez egyben az intézmény 50. alkalommal közzétett száműzött listája. Annyit elöljáróban elárulunk, hogy akinek vannak gyerekei, valószínűleg nem lepődik meg a dobogós helyezetteken.

6-7 = six-seven, azaz hat-hét

A lista egyik legismertebb eleme a „6–7”. Sokan találkozhattak már azokkal a bizarr, mesterséges intelligenciával készült videókkal, amelyekben Cristiano Ronaldo látszólag értelmetlenül kiabálja ezt a számkombinációt. A kifejezés állítólag az amerikai rapper Skrilla Doot Doot (6,7) című dalából ered. Az egyik beküldő ironikusan úgy fogalmazott: „Hat vagy hét ok is van rá, miért kellene abbahagyni ennek a kifejezésnek a használatát.”

demure = illedelmes

A demure szó visszafogottat, illedelmest jelent. A very demure hashtag Jools Lebron tiktokkertől származik, aki gyanútlanul készített videót arról, hogyan lehet illedelmesen fellépni egyes helyzetekben.