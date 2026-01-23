Horrornevelőnő terrorizálta II. Erzsébet édesapját és nagybátyját: ezért dadogott VI. György király?

Arisztokrata körökben évszázadokig bevett szokás volt, hogy az előkelő szülők helyett dadusok és nevelőnők hada nevelte a kékvérű porontyokat. Ennek a szokásnak esett áldozatul Erzsébet királynő édesapja, valamint nagybátyja, akik életét pokollá tette főnevelőjük.

Albert és David herceg -Erzsébet királynő apja, illetve nagybátyja életét egy szívtelen nevelőnő tette tönkre.

Forrás: Hulton Royals Collection

A két király korai évei

Amikor egy év különbséggel megszületett a későbbi VIII. Eduárd, illetve VI. György brit király – a családban csak David és Albert – II. Erzsébet nagybátyja, illetve édesapja, a viktoriánus kor szokásai szerint nevelők vették át a gyerekek nevelését. Mindezt tették annak ellenére, hogy királyi szüleik, V. György brit király, illetve Tecki Mária brit királyné a róluk kialakult marcona kép ellenére igen aktív, szerető szülők voltak.

Szüleiket naponta 1-2 alkalommal látták, idejük nagy részében azonban dadákra voltak bízva, akik ideális esetben boldog gyerekkort biztosítottak számukra.

Csakhogy a szülőktől való szeparáció lehetővé tette, hogy a nevelők abuzálják a jobb sora érdemes hercegeket, melyben a főnevelő volt a vezérkolompos, aki három évig tette pokollá a rá bízott gyerekek életét.

Erzsébet királynő apjának horrordadája

A gyereknevelésre mérsékelten alkalmas királyi dada gyakori fegyelmezési módszere volt, hogy megvonta az ételt a hercegektől, akik az éhségtől rengeteget sírtak – Ne feledjük, hogy 2 és 3 éves gyerekekről van szó. Mivel a két herceg sokat sírt, környezetük szemében problémásnak tűntek, így még több időt kellett az angol nevelőnő rémuralma alatt tölteniük.

Albert, II. Erzsébet édesapja addig bántalmazták, míg a tápanyaghiány miatt le nem betegedett, de amúgy is voltak egészségügyi problémái.

Mielőtt szüleivel találkoztak, a horrordada előszeretettel csípte meg a hercegeket, akik ettől sírva fakadtak, így szüleik elküldték őket a dadával együtt. Ezek után az érzelmi és fizikai bántalmazáson talán nem is lepődik meg senki, a beszámolók szerint pedig a kegyetlen bánásmód lehetett az egyik ok, amiért a későbbi VI. György dadogott.

A történetet még furcsábbá teszi, hogy a nevelőnő korábbi munkahelyén kifejezetten pozitív ajánlólevelet kapott. Végül Charlotte Bill, egy felvilágosult nevelőnő érkezése vetett véget az évekig tartó abúzusnak, amikor jelezte a hercegek királyi szülei felé a bántalmazást. A palota rögvest elbocsátotta a horrordadát, akinek nevére jótékony fátylat vetett a történelem.