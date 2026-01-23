Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Horrornevelőnő terrorizálta II. Erzsébet édesapját és nagybátyját: ezért dadogott VI. György király?

Bába Dorottya
2026.01.23.
Attól, hogy valaki egy bizonyos szakmába kerül, nem feltétlen ért hozzá. Erzsébet királynő édesapja és nagybátyja egy rettenetes nevelőnő bántalmazásától szenvedett.

Arisztokrata körökben évszázadokig bevett szokás volt, hogy az előkelő szülők helyett dadusok és nevelőnők hada nevelte a kékvérű porontyokat. Ennek a szokásnak esett áldozatul Erzsébet királynő édesapja, valamint nagybátyja, akik életét pokollá tette főnevelőjük.

Erzsébet királynő apja és nagybátyja egy horror-dada miatt szenvedett
Albert és David herceg -Erzsébet királynő apja, illetve nagybátyja életét egy szívtelen nevelőnő tette tönkre.
Forrás: Hulton Royals Collection

A két király korai évei

Amikor egy év különbséggel megszületett a későbbi VIII. Eduárd, illetve VI. György brit király – a családban csak David és Albert – II. Erzsébet nagybátyja, illetve édesapja, a viktoriánus kor szokásai szerint nevelők vették át a gyerekek nevelését. Mindezt tették annak ellenére, hogy királyi szüleik, V. György brit király, illetve Tecki Mária brit királyné a róluk kialakult marcona kép ellenére igen aktív, szerető szülők voltak.

Szüleiket naponta 1-2 alkalommal látták, idejük nagy részében azonban dadákra voltak bízva, akik ideális esetben boldog gyerekkort biztosítottak számukra.

Csakhogy a szülőktől való szeparáció lehetővé tette, hogy a nevelők abuzálják a jobb sora érdemes hercegeket, melyben a főnevelő volt a vezérkolompos, aki három évig tette pokollá a rá bízott gyerekek életét.

Erzsébet királynő apjának horrordadája

A gyereknevelésre mérsékelten alkalmas királyi dada gyakori fegyelmezési módszere volt, hogy megvonta az ételt a hercegektől, akik az éhségtől rengeteget sírtak – Ne feledjük, hogy 2 és 3 éves gyerekekről van szó. Mivel a két herceg sokat sírt, környezetük szemében problémásnak tűntek, így még több időt kellett az angol nevelőnő rémuralma alatt tölteniük.

Albert, II. Erzsébet édesapja addig bántalmazták, míg a tápanyaghiány miatt le nem betegedett, de amúgy is voltak egészségügyi problémái.

Mielőtt szüleivel találkoztak, a horrordada előszeretettel csípte meg a hercegeket, akik ettől sírva fakadtak, így szüleik elküldték őket a dadával együtt. Ezek után az érzelmi és fizikai bántalmazáson talán nem is lepődik meg senki, a beszámolók szerint pedig a kegyetlen bánásmód lehetett az egyik ok, amiért a későbbi VI. György dadogott.

A történetet még furcsábbá teszi, hogy a nevelőnő korábbi munkahelyén kifejezetten pozitív ajánlólevelet kapott. Végül Charlotte Bill, egy felvilágosult nevelőnő érkezése vetett véget az évekig tartó abúzusnak, amikor jelezte a hercegek királyi szülei felé a bántalmazást. A palota rögvest elbocsátotta a horrordadát, akinek nevére jótékony fátylat vetett a történelem.

A két herceg ettől kezdve kiegyensúlyozott, normális gyerekkorban részesült és nagyon közel került újdonsült nevelőnőjéhez.

