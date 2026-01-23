Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Összeházasodhatott Timothée Chalamet és Kylie Jenner – Videó

hollywood kylie jenner Timothée Chalamet
Horváth Angéla
2026.01.23.
Megdöbbentő fejlemények érkeztek napjaink legnépszerűbb szerelmespárjával kapcsolatban. Timothée Chalamet és Kylie Jenner valószínűleg összekötötték az életüket.

Ismét mindenki Hollywood első számú álompárjáról beszél: úgy tűnik. hogy egy egyszerű kis cetli többet árult el róluk, mint azt szerették volna.

Kylie Jennert és Timothée Chalamet-t egy cetli buktathatta le
Kylie Jennert és Timothée Chalamet-t egy cetli buktathatta le
Forrás: Getty Images

Timothée Chalamet és Kylie Jenner a Golden Globe-on bukott le

Az idei Golden Globe-gálára Timothée Chalamet Kylie Jennert vitte magával, egy kedves képen pedig még az ültetőkártyájukat is megörökítették. A rajongók teljes megdöbbenésére a papíron ez a név állt: Kylie Jenner-Chalamet, ami nyilvánvalóan azonnal kiverte a biztosítékot mindenkinél, vad találgatások kezdődtek. Még több dolog kiderül az alábbi videóból: 

@life.hu_official

Összeházasodhatott Timothée Chalamet és Kylie Jenner Megdöbbentő fejlemények érkeztek napjaink legnépszerűbb szerelmespárjával kapcsolatban. #life #TimothéeChalamet #KylieJener #sztárpletyka #házasság #Hollywood

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

