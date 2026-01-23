Botrány a Netflix körül: Matt Damon kiakadt a stremingszolgáltató kérésein, és nem fogta vissza magát

Matt Damon egészen különös vallomással állt elő a Ben Affleck-kel közös filmjükkel kapcsolatban, ami a Netflixen debütált a napokban. A színész élesen kritizálta a streamingszolgáltatót, amiért nem gyárt minőségi tartalmat a nézőinek, ezzel véleménye szerint lenézi őket.

Matt Damon és Ben Affleck a The Ripről szóló beszélgetésen egy podcastban.

Forrás: Getty Images North America

Matt Damon élesen kritizálta a legújabb Netflix-filmjét, amit Ben Affleck-kel közösen forgattak.

A színész szerint a Netflix lenézi a fogyasztókat.

Ben Affleck szerint vannak minőségi tartalmak is, de nem cáfolta Damont.

A Netflix egyelőre nem reagált.

Matt Damon kritikája: a Netflix lenézi a nézőket

Matt Damon és Ben Affleck a Joe Rogan Podcastben beszéltek legújabb Netflix-filmjükről, a The Ripről. Damon szerint az élmény egészen más, amikor a moziban ül az ember: „Olyan, mint templomba járni – megadod az időt és a figyelmet”. A színész szerint azonban az ember otthon ülve akaratlanul is elkalandozik, és többek között emiatt is készülnek gyengébb minőségű tartalmak a streamingre. Matt Damon szerint egy film három nagy részből áll össze: amiből a finálé a legnagyobb költségvetésű, hiszen mégiscsak ez a végjáték. A Netflixnél azonban a nézői „igények” miatt csavartak egyet a dolgon:

„A Netflixnél az az elvárás, hogy már az első öt percben legyen valami hatalmas akció, és a történetet is három-négyszer mondják el a dialógusban, hogy azok a nézők is képben legyenek, akik közben a telefonjukon lógnak” – fogalmazta meg kritikáját Damon, aki ezzel megerősítette, amit sok néző már eddig is tudott: a Netflix tudatosan készít egyszerűbb filmeket.

Matt Damon Netflixről alkotott véleményével ellentétben Ben Affleck azért felhívta a figyelmet arra, hogy ez nincs mindig így. Lehet találni olyan alkotásokat, amelyek még nem követik ezt a vonalat, példaként rögtön fel is hozta a nagy sikert aratott Kamaszok című sorozatot.

„Ha megnézed a Kamaszokat, az meg nem csinál semmi ilyen hülyeséget. És k*rva jó. És sötét is. Tragikus és erős” – idézi Afflecket a Hollywood Reporter.

A nézők szerint milyenek a Netflix filmjei?

Sok néző gondolja úgy, hogy a Netflix túl sok filmet készít, ezért nem egyenletes a minőség. Ezzel szemben egyes vélemények szerint nem is a mennyiség a probléma, hanem a tartalomért felelős vezetők elképzelései. Egy ideje már él az az elképzelés, hogy a tipikus Netflix-film a különböző algoritmusoknak szeretne megfelelni, azaz úgy van megírva a sztori, hogy megfeleljen minden felhasználó ízlésének, ezáltal minél nagyobb nézettséget produkálva. Emiatt azonban sokszor meg van kötve az alkotók és a színészek keze is, és a történetek sem sokrétűek vagy elgondolkodtatóak.