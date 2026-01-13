Egyre gyakoribb a home office megszüntetése: ezért hívják vissza a cégek a munkavállalókat

2020 óta, azaz a Covid-járvány óta már nem a cafeteria, vagy a „csupán” 8 órás munkanap a munkavállalók legfőbb elvárása, hanem az úgynevezett távmunka, azaz a home office. Egyre több cég szerint lehet megoldás a home office megszüntetése. Az alábbiakban részletesen kifejtjük az okokat.

A legnagyobb cégek közül néhányan a home office megszüntetése mellett döntöttek.

Forrás: Getty Images

Egyre több cég dönt a home office megszüntetése mellett

A home office a Covid-járvány óta van jelen erőteljesen a munkapiacon.

Az otthoni munkavégzést egyre több cég szeretné megszüntetni.

A munkavállalók nagy része elsősorban home office-ban szeretné végezni a munkáját.

A jövőben a hibrid rendszerek lehetnek a legvalószínűbbek.

A Covid-19 világjárvány új korszakot nyitott a távmunkában, de az utóbbi időben mintha megtorpant volna az otthoni munkavégzők számának növekedése. Erre utal az is, hogy olyan nagy cégek, mint az Amazon, a Dell, a Walmart és több amerikai kormányzati hivatal dolgozóit nemrégiben arra kérték, hogy térjenek vissza az irodai munkavégzéshez.

A munkavállalók azonban nehezen mondanak le az otthoni munkavégzés előnyeiről. A CNBC cikkében ismertetett adatok alapján a LinkedIn állásajánlatainak mindössze 20 százaléka hirdet távoli vagy hibrid munkát, ezekre viszont az összes jelentkezés 60 százaléka érkezik. A BambooHR adatai szerint a részben vagy teljesen távmunkát végző dolgozók közel fele nem maradna jelenlegi munkahelyén, ha teljesen visszahívnák az irodába.

Miért erőltetik az irodai jelenlétet a cégek?

Kétségtelen, hogy a munkavállaló jogai sosem szenvedhetnek csorbát egy cégnél, azonban a home office és a rugalmas munkaidő közel sem „alapjog” a vállalatok nagy részénél. A munkaadók több okból is szeretnék visszahívni dolgozóikat az irodába. Egyrészt drága irodaterületeket tartanak fent, másrészt sok cégvezető nem hisz a home office hatékonyságában. Ezek a vállalatirányítók úgy érzik, hogy az alkalmazottak az irodában produktívabbak, és könnyebben elérhetők. A visszatérésre hajlamosabb cégek gyakran erős férfi vezetővel rendelkeznek, aki maga is napi öt napot dolgozik az irodában. Egy 2024-es felmérés szerint szerint azok a cégek, amelyek részvényei gyengébben teljesítettek, nagyobb valószínűséggel vezettek be irodai jelenlétet, amitől a profit növekedését várták.