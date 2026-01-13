Egyre gyakoribb a home office megszüntetése: ezért hívják vissza a cégek a munkavállalókat

2020 óta, azaz a Covid-járvány óta már nem a cafeteria, vagy a „csupán” 8 órás munkanap a munkavállalók legfőbb elvárása, hanem az úgynevezett távmunka, azaz a home office. Egyre több cég szerint lehet megoldás a home office megszüntetése. Az alábbiakban részletesen kifejtjük az okokat.
Egyre több cég dönt a home office megszüntetése mellett
- A home office a Covid-járvány óta van jelen erőteljesen a munkapiacon.
- Az otthoni munkavégzést egyre több cég szeretné megszüntetni.
- A munkavállalók nagy része elsősorban home office-ban szeretné végezni a munkáját.
- A jövőben a hibrid rendszerek lehetnek a legvalószínűbbek.
A Covid-19 világjárvány új korszakot nyitott a távmunkában, de az utóbbi időben mintha megtorpant volna az otthoni munkavégzők számának növekedése. Erre utal az is, hogy olyan nagy cégek, mint az Amazon, a Dell, a Walmart és több amerikai kormányzati hivatal dolgozóit nemrégiben arra kérték, hogy térjenek vissza az irodai munkavégzéshez.
A munkavállalók azonban nehezen mondanak le az otthoni munkavégzés előnyeiről. A CNBC cikkében ismertetett adatok alapján a LinkedIn állásajánlatainak mindössze 20 százaléka hirdet távoli vagy hibrid munkát, ezekre viszont az összes jelentkezés 60 százaléka érkezik. A BambooHR adatai szerint a részben vagy teljesen távmunkát végző dolgozók közel fele nem maradna jelenlegi munkahelyén, ha teljesen visszahívnák az irodába.
Miért erőltetik az irodai jelenlétet a cégek?
Kétségtelen, hogy a munkavállaló jogai sosem szenvedhetnek csorbát egy cégnél, azonban a home office és a rugalmas munkaidő közel sem „alapjog” a vállalatok nagy részénél. A munkaadók több okból is szeretnék visszahívni dolgozóikat az irodába. Egyrészt drága irodaterületeket tartanak fent, másrészt sok cégvezető nem hisz a home office hatékonyságában. Ezek a vállalatirányítók úgy érzik, hogy az alkalmazottak az irodában produktívabbak, és könnyebben elérhetők. A visszatérésre hajlamosabb cégek gyakran erős férfi vezetővel rendelkeznek, aki maga is napi öt napot dolgozik az irodában. Egy 2024-es felmérés szerint szerint azok a cégek, amelyek részvényei gyengébben teljesítettek, nagyobb valószínűséggel vezettek be irodai jelenlétet, amitől a profit növekedését várták.
Mi történik a gyakorlatban?
A kutatások eddig nem mutatnak egyértelmű összefüggést az irodai jelenlét és a teljesítmény között. Az is megfigyelhető azonban, hogy vannak, akik szívesebben dolgoznak az irodában és örömmel térnek vissza. Clinton Stamper, az Amazon texasi szoftvermérnöke szerint a személyes jelenlét segít a koncentrációban, a csapatmunkában és az ötletek megosztásában. Az irodai munka emellett a gazdaságot is támogatja: ételhordó-cégek, mosodák és több apró szolgáltatás a dolgozóktól függ.
A home office-nak még nem áldozott le
2024-ben az amerikai fizetett munkanapok több mint negyede zajlott otthonról, míg a pandémia előtti arány csupán 1/14 volt. A Stanford és az Atlanta Fed felmérése szerint a legtöbb cég nem tervezi a visszavonni az otthoni munkavégzés lehetőségét, viszont egyre többen gondolkodnak hibrid megoldásokban. A kisebb cégek nagyobb eséllyel kínálnak rugalmasabb munkavégzést a munkavállalóiknak, hogy ezzel szerezzenek versenyelőnyt a nagyobb vállalatokkal szemben. Ha az alkalmazottak betartják a home office munkavégzés szabályait, akkor a szakértők egyetértettek abban, hogy a jövő elsősorban a hibrid, rugalmas munkavégzésé, amely alkalmazkodik a különböző élethelyzetekhez és a piaci viszonyokhoz.
