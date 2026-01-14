Ha ezt a 5 dolgot csinálod, ne csodálkozz, ha kinevetnek!

Mindannyian szeretnénk olyan személyek lenni, akinek jó a társaságában lenni, mert vicces, intelligens és érdekes. Vannak azonban olyan esetek, amikor észrevétlenül, de rossz eszközökhöz nyúlunk ennek érdekében, és az eredmény a feszült csend, amiben érezhetően mindenki arra gondol, hogyan tudna a lehető leggyorsabban, feltűnés nélkül távozni. Ezeket az idegesítő szokásokat jobb, ha a tavalyi évben hagyod.

Néhány idegesítő szokás lerombolhatja a megítélésedet.

Forrás: Shutterstock

5 idegesítő szokás, ami tönkreteszi a megítélésedet

Feltűnt már, hogy bárhol, ahol megjelensz, túl nagy az öröm? Na, de nem az őszinte, ártatatlan lelkesedés, hanem az a gyanús Jaj, de jó, hogy jöttél, ami mögött érezni lehet a pánikot és a kétségbeesést. Persze nem azért, mert utálnak, csupán van néhány kevésbé szimpatikus tulajdonságod, ami miatt a környezeted jobban szereti leredukálni a veled töltött időt. Hogy mik lehetnek ezek? Mutatjuk!

1. Szereplési vágy

Bárkinek bármilyen története van, neked mindig van egy odavágó, de sokkal érdekesebb sztorid? Tök jó, hogy ennyire eseménydús az életed, de ha senki mást nem hagysz érvényesülni, és állandó késztetést érzel, hogy rád irányuljon a reflektorfény, lehet, hogy a közönséged előbb-utóbb menekülőre fogja. A társasági önzőség nagyon is gyakori, de hagyd, hogy más is kibontakozzon, különben a barátaid azt fogják érezni, hogy inkább egy podcastot hallgatnak, nem pedig beszélgetést folytatnak.

2. Apró füllentések

Panaszkodsz, hogy egy dekát sem fogytál, pedig szigorú diétát tartasz, majd fél órával később vérben forgó szemekkel esel neki a második kakaós csigának? Bosszankodsz, hogy mennyi munkád van, de a negyedik személyiségteszt eredményét posztolod a Facebookra? Olykor mindenki füllent, de ezek a gyakori, teljesen értelmetlen hazugságok totálisan tönkreteszik a hitelességedet, és egyszer csak azon kapod magad, hogy már azt sem hiszik el neked, amit kérdezel. Tanulság? Ha nem tudsz igazat mondani, inkább maradj csenden!

3. Panaszkodás

Bárkinek fáj a hasa, neked kétszer annyira fáj? Rosszul keltél, elfeküdted a nyakad, lapos az autód kereke és még az ebédedet is megégetted? Ha a folytonos panaszkodást már művészi szintre fejlesztetted, ne csodálkozz, ha egy ponton túl már senki nem tud együtt érezni veled, csak erőltetetten hümmögnek, miközben próbálják nem felvenni a szemkontaktust. Oké, emberek vagyunk, egy kis nyavogás belefér, de az, hogy minden napod péntek 13 legyen, az már nem!