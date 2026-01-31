Könnyebb felismerni őket, mint hinnéd: ezek az irigy emberek jellemzői

Nem véletlen, hogy Dante fő művében az Isteni színjátékban az irigyek vasfonállal levarrt szemmel könyörögnek a bocsánatért. Maradjunk annyiban, hogy ez a jellemvonás nem éppen a legjobbak közé tartozik. Az irigy emberek jellemzőit azonban nem könnyű felismerni, pedig jobb az ilyen személyeket messzire elkerülni. Íme egy útmutató, ami segíthet!

Forrás: Getty Images

Hallottad már azt a mondást, hogy „irigy mint a kutya?”.

Az irigység egy olyan tulajdonság, ami az egyik legrosszabb mind közül.

Figyelemreméltó sikert értél el? Végre rád figyelhetne mindenki? Nem csoda, hogy boldog vagy, a hozzád közel álló emberek pedig elismeréssel tekintenek rád. De ekkor jön valaki, és próbál még nagyobb dolgot mondani. Nos, ebben az esetben egy irigy emberbe botlottál. De hogy ismerheted fel az irigy emberek jellemzőit? Máris mutatjuk, és azt is, hogy mit tehetsz ellenük.

Kamu dicséretek

A féltékenység egyik leggyakoribb jele az, ha valaki hamis bókokkal áraszt el, netán láthatóan túlságosan hízelgően viselkedik veled. Gyakran elsőként gratulál neked, így úgy tűnik, hogy komolyan gondolja, de legbelül egyáltalán nem örül a sikerednek. Ha szemtől szemben találkozol egy képmutató emberrel, akkor várható, hogy mézes-mázos szavakkal próbál levenni a lábadról, miközben a hátad mögött pletykákat vagy hazugságokat terjeszt rólad.

Azt hiszi viccesek a beszólásai, de igazából sértők

Minden viccben van valami igazság, és ezek a poénok sokszor megmutatják, hogy mi az irigy jelentése. Egy jó barát örül a sikereidnek, megdicsér, és elismeri, hogy megdolgoztál érte. Az irigyek viszont viccesnek álcázott beszólásokkal, csipkelődésekkel próbálnak lehúzni. A lényeg, hogy az eredményeidet kisebbítsék, hogy kevésbé érezzék magukat sikertelennek.

Elégedettség, ha más hibázik

Az egyik legárulkodóbb jel, ha valaki megkönnyebbülést érez, amikor valaki más hibázik, vagy kudarcot vall. A nyílt örömöt ilyenkor azért a legtöbben kerülik, de jól látható, ha valakinek kiül az arcára egy félmosoly, amikor nem illene.