Az irigység nemcsak az emberi kapcsolataidat mételyezheti meg, de hosszú távon az egészségednek is árthat. Amikor egy új kolléga érkezik a céghez, aki viszonylag gyorsan beilleszkedik, rendszeresen kreatív ötletekkel áll elő, és a többiek is azonnal befogadják, valószínűleg irigység járja át minden porcikádat. Ahogy nő az új kolléga népszerűsége, úgy megy fel benned a pumpa. Talán szégyelled magad emiatt, talán meg is próbáltad őt kifúrni… De mutatunk egy sokkal jobb alternatívát, hogy a munkahelyi irigységet a javadra fordíthasd.
A munkahelyi irigységnek legtöbbször negatív előjelet adunk, pedig pozitív energiákká is fordíthatnánk
- Mire vagy irigy pontosan?
- Hogyan konvertálhatod az irigységed hajtóerővé?
- Hogyan próbálj megágyazni az előléptetésednek úgy, hogy senkit nem gáncsolsz ki közben?
Idegesítő kollégák mindenhol vannak, de most nem erről lesz szó. Elsőre furcsának tűnhet, de az irigység facilitálhat, azaz ösztönözheti is a mindennapi munkavégzésed. De hogyan fordíthatod javadra a munkahelyi irigységet? Hogyan kezeld jól, ha nem tudsz örülni más sikerének?
Mielőtt bármit tennél, mérlegelj. Tedd fel a kérdést magadnak: tényleg boldoggá tenne, ha mindaz, ami a kollégádé, a tiéd is lehetne?
Ezt követően gondold át, hogy mi az, amit a másikban vagy a másiktól irigyelsz. Ha ezt meg tudod fogalmazni, máris választ kaptál a benned lappangó hiányra, és az irigység nem fog felemészteni a munkahelyeden. Ha pedig tisztában van a hiánnyal, be is tudod tölteni az űrt.
Amint megfogalmazod a szükségleteidet, az agyad átkattan: már nem a kollégádtól kívánod elorozni a sikereket, az előléptetést és a népszerűséget – te magad akarod majd elérni. Így válik a munkahelyi irigység hajtóerővé.
A következő lépés: tegyél azért, amire vágysz. Ehhez ne szégyellj tanulni a kollégádtól. Egyáltalán nem alattomos dolog beszédbe elegyedni vele, és megkérdezni tőle, hogy szerinte mivel érdemes próbálkozni ahhoz, hogy előrébb léphessünk. Még kiváltságosnak is fogja magát érezni attól, hogy hozzá fordulsz tanácsért. Ismerd meg, kapargasd meg a felszínt, hogy tisztábban láss. Ne skatulyázd be rögtön a kollégádat egy „utálom” fiókba.
Próbálj meg többet lenni a társaságában, és meglátod, ki fog derülni, hogy neki is vannak félelmei, ő sem tökéletes, és neki is vannak szakmai hiányosságai. Ha a kollégád valóban olyan zseni, mint amilyennek hiszed, biztosan tudsz tanulni valamit tőle. Nyilván nem kell állandóan a nyakában lihegni és az agyára menni, de ha időnként őszintén érdeklődsz, abból akár remek csapatmunka is kialakulhat.
Nézz néha magadba is. Listázd gondolatban az értékeidet, a szakmai erényeidet, és ami a legfontosabb, kérj olyanoktól szakmai visszacsatolást, akiknek a véleménye valóban számít neked. Végezetül: használd ezt az 5 pszichológiai trükköt, amivel azonnal szimpátiát válthatsz ki a kollégádból (akkor is, ha eredetileg nem kedvelt).
Ne feledd: az irigykedés hosszú távon nemcsak a környezeted életét keserítheti meg és a munkahelyi légkört mételyezi, hanem saját magadnak is ártasz vele, hiszen a folyamatos összehasonlítgatás rossz a léleknek is.
