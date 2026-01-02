Az irigység nemcsak az emberi kapcsolataidat mételyezheti meg, de hosszú távon az egészségednek is árthat. Amikor egy új kolléga érkezik a céghez, aki viszonylag gyorsan beilleszkedik, rendszeresen kreatív ötletekkel áll elő, és a többiek is azonnal befogadják, valószínűleg irigység járja át minden porcikádat. Ahogy nő az új kolléga népszerűsége, úgy megy fel benned a pumpa. Talán szégyelled magad emiatt, talán meg is próbáltad őt kifúrni… De mutatunk egy sokkal jobb alternatívát, hogy a munkahelyi irigységet a javadra fordíthasd.

Az irigység agressziót szül. Őrizd meg a méltóságod, inkább olvasd el, hogyan fordíthatod a javadra az irigységet a munkahelyeden.

Forrás: Shutterstock

A munkahelyi irigységnek legtöbbször negatív előjelet adunk, pedig pozitív energiákká is fordíthatnánk

Mire vagy irigy pontosan?

Hogyan konvertálhatod az irigységed hajtóerővé?

Hogyan próbálj megágyazni az előléptetésednek úgy, hogy senkit nem gáncsolsz ki közben?

Idegesítő kollégák mindenhol vannak, de most nem erről lesz szó. Elsőre furcsának tűnhet, de az irigység facilitálhat, azaz ösztönözheti is a mindennapi munkavégzésed. De hogyan fordíthatod javadra a munkahelyi irigységet? Hogyan kezeld jól, ha nem tudsz örülni más sikerének?

Mielőtt bármit tennél, mérlegelj. Tedd fel a kérdést magadnak: tényleg boldoggá tenne, ha mindaz, ami a kollégádé, a tiéd is lehetne?

Ezt követően gondold át, hogy mi az, amit a másikban vagy a másiktól irigyelsz. Ha ezt meg tudod fogalmazni, máris választ kaptál a benned lappangó hiányra, és az irigység nem fog felemészteni a munkahelyeden. Ha pedig tisztában van a hiánnyal, be is tudod tölteni az űrt.

Amint megfogalmazod a szükségleteidet, az agyad átkattan: már nem a kollégádtól kívánod elorozni a sikereket, az előléptetést és a népszerűséget – te magad akarod majd elérni. Így válik a munkahelyi irigység hajtóerővé.

A következő lépés: tegyél azért, amire vágysz. Ehhez ne szégyellj tanulni a kollégádtól. Egyáltalán nem alattomos dolog beszédbe elegyedni vele, és megkérdezni tőle, hogy szerinte mivel érdemes próbálkozni ahhoz, hogy előrébb léphessünk. Még kiváltságosnak is fogja magát érezni attól, hogy hozzá fordulsz tanácsért. Ismerd meg, kapargasd meg a felszínt, hogy tisztábban láss. Ne skatulyázd be rögtön a kollégádat egy „utálom” fiókba.